Férfi röplabda Extraliga: ötszettes meccset nyert meg a TFSE

2025.12.21. 21:40
Fotó: TFSE/Facebook
A TFSE ötszettes mérkőzésen győzött Miskolcon a férfi röplabda Extraliga utolsó vasárnapi mérkőzésén.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–TFSE 2:3 (–22, 18, –22, 15, -10)

 

