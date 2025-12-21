A nagy esélyes Marokkó győzelemmel kezdett az Afrikai Nemzetek Kupáján
A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája vasárnapi, nyitó mérkőzésén a házigazda Marokkó a papírformának megfelelően magabiztosan győzött a Comore-szigetek válogatottja ellen.
A végső győzelemre is nagy esélyesnek tartott, házigazdaként pályára lépő Marokkó sokáig megszenvedett a Comore-szigetek válogatottjával, és az első félidőben még nem is tudott az ellenfél kapujába találni az Európában futballozó sztárok egész sorát felvonultató együttes.
A második félidőben azonban megtört a jég: az 55. percben a Real Madridban szereplő Brahim Diaz megszerezte a vezetést, majd a 74. percben az Olympiakoszban légióskodó Ajub el-Kabi beállította a 2–0-s végeredményt.
A csoport másik mérkőzésén Mali Zambiával csap össze hétfőn, magyar idő szerint 15 órától.
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
A-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Diaz 55., El-Kabi 74.)
Legfrissebb hírek
Meglepetés Chilében, Marokkó az U20-as világbajnok!
Minden más foci
2025.10.20. 07:40
Ezek is érdekelhetik