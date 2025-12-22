Auston Barnes: Sokat jelent a Falco elleni siker

Nemzeti Sportrádió

2025.12.22. 06:46
A Szolnok magasbedobója, Auston Barnes elképesztően jól, 73 százalékos pontossággal dobott mezőnyből, ami pontszerzésben idénycsúcsot ért (Fotó: mkosz.hu)
férfi kosárlabda NB I Auston Barnes Szolnoki Olajbányász Szolnok kosárlabda
A férfi kosárlabda NB I csúcsrangadóját a Szombathely ellen két ponttal megnyerő címvédő Szolnok legjobbja, Auston Barnes az AEK elleni gyengébb teljesítményét is feledtetni szerette volna.

Feszültség, telt ház, izgalom az utolsó dobásig, azaz szinte minden, rangadókra jellemző elem felfedezhető volt a szombat esti Szolnok–Falco összecsapáson, a férfibajnokság alapszakaszának slágermérkőzésén, amelyet a címvédő hazaiak nyertek meg 84–82-re, és növelték előnyüket első számú üldözőjükkel szemben. A meccsen 26 percig előnyben lévő, sérülés miatt két alapemberét, a csapatkapitány Pallai Tamást és az amerikai pontgyárost, Le’Tre Darthardot nélkülöző Tisza-parti gárda időnként fáradtnak és fásultnak tűnt, s noha többször is elhúzott hat-nyolc ponttal, nem tudta lerázni a szívósan tapadó vasiakat, akik a hajrában 84–77 után egy 7–0-s sorozattal alaposan ráijesztettek a vendéglátójukra, s támadhattak is a győzelemért. De mivel az első félidőben ragyogóan játszó Perl Zoltán dudaszós triplája lejött a gyűrűről, vereséget szenvedtek.

VÉLEMÉNY
Perl Zoltán

Perl Zoltán, a Falco hátvédje: – Igazi rangadó volt, az első és a második helyezett csapat nagy csatát vívott. Megérdemelte a Szolnok a győzelmet, úgy érzem, mi sem játszottunk rosszul. Ilyenkor nüanszok döntenek, sajnos most nem a mi javunkra dőlt el ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, küzdöttünk és mindent beleadtunk.

„Hullámzó összecsapás, vérbeli rangadó volt, szerintem elég jól tudtuk magunkat tartani az eltervezett taktikához – mondta a Nemzeti Sportnak a Szolnok legjobbja, a 27 pontját 73 százalékos mezőnybeli pontossággal szerző amerikai Auston Barnes, aki idénycsúcsot ért el a pontokat tekintve ezzel a teljesítménnyel. – Nagyon jó csapat a Falco, minőségi játékosai vannak, és mély a kerete. A szurkolók megtöltötték a csarnokot a rangadón, s végig nagyszerű hangulatot teremtettek, rengeteg pluszenergiát adtak nekünk. Ami engem illet, úgy éreztem, jóvá kellett tennem az előző Bajnokok Ligája-összecsapást, az AEK elleni produkciómat (4/14 mezőnyből, 1/5 távolról – a szerk.), agresszív, gólra törő hozzáállással játszottam végig a meccset. Elképzelhető, ha nem dobok így a Falco ellen, kikaptunk volna, de mivel ez csapatjáték, a társak jó teljesítménye is kellett a győzelemhez.”

A 2022–2023-as évadban Szolnokon egy évet lehúzó magasbedobó akkori önmagához képest sokkal érettebben kosárlabdázik, s egyértelműen alapembere a csapatnak, sőt, Somogyi Ádám és a lett Riga elleni meccsen térdszalagsérülést szenvedő, még hetekig harcképtelen Pallai Tamás mellett szellemi vezére.

