Az Atlético, a Betis, a Girona, a Villarreal és a Real Sociedad tüsténkedett leginkább a hajrában

REAL BETIS

Érkezett: Natan (Napoli, kölcsön után végleg, 9 000 000), Rodrigo Riquelme (Atlético Madrid, 8 000 000), Álvaro Valles (egyesület nélküli), Gonzalo Petit (Nacional, 6 000 000), Junior Firpo (Leeds United, i.), Pau López (Toluca, i.), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield, 5 300 000), Nelson Deossa (Monterrey, 11 700 000), Mateo Flores (Betis B), Nobel Mendy (Betis B), Pablo García (Betis B), Antony (Manchester United, 22 000 000)

Kölcsönbe: Szofjan Amrabat (Fenerbahce)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Celta Vigo), Juanmi (Getafe), Álex Collado (Al-Holud), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Távozott: Jesús Rodríguez (Como, 22 500 000), Rui Silva (Sporting CP, kölcsön után végleg, 4 700 000), Álex Collado (Al-Samal, 2 500 000), Youssouf Sabaly (Al-Duhail, 2 000 000), Juanmi (Getafe, 1 200 000), William Carvalho (Pachuca, i.), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, 24 000 000), Romain Perraud (Lille, 3 000 000), Fran Vieites (szerződését felbontották), Borja Iglesias (Celta Vigo, 2 000 000), Ricardo Visus (Widzew Lódz, 425 000)

Kölcsönbe: Mateo Flores (Arouca), Gonzalo Petit (Mirandés), Iker Losada (Levante), Nobel Mendy (Vallecano)

Kölcsönből vissza: Antony (Manchester United)

CELTA VIGO

Érkezett: Ilaix Moriba (RB Leipzig, k. u. v., 6 000 000), Ferran Jutgla (Club Bruges, 5 000 000), Ionut Radu (Venezia, i.), Borja Iglesias (Betis, 2 000 000), Yoel Lago (Celta B)

Kölcsönbe: Bryan Zaragoza (Bayern München, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Joseph Aidoo (Valladolid), Carlos Dotor (Gijón), Unai Núnez (Bilbao), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés)

Távozott: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 27 000 000), Fer López (Wolverhampton, 23 000 000), Miguel Rodríguez (Utrecht, k. u. v., 1 250 000), Alfon González (Sevilla, i.), Jailson (Los Angeles FC, i.), Javier Manquillo (szl.), Vicente Guaita (szl.)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Arisz Szalonoki), Carlos Dotor (Málaga), Unai Núnez (Hellas Verona), Manu Sánchez (Levante)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Betis), Borja Iglesias (Betis)

FC ELCHE

Érkezett: Germán Valera (Valencia, k. u. v., 100 000), Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 2 000 000), Martim Neto (Benfica, 1 500 000), Federico Redondo (Inter Miami, 2 150 000), André Silva (Leipzig, 1 000 000), Grady Diangana (West Bromwich), Alejandro Iturbe (Atlético Madrileno)

Kölcsönbe: Víctor Chust (Cádiz), Rafa Mir (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Héctor Fort (Barcelona), Adriá Pedrosa (Sevilla)

Távozott: Nicolás Castro (Toluca, 5 000 000), José Salinas (Espanyol, i.), Mario Gaspar (szl.), Nicolás Fernández Mercau (New York City, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Sory Kaba (Las Palmas)

ESPANYOL BARCELONA

Érkezett: Roberto Fernández (Braga, 6 200 000), José Salinas (Elche, i.), Kike García (Alavés, i.), Miguel Rubio (Granada, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.), Tyrhys Dolan (Blackburn, i.), Charles Pickel (Cremonese, 1 000 000), Clemens Riedel (Darmstadt, 2 000 000), Urko González de Zárate (Sociedad, 5 000 000)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Villarreal), Luca Koleosho (Burnley)

Kölcsönből vissza: Rubén Sánchez (Granada)

Távozott: Joan García (Barcelona, 25 000 000), Brian Oliván (szl.), Sergi Gómez (Alverca, i.), Álvaro Aguado (szl.), Álvaro Tejero (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönbe: José Gragera (Deportivo La Coruna)

Kölcsönből vissza: Urko González de Zárate (Sociedad), Valid Cseddira (Napoli), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Alex Král (Union Berlin)

