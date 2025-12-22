Őrületes, végletekig kiélezett mérkőzésen a Steelers ellökte a Lionst a rájátszástól – videók

DENVER BRONCOS–JACKSONVILLE JAGUARS

Trevor Lawrence remeklésének köszönhetően a Jacksonville véget vetett a Denver 11 mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatának. A Jaguars egyszer sem volt hátrányban a Broncos otthonában, a negyedik negyed elején egy mezőnygóllal már 34–17-re vezettek a vendégek. A Denver már sok nagy negyedik negyedes feltámadást bemutatott, de ezúttal nem sikerült a csoda, a Jaguars az AFC Déli, míg a Denver az AFC Nyugati csoportját vezeti egy győzelmes előnnyel.

Trevor Lawrence 279 yardot és három touchdownt passzolt, továbbá volt egy futott hatpontosa is. Parker Washington hat elkapásból 145 yardot és egy TD-t termelt, Travis Etienne pedig összesen 66 yarddal és egy touchdownnal segítette csapatát. Bo Nix karrierrekordot jelentő 352 passzolt yardig jutott, de közel sem volt olyan pontos, mint azt idén láthattuk tőle, 47 passzából csak 28 volt pontos, egy touchdownja mellett két labdavesztése is volt. Courtland Sutton hat elkapásból 86 yardot és egy touchdownt gyűjtött, míg RJ Harvey hét labdacipelésből 50 yardig és egy hatpontost szerzett.

ARIZONA CARDINALS–ATLANTA FALCONS

Az idősáv egyetlen mérkőzése, amelyen biztos, hogy egyik csapat sem jut rájátszásba. Az Arizona és az Atlanta így tét nélkül léphetett pályára, ennek megfelelően a negyedik negyedig nem is volt punt. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak pontszerzéssel értek véget a támadások, a hazaiak két mezőnygólt is kihagytak, míg a vendégeknél egy interception vetett véget a drive-nak. A Falcons a negyedik negyedben tíz pontra ellépett, így ezt követően a támadók hiába vétettek fumble-t és volt egy sikertelen negyedik kísérletük, ezzel együtt is a Falcons nyert 26–19-re. Kirk Cousins 197 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott. Kyle Pitts hét elkapásból egy TD-ig és 57 yardig jutott, míg Bijan Robinson 92 elkapott (TD) és 76 futott yarddal zárta a találkozót. A hazaiknál Jacoby Brissett 203 yarodt passzolt (1-1 TD és INT), A kedvenc célpontja Elijah Higgins (hét elkapás, 91 yard) volt, míg a hatpontost Michael Wilson jegyezte.

DETROIT LIONS–PITTSBURGH STEELERS

Elképesztő mérkőzést játszott a Steelers Detroitban. 10–10-es első félidő után indult az őrület. A harmadik negyedben mindössze két drive ért véget, a Steelers fumble-t vétett, míg Jared Goffot sackelték a saját célterületén belül (safety). A Pittsburgh aztán egy közel tízperces drive végén mezőnygóllal növelte előnyét. Ezt követően még hét támadósorozatot vezettek a csapatok, ebből négy TD-vel ért véget, a leghosszabb sem érte el a négy percet. A hajrában Chris Boswell 37 yardról a kapufát találta el, így nem sikerült a vendégeknek nyolc pontra növelni az előnyüket, a Lions támadhatott a győzelemért. A Detroit két büntetés és egy 24 yardos passzjáték révén el is jutott a Steelers egyyardos vonalára. Ekkor viszont a Lions is két szabálytalanságot követett el. A mérkőzés utolsó játékában Goff Amon-Ra St. Brownhoz kapcsolt, akit a gólvonal előtt megállított a Steelers védelem, az elkapó azonban estében hátradobta Goffnak a labdát, aki befutott a célterületre. Mindeközben számos sárga zászló repült a pályára, azt se lehetett tudni, hogy megadták-e a TD-t és azt se, hogy melyik oldalra érkezett a szabálytalanság. Végül a szokásosnál jóval hosszabb játékvezetői tanácskozás után kiderült, a hazaiakra érkezett a zászló, a Steelers 29–24-re győzedelmeskedett.

A hazaiak futójátéka teljesen reménytelen volt, mindössze 15 yardot tettek meg a földön. Ellenben Jared Goff 364 yardot és három touchdownt passzolt. A legtöbb yardja Jameson Williamsnek (70) volt, míg a TD-ket Jahmyr Gibbs (10 elkapás, 66 yard), Kalif Raymond (62 yard) és Isaac TeSlaa (52 yard) osztotta el egymás között. Aron Rodgers 266 yardot és egy touchdownt passzolt, utóbbit Kenneth Gainwell kapta el (öt elkapás, 78 yard). A meccs hőse a 14 labdacipelésből 143 yardot és két TD-t összehozó Jaylen Warren volt. A Steelers hatalmas lépést tett a csoportgyőzelem és ezzel együtt a rájátszás felé. A korábban éveket Green Bayben töltő Aaron Rodgers nagy szívességet tett volt csapatának, hiszen a Lionsnak minimálisra csökkent az esélye a rájátszásra, ennek leginkább a Packers örülhet. Ez volt Mike Tomlin 200. győzelme, egyben biztossá vált, hogy sorozatban 19. idényében sem zár negatív mérleggel a csapata.

HOUSTON TEXANS–LAS VEGAS RAIDERS

Sorozatban hetedik alkalommal nyert a Texans, bár a Raiders nem adta könnyen magát. A Houston kétpontos győzelméből CJ Stroud 187 passzolt yarddal és egy touchdownnal vette ki a részét, amelyet Dalton Schultz kapott el. Jawhar Jordan 53 yardot futott, Derek Stingley pedig 31 yardos interception return TD-t szerzett. A vendégek legjobbja az újonc Ashton Jeanty volt, aki 128 futott yardja és egy futott hatpontosa mellett, elkapás révén is szerzett egy 60 yardos TD-t. Geno Smith rajta kívül még Brock Bowersnek is passzolt egy touchdownt. A Texans ezzel nagy lépést tett a rájátszás felé, és továbbra is egy győzelemre van a csoport élén álló Jaguarstól.

Vasárnap késő este

Denver Broncos–Jacksonville Jaguars 20–34 (0–7, 10–10, 7–14, 3–3)

Arizona Cardinals–Atlanta Falcons 19–27 (10–3, 6–13, 0–3, 3–7)

Detroit Lions–Pittsburgh Steelers 24–29 (0–3, 10–7, 0–2, 14–17)

Houston Texans–Las Vegas Raiders 23–21 (7–0, 6–7, 3–7, 7–7)

Hétfő

2.20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–Buffalo Bills 20–23 (7–7, 3–13, 7–3, 3–0)

Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers 17–34 (7–7, 10–14, 0–3, 0–10)

Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 26–9 (0–0, 9–6, 7–3, 10–0)

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 21–45 (7–7, 7–10, 0–21, 7–7)

New Orleans Saints–New York Jets 29–6 (3–3, 6–3, 7–0, 13–0)

New York Giants–Minnesota Vikings 13–16 (0–3, 10–10, 0–0, 3–3)

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 23–20 (3–7, 10–3, 7–7, 3–3)

Kedd

2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 38–37 (7–3, 0–10, 7–10, 16–7, 8–7) – hosszabbítás után

Szombaton játszották

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 18–29 (3–7, 7–0, 0–7, 8–15)

Chicago Bears–Green Bay Packers 22–16 (0–0, 0–6, 3–7, 13–3, 6–0) – hosszabbítás után