Sergio Navarro: A Kisvárda szerzett egy extra gólt a félpályáról, ezzel nyert....

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– A remekül sikerült őszi szezon végén maradtak pont nélkül. Csalódott emiatt?

– Vannak ilyen meccsek, nekünk a Kisvárda ellen nem sikerült pontot szereznünk, ezzel együtt elégedett lehetek a játékosok őszi teljesítményével. A Kisvárda szervezetten futballozott, ennek ellenére megvoltak a helyzeteink.

– Nem érezte úgy, hogy ezúttal a Kisvárda játszott olyan bátran, felszabadultan, mint múlt héten a DVSC a bajnok Ferencváros otthonában?

– Minden mérkőzés más. Ezúttal is tetszett a játék, látszott az erőfeszítés, voltak helyzeteink. Az ellenfél szerzett egy extra gólt a félpályáról, ezzel nyert.

– A szezon rajtja előtt aláírta volna a megszerzett harmincegy pontot?

– Nagyon jó szezon van mögöttünk, és igen, fantasztikus, hogy sikerült ennyi pontot gyűjteni…

Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Ha minden igaz, volt a csapatnak extra motivációja…

– Igen, és tolmácsolnám is a játékosok üzenetét: Oláh Bálint szerdán eltemetett édesanyja emlékére szerettük volna megnyerni a mérkőzést, ez sikerült, ami nagyon sokat jelent számunkra. Nem talált fogást rajtunk a Debrecen, már a szünetben is gólokkal kellett volna vezetnünk. Amikor pedig kellett, a hajrában Popovics Ilja nagyot védett.

– Úgy tűnik, Toniszlav Jordanov a fontos gólok embere, hiszen Újpesten is az ő találatával győzött a csapat egy nullára: készül ezekre a megoldásokra?

– Toniszlav Jordanovnak idő kellett, mire fizikailag utolérte önmagát. Az utóbbi hetekben viszont már olyan adatokat produkált, amelyek jelezték, hogy jó formában van, és persze az is fontos, hogy képes nagyszerű megoldást választani, mint most is.

– Kapott gól nélkül hozták le a meccset a Nagyerdei Stadionban. Ez minek volt köszönhető?

– Korábban más játékrendszert alkalmaztunk, többet kockáztattunk. A Debrecen játéka feküdt a stílusunknak, ilyen meccsre készültünk, s a tervünk már az első félidőben is működött A vezetés után már volt a csapaton nyomás, de a jól fejelő játékosaink megoldották a védekezőfeladatot.