FC GETAFE

Érkezett: Juanmi (Betis, k. u. v., 1 200 000), Javi Munoz (Las Palmas, i.), Álex Sancris (Burgos, i.), Kiko Femenía (Villarreal, i.), Yvan Neyou (Leganés, i.), Abdel Abkar (Alevés, i.), Davinchi (Recreativo Huelva, 600 000)

Kölcsönbe: Adrián Liso (Zaragoza), Mario Martín (Real Madrid), Abu Kamara (Hull City)

Távozott: Juan Bernat (szl.), Allan Nyom (szl.), Carles Alena (Alavés, k. u. v., 1 000 000), Omar Alderete (Sunderland, 11 600 000), Jonathan Silva (Dzsohor DT, i.), Álex Sola (Granada, i.),

Kölcsönbe: Juan Berrocal (Atlanta United), Peter Federico (Valladolid), Christantus Uche (Crystal Palace)

Kölcsönből vissza: Carles Pérez (Celta Vigo), Ramón Terrats (Villarreal), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes)

FC GIRONA

Érkezett: Axel Witsel (Atlético Madrid, i.), Dawda Camara (Girona B), Álex Moreno (Aston Villa, i.), Azzedin Unahi (Marseille, 6 000 000), Bryan Gil (Tottenham, 6 000 000), Vladiszlav Vanat (Dynamo Kijev, 15 000 000)

Kölcsönbe: Hugo Rincón (Bilbao, 200 000), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Vitor Reis (Manchester City), Dominik Livakovic (Fenerbahce)

Kölcsönből vissza: Joel Roca (Mirandés), Valery Fernández (Mallorca)

Távozott: Iljasz Csaira (Oviedo, k. u. v., 1 500 000), Juanpe (San Luis, i.), Valery Fernández (Zaragoza, i.), Miguel Gutiérrez (Napoli, 18 000 000), Bojan Miovszki (Rangers, 3 000 000), Yangel Herrera (Sociedad, 11 000 000)

Kölcsönbe: Gabriel Misehouy (Arisz Szalonoki), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Ladislav Krejcí (Wolverhampton, 22 500 000), Dawda Camara (Cádiz)

Kölcsönből vissza: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Arnaut Danjuma (Villarreal), Arthur Melo (Juventus)

UD LEVANTE

Érkezett: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Jeremy Toljan (Sassuolo, i.), Mathew Ryan (Lens, i.), Karl Etta Eyong (Villarreal, 3 000 000), Jon Ander Olasagasti (Sociedad, 500 000)

Kölcsönbe: Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Alan Matturro (Genoa, 500 000), Goduine Koyalipou (Lens, 500 000), Iker Losada (Betis), Unai Vencedor (Bilbao), Manu Sánchez (Celta Vigo)

Kölcsönből vissza: Pablo Campos (Cartagena)

Távozott: Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 5 500 000), Andrés Fernández (Almería, i.), Vicente Iborra (visszavonult), Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok, i.)

RCD MALLORCA

Érkezett: Pablo Torre (Barcelona, 5 000 000), Jan Virgili (Barcelona U21, 3 000 000), Marc Domenech (Mallorca B)

Kölcsönbe: Mateo Joseph (Leeds United), Marash Kumbulla (Roma)

Kölcsönből vissza: Siebe Van der Heyden (St. Pauli)

Távozott: Robert Navarro (Bilbao, i.), José Copete (Valencia, 3 600 000), Siebe Van der Heyden (Gent, 2 000 000), Dominik Greif (Lyon, 4 000 000)

Kölcsönbe: Cyle Larin (Feyenoord)

Kölcsönből vissza: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)

CA OSASUNA

Érkezett: Valentin Rosier (Leganés, i.), Víctor Munoz (Real Madrid, 5 000 000), Sheraldo Becker (Sociedad, i.)

Kölcsönből vissza: Iker Benito (Mirandés)

Távozott: Unai García (Panetolikosz, i.), Pablo Ibánez (Alavés, i.), Rubén Pena (Leganés, i.), José Manuel Arnáiz (Granada, i.), Jesús Areso (Bilbao, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Bryan Zaragoza (Bayern München)

REAL MADRID

Érkezett: Dean Huijsen (Bournemouth, 62 500 000), Franco Mastantuono (River Plate, 45 000 000), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10 000 000), Álvaro Carreras (Benfica, 50 000 000), Gonzalo García (Real Madrid B)

Kölcsönből vissza: Álvaro Rodríguez (Getafe), Reinier (Granada)

Távozott: Jesús Vallejo (Albacete, i.), Luka Modric (Milan, i.), Lucas Vázquez (Leverkusen, i.), Jusszef Enríkez (Alavés, 3 000 000), Víctor Munoz (Osasuna, 5 000 000), Álvaro Rodríguez (Elche, 2 000 000), Reinier (Atlético Mineiro, i.)

