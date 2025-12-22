Sergio Navarro: A Kisvárda szerzett egy extra gólt a félpályáról, ezzel nyert....

Nemzeti Sportrádió

2025.12.22.
Sergio Navarro elégedett a DVSC őszi teljesítményével (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 18. fordulójában rendezett vasárnapi DVSC–Kisvárda mérkőzés (0–1) után értékelt a két vezetőedző, Sergio Navarro és Révész Attila.

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1

 Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője 

– A remekül sikerült őszi szezon végén maradtak pont nélkül. Csalódott emiatt?
– Vannak ilyen meccsek, nekünk a Kisvárda ellen nem sikerült pontot szereznünk, ezzel együtt elégedett lehetek a játékosok őszi teljesítményével. A Kisvárda szervezetten futballozott, ennek ellenére megvoltak a helyzeteink.

– Nem érezte úgy, hogy ezúttal a Kisvárda játszott olyan bátran, felszabadultan, mint múlt héten a DVSC a bajnok Ferencváros otthonában?
– Minden mérkőzés más. Ezúttal is tetszett a játék, látszott az erőfeszítés, voltak helyzeteink. Az ellenfél szerzett egy extra gólt a félpályáról, ezzel nyert.

– A szezon rajtja előtt aláírta volna a megszerzett harmincegy pontot?
– Nagyon jó szezon van mögöttünk, és igen, fantasztikus, hogy sikerült ennyi pontot  gyűjteni…

 Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője 

– Ha minden igaz, volt a csapatnak extra motivációja…
– Igen, és tolmácsolnám is a játékosok üzenetét: Oláh Bálint szerdán eltemetett édesanyja emlékére szerettük volna megnyerni a mérkőzést, ez sikerült, ami nagyon sokat jelent számunkra. Nem talált fogást rajtunk a Debrecen, már a szünetben is gólokkal kellett volna vezetnünk. Amikor pedig kellett, a hajrában Popovics Ilja nagyot védett.

– Úgy tűnik, Toniszlav Jordanov a fontos gólok embere, hiszen Újpesten is az ő találatával győzött a csapat egy nullára: készül ezekre a megoldásokra?
– Toniszlav Jordanovnak idő kellett, mire fizikailag utolérte önmagát. Az utóbbi hetekben viszont már olyan adatokat produkált, amelyek jelezték, hogy jó formában van, és persze az is fontos, hogy képes nagyszerű megoldást választani, mint most is.

– Kapott gól nélkül hozták le a meccset a Nagyerdei Stadionban. Ez minek volt köszönhető?
– Korábban más játékrendszert alkalmaztunk, többet kockáztattunk. A Debrecen játéka feküdt a stílusunknak, ilyen meccsre készültünk, s a tervünk már az első félidőben is működött A vezetés után már volt a csapaton nyomás, de a jól fejelő játékosaink megoldották a védekezőfeladatot.

Labdarúgó NB I
12 órája

A Kisvárda ritkán látható góllal nyert Debrecenben

A DVSC és a Kisvárda feledhető mérkőzéssel zárta a 2025-ös évet, a vendégek Toniszlav Jordanov félpályás góljával vitték el a három pontot.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5133 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Jordanov (55.)
Kiállítva: Kocsis D. (87., DVSC – a kispadról)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

