Klubot váltott Ausztráliában a világbajnok spanyol futballista

2025.09.16. 07:23
Juan Mata már meg is érkezett Melbourne-be (Fotó: Getty Images)
Juan Mata a Melbourne Victory kötelékében folytatja pályafutását – jelentette be kedden hivatalos felületein az ausztrál labdarúgócsapat.

Juan Mata tavaly igazolt Ausztráliába, a Western Sydney Wanderersszel a negyedik helyen végzett az A-League alapszakaszában. Csapata a rájátszás első köréből nem jutott tovább, lemaradt az elődöntőről.

Új klubja, a négyszeres bajnok Melbourne Victory ellenben döntőt játszott, igaz, ott kikapott 1–0-ra a Melbourne Citytől. A világ- és Európa-bajnok Mata szerződtetésétől az utolsó lépés sikeres megtételét remélik, azaz a 2018 óta hiába áhított bajnoki cím elhódítását. Az idény október közepén kezdődik.

A 37 éves, 41-szeres spanyol válogatott Mata a Valencia, a Chelsea és a Manchester United szolgálatában összesen 15 évet húzott le európai csúcsligákban, majd 2022-ben a török Galatasarayba igazolt, onnan a japán Vissel Kobén át vezetett az útja Ausztráliába.

„Boldoggá tesz, hogy a liga egyik legnagyobb presztízsű csapatában játszhatok, remek szurkolótábor előtt. Szeretném trófeákhoz segíteni a klubot, és örömmel veszek részt abban a hosszú távú munkában, amelynek célja az ausztrál labdarúgás további erősítése” – mondta beköszönésképp Mata, aki az előző idénybelinél több játéklehetőségben reménykedik.

Az előző alapszakaszban 22 mérkőzésen egy gólt és három gólpasszt jegyzett sydneyi csapatában, ám a fent említett, elvesztett negyeddöntőben csupán 17 percet játszhatott csereként beállva.

 