Kölcsönbe: Mario Martín (Getafe)

REAL OVIEDO

Érkezett: Iljasz Csaira (Girona, k. u. v., 1 500 000), Brandon Domingues (Debrecen), Alberto Reina (Mirandés, i.), Luka Ilics (Crvena zvezda, 2 000 000), Josip Brekalo (Fiorentina, i.), Leander Dendoncker (Aston Villa, i.), Eric Bailly (Villarreal, i.)

Kölcsönbe: Salomón Rondón (Pachuca), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), David Carmo (Nottingham), Javi López (Sociedad)

Kölcsönből vissza: Borja Sánchez (Burgos)

Távozott: Sebas Moyano (Zaragoza, i.), Sebas Moyano (Zaragoza, i.), Paulino de la Fuente (Zaragoza, i.), Borja Sánchez (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Daniel Paraschiv (Leonesa)

Kölcsönből vissza: Alemao (Internacional), Jaime Seoane (Pachuca)

FC SEVILLA

Érkezett: Gabriel Suazo (Toulouse, i.), César Azpilicueta (Atlético Madrid, i.), Ramón Martínez (Sevilla B), Alfon González (Celta Vigo, i.), Alexis Sánchez (Udinese, i.), Fábio Cardoso (Porto, i.)

Kölcsönbe: Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United), Batista Mendy (Trabzonspor, 250 000)

Kölcsönből vissza: Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough)

Távozott: Suso (Cádiz, i.), Loic Badé (Leverkusen, 25 000 000), Stanis Idumbo (Monaco, 10 000 000), Kelechi Iheanacho (Celtic, i.), Dodi Lukébakio (Benfica, 20 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Elche), Nobel Mendy (Vallecano), Adriá Pedrosa (Elche)

Kölcsönből vissza: Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Saúl Níguez (Atlético Madrid)

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

Érkezett: Goncalo Guedes (Wolverhampton, 4 000 000), Carlos Soler (PSG, 6 000 000), Yangel Herrera (Girona, 11 000 000)

Kölcsönbe: Duje Caleta-Car (Lyon, 500 000)

Kölcsönből vissza: Jon Karrikaburu (Santander), Jon Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Fernández (Cádiz), Umar Sadiq (Valencia), Urko González de Zárate (Espanyol)

Távozott: Martín Zubimendi (Arsenal, 70 000 000), Jon Ander Olasagasti (Levante, 500 000), Urko González de Zárate (Espanyol, 5 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, i.), Hamari Traoré (Paris FC, 4 500 000)

Kölcsönbe: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés), Javi López (Oviedo)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (West Ham)

FC VALENCIA

Érkezett: Dani Raba (Leganés, i.), José Copete (Mallorca, 3 600 000), Arnaut Danjuma (Villarreal, i.), Filip Ugrinic (Young Boys, 4 000 000), Baptiste Santamaria (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Bilbao, 1 000 000), Largie Ramazani (Leeds United), Lucas Beltrán (Fiorentina, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Alberto Marí (Zaragoza), Cenk Özkacar (Valladolid), Eray Cömert (Valladolid)

Távozott: Germán Valera (Elche, 100 000), Jaume Doménech (szl.), Yarek Gasiorowski (PSV, 9 800 000), Cristhian Mosquera (Arsenal, 15 000 000), Fran Pérez (Vallecano, 1 000 000), Hugo Guillamón (Hajduk Split, i.)

Kölcsönbe: Cenk Özkacar (1. FC Köln, 225 000), Sergi Canós (Valladolid), Alberto Marí (Mirandés)

Kölcsönből vissza: Max Aarons (Bournemouth), Iván Jaime (Porto), Umar Sadiq (Sociedad), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Rafa Mir (Sevilla)

RAYO VALLECANO

Érkezett: Augusto Batalla (River Plate, k. u. v., 1 600 000), Luiz Felipe (Marseille, i.), Fran Pérez (Valencia, 1 000 000), Alemao (Pachuca, 4 500 000)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada), Jozhua Vertrouwd (Castellón), Nobel Mendy (Betis)

Távozott: Sergi Guardiola (Córdoba, i.), Aridane Hernández (szl.)

