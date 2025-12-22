Auston Barnes: Sokat jelent a Falco elleni siker

Feszültség, telt ház, izgalom az utolsó dobásig, azaz szinte minden, rangadókra jellemző elem felfedezhető volt a szombat esti Szolnok–Falco összecsapáson, a férfibajnokság alapszakaszának slágermérkőzésén, amelyet a címvédő hazaiak nyertek meg 84–82-re, és növelték előnyüket első számú üldözőjükkel szemben. A meccsen 26 percig előnyben lévő, sérülés miatt két alapemberét, a csapatkapitány Pallai Tamást és az amerikai pontgyárost, Le’Tre Darthardot nélkülöző Tisza-parti gárda időnként fáradtnak és fásultnak tűnt, s noha többször is elhúzott hat-nyolc ponttal, nem tudta lerázni a szívósan tapadó vasiakat, akik a hajrában 84–77 után egy 7–0-s sorozattal alaposan ráijesztettek a vendéglátójukra, s támadhattak is a győzelemért. De mivel az első félidőben ragyogóan játszó Perl Zoltán dudaszós triplája lejött a gyűrűről, vereséget szenvedtek.

VÉLEMÉNY Perl Zoltán Perl Zoltán, a Falco hátvédje: – Igazi rangadó volt, az első és a második helyezett csapat nagy csatát vívott. Megérdemelte a Szolnok a győzelmet, úgy érzem, mi sem játszottunk rosszul. Ilyenkor nüanszok döntenek, sajnos most nem a mi javunkra dőlt el ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, küzdöttünk és mindent beleadtunk.

„Hullámzó összecsapás, vérbeli rangadó volt, szerintem elég jól tudtuk magunkat tartani az eltervezett taktikához – mondta a Nemzeti Sportnak a Szolnok legjobbja, a 27 pontját 73 százalékos mezőnybeli pontossággal szerző amerikai Auston Barnes, aki idénycsúcsot ért el a pontokat tekintve ezzel a teljesítménnyel. – Nagyon jó csapat a Falco, minőségi játékosai vannak, és mély a kerete. A szurkolók megtöltötték a csarnokot a rangadón, s végig nagyszerű hangulatot teremtettek, rengeteg pluszenergiát adtak nekünk. Ami engem illet, úgy éreztem, jóvá kellett tennem az előző Bajnokok Ligája-összecsapást, az AEK elleni produkciómat (4/14 mezőnyből, 1/5 távolról – a szerk.), agresszív, gólra törő hozzáállással játszottam végig a meccset. Elképzelhető, ha nem dobok így a Falco ellen, kikaptunk volna, de mivel ez csapatjáték, a társak jó teljesítménye is kellett a győzelemhez.”

A 2022–2023-as évadban Szolnokon egy évet lehúzó magasbedobó akkori önmagához képest sokkal érettebben kosárlabdázik, s egyértelműen alapembere a csapatnak, sőt, Somogyi Ádám és a lett Riga elleni meccsen térdszalagsérülést szenvedő, még hetekig harcképtelen Pallai Tamás mellett szellemi vezére.

„Fontos meccs volt, a kupában már biztosan hazai pályán játszhatunk a négy közé kerülésért – folytatta Barnes. – Ez a győzelem Szolnoknak annyit ér, mint hat másik siker együttvéve, a városnak és a csapatnak is sokat jelent a Falco legyőzése. Idén még lesz egy bajnokink Kaposváron, aztán január 3-án az OSE ellen játszunk idehaza, utána folytatjuk a BL-t a Trieszt elleni playinnel. Egyelőre nem tudok sokat az olaszokról, de nehéz lesz, az biztos, ugyanakkor a hazai pálya előnye sokat jelenthet, Miskolcon mindhárom találkozónkat megnyertük. A cél, hogy bejussunk a második csoportkörbe.”

Lemaradt a Körmend a Magyar Kupáról Ferencz Csaba Ugyan csak a 23-án sorra kerülő Falco–Alba találkozó után játssza le valamennyi gárda mind a 13 mérkőzését az alapszakaszban, szombat estére kialakult az első nyolc helyezett sorrendje, vagyis eldőlt, mely együttesek vehetnek részt a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Az első helyen álló, ezzel biztosan hazai pályán játszó Szolnok mellett a legutóbbi győztes Falco, az Alba, a Kaposvár, a Honvéd, a Debrecen, a Paks és a Sopron alkotja a mezőnyt, vagyis az idei ezüstérmes Körmend nem vívta ki a jogot a részvételre. Ferencz Csabáék az egymás elleni eredmények miatt szorultak ki a nyolcból, így biztosan lemaradnak a február 21–22-én a BOK-csarnokban rendezendő négyes döntőről. A sorsolást 30-án tartja a honi szövetség, a kiemelés nélkül egymás mellé húzott gárdák párharca egy mérkőzésből áll, és a tabellán előrébb álló csapat lesz a pályaválasztó.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 13. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84–82 (20–26, 29–19, 17–20, 18–17)

Szolnok, 2200 néző. V: Benczur, Goda, Söjtöry

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 10/3, Rudner 3/3, Holt 5/3, BARNES 27/12, SKEENS 22. Csere: Vrbac 2, SOMOGYI 13, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic

SZOMBATHELY: Jovanovics 6/3, Tanoh Dez 2, Novakovics, Bognár 2, BELO 13/3. Csere: PERL 22/9, VÁRADI 14/12, Whelan 11/9, Keller Á. 8, Avery 4. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–5. 8. p.: 16–18. 14. p.: 33–38. 18. p.: 45–42. 24. p.: 56–53. 28. p.: 66–59. 33. p.: 74–72. 37. p.: 80–73. 39. p.: 84–80

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Rengeteg kőkemény meccset játszottunk eddig a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában. A játékosok 35-36 percet töltenek a pályán, Borisz Krnjajszki legutóbb negyvenet, és most a legmélyebb keretet felmutató Falco ellen tudtunk győzni, amely tényleg remek gárda. Amivel rendkívül elégedett vagyok, az a győzelem mellett a 17 támadólepattanónk és az, hogy mindössze három eladott labdánk volt.

Milos Konakov: – Ez pont olyan mérkőzés volt, mint amilyenre számítottunk. Azt gondolom, hogy a második negyedben, amikor a Szolnok rengeteg támadólepattanót szedett és kialakult a nyolcpontos különbség, ami a legnagyobb különbség volt a találkozón, kellett tőlünk extra energia, hogy visszajöjjünk. De többször is visszajöttünk a meccsbe, majd már nem tudtunk elég energiát beletenni a végjátékba. Ettől függetlenül jó meccset játszottunk, amelyen egy labda döntött.