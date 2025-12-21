Férfi röplabda Extraliga: ötszettes meccset nyert meg a TFSE

A TFSE ötszettes mérkőzésen győzött Miskolcon a férfi röplabda Extraliga utolsó vasárnapi mérkőzésén.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–TFSE 2:3 (–22, 18, –22, 15, -10)
Legfrissebb hírek
Hawaiin folytatja a röplabdázó Ratkai Panna
Röplabda
Tegnap, 10:00
Női kosárlabda NB I: TFSE-siker a Csata vendégeként
Kosárlabda
2025.12.19. 19:54
Férfi röplabda Extraliga: továbbra is hibátlan a Kaposvár
Röplabda
2025.12.19. 19:48
Férfi röplabda Extraliga: győzött a Pénzügyőr
Röplabda
2025.12.17. 21:21
Ezek is érdekelhetik