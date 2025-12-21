Nemzeti Sportrádió

A nagy esélyes Marokkó győzelemmel kezdett az Afrikai Nemzetek Kupáján

T. Z.T. Z.
2025.12.21. 22:05
Marokkó győzelemmel kezdett az Afrika-kupán (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája vasárnapi, nyitó mérkőzésén a házigazda Marokkó a papírformának megfelelően magabiztosan győzött a Comore-szigetek válogatottja ellen.

A végső győzelemre is nagy esélyesnek tartott, házigazdaként pályára lépő Marokkó sokáig megszenvedett a Comore-szigetek válogatottjával, és az első félidőben még nem is tudott az ellenfél kapujába találni az Európában futballozó sztárok egész sorát felvonultató együttes.

A második félidőben azonban megtört a jég: az 55. percben a Real Madridban szereplő Brahim Diaz megszerezte a vezetést, majd a 74. percben az Olympiakoszban légióskodó Ajub el-Kabi beállította a 2–0-s végeredményt.

A csoport másik mérkőzésén Mali Zambiával csap össze hétfőn, magyar idő szerint 15 órától.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
A-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Diaz 55., El-Kabi 74.)

 