„Fontos meccs volt, a kupában már biztosan hazai pályán játszhatunk a négy közé kerülésért – folytatta Barnes. – Ez a győzelem Szolnoknak annyit ér, mint hat másik siker együttvéve, a városnak és a csapatnak is sokat jelent a Falco legyőzése. Idén még lesz egy bajnokink Kaposváron, aztán január 3-án az OSE ellen játszunk idehaza, utána folytatjuk a BL-t a Trieszt elleni playinnel. Egyelőre nem tudok sokat az olaszokról, de nehéz lesz, az biztos, ugyanakkor a hazai pálya előnye sokat jelenthet, Miskolcon mindhárom találkozónkat megnyertük. A cél, hogy bejussunk a második csoportkörbe.”

Lemaradt a Körmend a Magyar Kupáról
Ferencz Csaba

Ugyan csak a 23-án sorra kerülő Falco–Alba találkozó után játssza le valamennyi gárda mind a 13 mérkőzését az alapszakaszban, szombat estére kialakult az első nyolc helyezett sorrendje, vagyis eldőlt, mely együttesek vehetnek részt a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Az első helyen álló, ezzel biztosan hazai pályán játszó Szolnok mellett a legutóbbi győztes Falco, az Alba, a Kaposvár, a Honvéd, a Debrecen, a Paks és a Sopron alkotja a mezőnyt, vagyis az idei ezüstérmes Körmend nem vívta ki a jogot a részvételre. Ferencz Csabáék az egymás elleni eredmények miatt szorultak ki a nyolcból, így biztosan lemaradnak a február 21–22-én a BOK-csarnokban rendezendő négyes döntőről. A sorsolást 30-án tartja a honi szövetség, a kiemelés nélkül egymás mellé húzott gárdák párharca egy mérkőzésből áll, és a tabellán előrébb álló csapat lesz a pályaválasztó.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 13. FORDULÓ
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84–82 (20–26, 29–19, 17–20, 18–17)
Szolnok, 2200 néző. V: Benczur, Goda, Söjtöry
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 10/3, Rudner 3/3, Holt 5/3, BARNES 27/12, SKEENS 22. Csere: Vrbac 2, SOMOGYI 13, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic
SZOMBATHELY: Jovanovics 6/3, Tanoh Dez 2, Novakovics, Bognár 2, BELO 13/3. Csere: PERL 22/9, VÁRADI 14/12, Whelan 11/9, Keller Á. 8, Avery 4. Edző: Milos Konakov
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–5. 8. p.: 16–18. 14. p.: 33–38. 18. p.: 45–42. 24. p.: 56–53. 28. p.: 66–59. 33. p.: 74–72. 37. p.: 80–73. 39. p.: 84–80
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Rengeteg kőkemény meccset játszottunk eddig a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában. A játékosok 35-36 percet töltenek a pályán, Borisz Krnjajszki legutóbb negyvenet, és most a legmélyebb keretet felmutató Falco ellen tudtunk győzni, amely tényleg remek gárda. Amivel rendkívül elégedett vagyok, az a győzelem mellett a 17 támadólepattanónk és az, hogy mindössze három eladott labdánk volt.
Milos Konakov: – Ez pont olyan mérkőzés volt, mint amilyenre számítottunk. Azt gondolom, hogy a második negyedben, amikor a Szolnok rengeteg támadólepattanót szedett és kialakult a nyolcpontos különbség, ami a legnagyobb különbség volt a találkozón, kellett tőlünk extra energia, hogy visszajöjjünk. De többször is visszajöttünk a meccsbe, majd már nem tudtunk elég energiát beletenni a végjátékba. Ettől függetlenül jó meccset játszottunk, amelyen egy labda döntött.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok131211218–10030.96225
  2. Szombathely12931077–9560.87521
  3. Fehérvár12841117–10610.83320
  4. Kaposvár13851179–11500.80821
  5. Honvéd13761058–10310.76920
  6. Debrecen13761048–10960.76920
  7. Paks13761164–11310.76920
  8. Sopron13761055–10490.76920
  9. Körmend13761183–11850.76920
10. Zalaegerszeg13581116–11610.69218
11. Kecskemét13491009–10940.65417
12. Oroszlány133101068–11540.61516
13. Pécs133101051–11210.61516
14. Szeged13310959–11100.61516

 

 

