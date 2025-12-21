Nemzeti Sportrádió

Schäfer András: Ez a legjobb válogatott, amiben valaha játszottam…; Koch Máté: Vissza az elitbe!

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 23:25
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat Nemzeti Sport e-újság

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Schäfer András nagyon megérdemelte a Köln elleni látványos győztes gólt. Az Union Berlin magyar válogatott középpályása a Somogyi Zsoltnak adott exkluzív interjúban nem csupán azokról a lelki folyamatokról beszélt nagyon őszintén, amelyek egy esetleges sérülés mentális kezelését segítik, hanem azt is fejtegette, hogy miként kell feldolgozni, ha a kispadra szorul, ha kevesebb játékpercet kap, és ha hirtelen lövőhelyzet adódik előtte, mint például most Kölnben 0–0-nál, az utolsó pillanatokban. És a válogatott világbajnoki selejtezős búcsújáról is hosszan beszélt, ahogyan arról is, hogy mit kell szerinte megosztani a nyilvánossággal, és mi az, ami csak a csapatra és a stábra tartozik…

A Liverpool pirruszi győzelmet aratott a Tottenham vendégeként. A szombati rangadón elért siker súlyos vezéráldozatokkal járt, egyre több a sérült, és még az ötsárgás Szoboszlai Dominik sem lesz a hétvégén bevethető a Wolverhampton ellen. Gyenge Balázs helyszíni jelentése körüljárta azt is, hogy kikre számíthat a folytatásban Arne Slot. Címlapsztori két oldalon.

Koch Máté viszontagságos év végén kezd visszatalálni régi önmagához. Az országos bajnokság egyéni aranya nagyon sokat jelent Párizs párbajtőrcsapat-bajnokának, aki megjárta a poklot, hogy lassan újra megérezze a vívás ízét, jövőre újra a világelitet célozza meg, és a bajnoki döntőre még újdonsült jó barátját, Kapu Tibort is kicsábította. Kovács Erika interjúja.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 110 éve született újpesti zsenivel, az AS Romához szerződő Zsengellér Gyulával; a későbbi BEK-döntős Reims elleni Vörös Lobogó-búcsúval; a 75 éves Vicente del Bosquéval; az 50 évvel ezelőtti, Mészöly Kálmán vezette Budafokkal.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló NS-ajánlat Nemzeti Sport e-újság
Legfrissebb hírek

A Puskást legyőző ETO telel az élen; Két magyarral győzött a Liverpool, de Szoboszlai kihagyja a következő meccset

E-újság
2025.12.20. 23:50

MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I; Kós Hubert: Van esélyem akár még nagyobb eredmények elérésére

E-újság
2025.12.19. 23:45

Dárdai Pál újra a magyar futballban: az Újpest FC sportigazgatója lett; Mészáros Lőrinc: A miénk nem egyszerűen futballakadémia, hanem egy komplett sportfalu

E-újság
2025.12.18. 23:56

Thomas Bach: Önöknél otthon érzem magam; Az ETO FC elleni rangadóval zárja az őszi szezont a Puskás Akadémia

E-újság
2025.12.17. 23:59

Dembélé újabb koronája; Valter Attila magasabb polcon

E-újság
2025.12.16. 23:50

Buszsofőrök az NB I-es csapatoknál; Bárány Donátra az FTC után államvizsga vár

E-újság
2025.12.15. 23:31

Harmincéves a Bosman-szabály; Gálaesttel ünnepel a MOB

E-újság
2025.12.15. 00:49

A Liverpool megerősítette Slot állását; Szuhodovszki Soma a Fradi ellen jubilálhat

E-újság
2025.12.13. 23:21
Ezek is érdekelhetik