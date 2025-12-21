Schäfer András: Ez a legjobb válogatott, amiben valaha játszottam…; Koch Máté: Vissza az elitbe!

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Schäfer András nagyon megérdemelte a Köln elleni látványos győztes gólt. Az Union Berlin magyar válogatott középpályása a Somogyi Zsoltnak adott exkluzív interjúban nem csupán azokról a lelki folyamatokról beszélt nagyon őszintén, amelyek egy esetleges sérülés mentális kezelését segítik, hanem azt is fejtegette, hogy miként kell feldolgozni, ha a kispadra szorul, ha kevesebb játékpercet kap, és ha hirtelen lövőhelyzet adódik előtte, mint például most Kölnben 0–0-nál, az utolsó pillanatokban. És a válogatott világbajnoki selejtezős búcsújáról is hosszan beszélt, ahogyan arról is, hogy mit kell szerinte megosztani a nyilvánossággal, és mi az, ami csak a csapatra és a stábra tartozik…

A Liverpool pirruszi győzelmet aratott a Tottenham vendégeként. A szombati rangadón elért siker súlyos vezéráldozatokkal járt, egyre több a sérült, és még az ötsárgás Szoboszlai Dominik sem lesz a hétvégén bevethető a Wolverhampton ellen. Gyenge Balázs helyszíni jelentése körüljárta azt is, hogy kikre számíthat a folytatásban Arne Slot. Címlapsztori két oldalon.

Koch Máté viszontagságos év végén kezd visszatalálni régi önmagához. Az országos bajnokság egyéni aranya nagyon sokat jelent Párizs párbajtőrcsapat-bajnokának, aki megjárta a poklot, hogy lassan újra megérezze a vívás ízét, jövőre újra a világelitet célozza meg, és a bajnoki döntőre még újdonsült jó barátját, Kapu Tibort is kicsábította. Kovács Erika interjúja.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 110 éve született újpesti zsenivel, az AS Romához szerződő Zsengellér Gyulával; a későbbi BEK-döntős Reims elleni Vörös Lobogó-búcsúval; a 75 éves Vicente del Bosquéval; az 50 évvel ezelőtti, Mészöly Kálmán vezette Budafokkal.

