Török klubja máris továbbadta Adama Traorét: a volt FTC-támadó Szaúd-Arábiában folytatja

Mint ismert, Adama Traoré az FTC-ből a Genclerbirligibe igazolt augusztusban, csakhogy a török klub rosszul kezdte a bajnokságot, vezetősége további erősítésekre szánta el magát (kölcsönvette például Csoboth Kevint a svájci St. Gallentől), és ehhez – helyi lapinformációk szerint – részben a 30 éves mali labdarúgó eladásából vagy kölcsönadásából tervezte előteremteni a fedezetet.

Az ügylet meg is köttetett, és bár a szaúdi klub nem közölt részleteket, a kiszivárgott információk szerint mind a labdarúgó, mind a török klub jól járt: a Genclerbiriligi állítólag 1.5 millió euróért adta kölcsön egy idényre a mesés fizetéssel csábított Traorét, és az Al-Ula vételi opciót is szerzett a csatár megvásárlására.

A 30 éves Traoré csupán két bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Genclerbirligiben.

Az Al-Ula két éve még a szaúdi negyedik vonalban szerepelt, de két egymást követő idényben is feljebb lépett egy szintet, így a napokban már a másodosztály küzdelmeinek vághat neki.

Az ambiciózus szaúdi csapat a napokban szerződtette a korábbi szerb válogatott védőt, az olasz, az angol, a spanyol és a német élvonalat is megjáró Matija Nasztaszicsot, valamint a görög válogatott támadót, Efthimisz Kuluriszt.