Kölcsönbe: Raúl de Tomás (Al-Vakrah), Etienne Eto'o (Mirandés)

Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)

FC VILLARREAL

Érkezett: AKarl Etta Eyong (Villarreal B), lberto Moleiro (Las Palmas, 16 000 000), Tajon Buchanan (Inter, 9 000 000), Thomas Partey (Arsenal, i.), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 10 000 000), Arnau Tenas (PSG, 2 500 000), Renato Veiga (Chelsea, 24 500 000), Tani Oluwaseyi (Minnesota United, 8 000 000), Zsorzs Mikautadze (Lyon, 31 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Marín (Napoli, 1 000 000), Manor Szolomon (Tottenham)

Kölcsönből vissza: Jorge Pascual (Eibar), Adra Altimira (Leganés), Andrés Ferrari (St. Truiden), Arnaut Danjuma (Girona), Ramón Terrats (Getafe)

Távozott: Álex Baena (Atlético Madrid, 42 000 000), Andrés Ferrari (St. Truiden, 2 500 000), Kiko Femenía (Getafe, i.), Eric Bailly (Oviedo, i.), Raúl Albiol (Como, i.), Thierno Barry (Everton, 30 000 000), Arnaut Danjuma (Valencia, i.), Jorge Pascual (Granada, 500 000), Yéremy Pino (Crystal Palace, 30 000 000), Denis Suárez (Alavés, i.), Karl Etta Eyong (Levante, 3 000 000)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Espanyol)

Kölcsönből vissza: Tajon Buchanan (Inter)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

REAL VALLADOLID

ÉRKEZETT: Guille Bueno (Dortmund, 200 000), Julien Ponceau (Lorient, i.), Pablo Tomeo (Mirandés, i.), Iván Alejo (APOEL Nikosia, i.), Mathis Lachuer (Mirandés, i.)

Kölcsönbe: Sergi Canós (Valencia), Peter Federico (Getafe)

Kölcsönből vissza: Víctor Meseguer (Santander), Stipe Biuk (Hajduk Split)

TÁVOZOTT: Raúl Moro (Ajax, 11 000 000), Mamadou Sylla (Al-Rijad, i.), Luis Pérez (Gaziantep, i.), Darwin Machís (szl.), Nikitscher Tamás (Rio Ave, 500 000), Szelim Amallah (szerződését felbontották)

Kölcsönből vissza: Eray Cömert (Valencia), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Antonio Candela (Venezia), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Cenk Özkacar (Valencia), Karl Hein (Arsenal)

UD LAS PALMAS

ÉRKEZETT: Cristian Gutiérrez (Eibar, 800 000), Jeremía Recoba (Club Nacional, 645 000), Edward Cedeno (Potros del Este, 500 000), Jesé (Johor, i.)

Kölcsönbe: Milos Lukovics (Strasbourg), Lorenzo Amatucci (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Sory Kaba (Elche)

TÁVOZOTT: Alberto Moleiro (Villarreal, 16 000 000), Scott McKenna (Dinamo Zagreb, i.), Álex Munoz (Almería, i.), Javi Munoz (Getafe, i.), Jasper Cillessen (NEC, i.), Oli McBurnie (Hull City, i.), José Campana (szl.)

Kölcsönből vissza: Stefan Bajcetic (Liverpool), Andy Pelmard (Clermont Foot), Dário Essugo (Sporting CP), Fábio Silva (Wolverhampton), Adnan Januzaj (Sevilla)

CD LEGANÉS

ÉRKEZETT: Benjamin Pauwels (Cambuur, 1 300 000), Marvel (Real Madrid, 800 000), Gonzalo Melero (Almería, 650 000), Sebastián Figueredo (Montevideo Wanderers, 200 000), Rubén Pena (Osasuna, i.)

TÁVOZOTT: Yan Diomande (RB Leipzig, 20 000 000), Matija Nasztaszics (Al-Ula, i.), Sergio González (Al-Rijad, i.), Yvan Neyou (Getafe, i.), Renato Tapia (Al-Vaszl, i.), Valentin Rosier (Osasuna, i.), Marko Dmitrovics (Espanyol, i.), Dani Raba (Valencia, i.), Javi Hernández (Al-Arabi, i.), Óscar Rodríguez (Al-Diraija, i.), Munir El-Haddadi (szl.), Darko Brasanac (szl.), Matija Nasztasics (Al-Ula, i.)

Kölcsönből vissza: Borna Barisic (Trabzonspor), Adria Altimira (Villarreal)

Vastaggal az utolsó két nap átigazolásai.