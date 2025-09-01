A Liverpool új angol csúcsért szerződtette Alexander Isakot – hivatalos

Az utolsó pillanatban pont került a nyár eleje óta húzódó ügy végére, a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Alexander Isakot.

Mint ismert, a nyári átigazolási időszak egyik visszatérő témája volt, hogy mi lesz Alexander Isak sorsa. A történet úgy kezdődött, hogy júliusban a svéd támadó előbb nem utazott el a Newcastle edzőtáborába, majd korábbi klubjánál, a Real Sociedadnál végzett egyéni edzéseket. A Liverpool állítólag 110 millió fontot is felajánlott a 25 éves centerért, de a „szarkák” nem mentek bele az üzletbe. Isak ezt követően közleményt adott ki, melyben arról ír, hogy a klub korábban megígérte számára, ezzel szemben mégsem engedik távozni. Erre válaszolva az angol klub közölte, hogy sosem volt ilyen ígéret.

A Newcastle Unitednél nem lépett pályára, a svéd válogatott keretébe azonban bekerült Isak. A klub és a játékos közti feszültség nem enyhült, azonban 30-án a Newcastle szerződtette 85 millió euróért Nick Woltemadét a Stuttgarttól. Lehetett sejteni, hogy a drágán szerzett fiatal támadó érkezése utat nyithat Isak távozása előtt, már csak az volt a kérdés, mekkora összeget fizet a Liverpool.

A Transfermarkt szerint a Liverpool 125 millió fontot, azaz 144 millió eurót fizetett a svéd csatárért új angol csúcsot felállítva. A korábbi rekord 115 millió font volt, amikor két éve a Chelsea elhozta Moises Caicedót a Brightontól.

Alexander Isak az AIK-ban kezdte pályafutását, majd megfordult a Dortmundban és a Willemben is mielőtt 2019-ben a Real Sociedadhoz szerződött. A baszk csapatban eltöltött három éve alatt 132 meccsen 44 gól és 8 assziszt volt a mérlege. 2022-ben 70 millió euróért szerződött a Newcastle Unitedhez, amelyben 109 meccsen 62 gólig és 11 gólpasszig jutott.

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

„Csodálatos érzés. Hosszú út vezetett idáig, de nagyon boldog vagyok, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak, ennek a klubnak és részese mindannak, amit képvisel. Büszke vagyok rá, és nagyon várom, hogy elkezdődjön. Örülök, hogy végre megkötöttük a szerződést és visszatérhetek a munkához. Alig várom, hogy lássam a csapattársaimat, a szurkolókat és újra pályára lépjek” – nyilatkozta Isak, aki a kilences mezszámot kapta.

Az 52-szeres svéd válogatott támadó hozzátette: „Sokat kell még fejlődnöm. Csatár vagyok, de mindig a lehető legtöbbet akarom adni a csapatnak, főleg gólokat, ám ennél sokkal többet is. Mindent meg akarok nyerni.”

A Liverpool igazán mozgalmas nyári átigazolási időszakon van túl. A PL-címvédő szerződtette Pécsi Ármint (1.8 millió euró) és Kerkez Milost (47 millió euró), továbbá érkezett Giovanni Leoni (31 millió euró), Jeremie Frimpong (40 millió euró), Hugo Ekitiké (95 millió euró) és Florian Wirtz (125 millió euró) is Isakot megelőzően.

Nem sokkal később a Newcastle United bejelentette, hogy szerződtette Yoane Wissát. A Newcastle 58 millió euróért szerződtette a Brentford támadóját. Érdekesség, hogy Wissa Isakhoz hasonlóan a közösségi médiában beszélt arról, hogy távozna klubjától, amely nem engedi őt.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy aláírhattam az egyik legnagyobb Premier League-klubhoz. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy felvehetem a fekete-fehér mezt. Vannak álmaim, van hitem, és most mindent meg fogok tenni, hogy megvalósítsam őket. Alig várom, hogy elkezdődjön” – nyilatkozta az Isak kilences számú mezét megkapó Wissa.

Eddie Howe, a Newcastle United vezetőedzője hozzátette: „Yoane egy olyan játékos, akit már régóta csodálunk, és örülünk, hogy csatlakozott hozzánk. PL-minőséget hoz magával, amit nemcsak góljai, hanem a csapat számára végzett fontos munkája is bizonyít. Yoane játékstílusa izgalomba hozza majd szurkolóinkat, és kiegészíti a mi játékstílusunkat – gyors, erős és kiváló munkabírású. Azonnal erősebbé tesz minket.”