A Juventus, a Milan vagy a Napoli zárta legjobban az őrült hajrát?

SERIE A
NYÁRI ÁTIGAZOLÁSOK, 2025
ATALANTA
Érkezett: Odilon Kossounou (Leverkusen, kölcsön után végleg, 20 000 000 euró), Lazar Szamardzsics (Udinese, kölcsön után végleg, 14 800 000 euró), Marco Brescianini (Frosinone, k. u. v., 10 000 000), Kamaldeen Sulemana (Southampton, 17 000 000), Honest Ahanor (Genoa, 17 000 000), Marco Sportiello (Milan, 1 000 000), Nicola Zalewski (Inter, 17 000 000), Nikola Krsztovics (Lecce, 25 000 000)
Kölcsönbe: Yunus Musah (Milan, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Ben Godfrey (Ipswich Town), Mitchel Bakker (Lille), El Bilal Touré (VfB Stuttgart), Giovanni Bonfanti (Pisa)
Távozott: Matteo Ruggeri (Atlético Madrid, 17 000 000), Roberto Piccoli (Cagliari, kölcsön után végleg, 12 000 000), Michel Adopo (Cagliari, kölcsön után végleg, 3 800 000), Juan Musso (Atlético Madrid, 3 000 000), Juan Cuadrado (Pisa, i.), Rafael Tolói (Sao Paulo, i.), Mateo Retegui (Al-Kvadsziah, 68 250 000)
Kölcsönbe: Ben Godfrey (Sheffield United), El Bilal Touré (Besiktas, 3 000 000), Marco Palestra (Cagliari), Giovanni Bonfanti (Pisa), Ibrahim Sulemana (Bologna, 500 000)
Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Bologna)
BOLOGNA
Érkezett: Nicolo Casale (Lazio, k. u. v., 6 500 000), Thomas Gillier (Universidad Católica, i.), Ciro Immobile (Besiktas, i.), Martin Vitík (Sparta Praha, 11 000 000), Federico Bernardeschi (Toronto, i.), Torbjörn Heggem (West Bromwich, 7 500 000), Jonathan Rowe (Marseille, 17 000 000), Nadir Zortea (Cagliari, 7 500 000)
Kölcsönbe: Tommaso Pobega (Milan, 1 000 000), Ibrahim Sulemana (Atalanta, 500 000), Jesper Karlsson (Aberdeen)
Kölcsönből vissza: Stefan Posch (Atalanta), Kacper Urbanski (Monza), Tommaso Corazza (Salernitana), Antonio Raimondo (Salernitana), Niklas Pyyhtiä (Südtirol), Jesper Karlsson (Lecce), Mihajlo Ilics (Partizan Beograd)
Távozott: Sam Beukema (Napoli, 31 000 000), Andri Fannar Baldursson (Kasimpasa, 500 000), Dan Ndoye (Nottingham Forest, 42 000 000), Martin Erlic (Midtjylland, 5 000 000), Gianmarco Cangiano (Pescara, 1 000 000), Kacper Urbanski (Legia Warszawa, 2 500 000)
Kölcsönbe: Antonio Raimondo (Frosinone), Niklas Pyyhtiä (Modena), Joaquín Sosa (Independiente Santa Fé), Thomas Gillier (Montréal), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Stefan Posch (Como, 500 000), Tommaso Corazza (Pescara)
Kölcsönből vissza: Estanis Pedrola (Sampdoria), Davide Calabria (Milan), Tommaso Pobega (Milan)
CAGLIARI
Érkezett: Roberto Piccoli (Atalanta, kölcsön után végleg, 12 000 000), Elia Caprile (Napoli, kölcsön után végleg, 8 000 000), Gianluca Gaetano (Napoli, k. u. v., 6 000 000), Michel Adopo (Atalanta, k. u. v., 3 800 000), Gennaro Borrelli (Brescia, i.), Andrea Belotti (Como, i.), Juan Rodríguez (Penarol, 4 000 000), Zé Pedro (Porto, 2 000 000)
Kölcsönbe: Michael Folorunsho (Napoli, 500 000), Luca Mazzitelli (Como), Semih Kilicsoy (Besiktas, 1 000 000), Sebastiano Esposito (Inter), Marco Palestra (Atalanta)
Kölcsönből vissza: Mateusz Wieteska (PAOK), Simone Scuffet (Napoli), Nik Prelec (Austria Wien)
Távozott: Pantelisz Hacidiakosz (Köbenhavn, k. u. v., 1 500 000), Nicolas Viola (szerződése lejárt), José Luis Palomino (Talleres, i.), Jakub Jankto (visszavonult), Tommaso Augello (Palermo, i.), Antoine Makoumbou (Samsunspor, 1 500 000), Razvan Marin (AEK Athén, 1 700 000), Simone Scuffet (Pisa, 900 000), Nadir Zortea (Bologna, 7 500 000), Roberto Piccoli (Fiorentina, 25 000 000)
Kölcsönbe: Alen Sherri (Frosinone), Mateusz Wieteska (Kocaelispor), Nik Prelec (Oxford United)
Kölcsönből vissza: Florinel Coman (Al-Garafa)
COMO
Érkezett: Martin Baturina (Dinamo Zagreb, 18 000 000), Álex Valle (Barcelona, k. u. v., 6 000 000), Ignace Van der Brempt (RB Salzburg, k. u. v., 5 000 000), Fellipe Jack (Palmeiras U20, k. u. v., 2 000 000), Jesús Rodríguez (Betis, 22 500 000), Nicolas Kühn Celtic, 19 000 000), Jayden Addai (AZ, 14 000 000), Máximo Perrone (Manchester City, 13 000 000), Jacobo Ramón (Real Madrid B, 2 500 000), Noel Törnqvist (Mjällby)
Kölcsönbe: Álvaro Morata (Milan), Nikola Cavlina (Dinamo Zagreb, 150 000), Diego Carlos (Fenerbahce, 2 800 000), Stefan Posch (Bologna, 500 000)
Kölcsönből vissza: Peter Kovacík (Zólyombrézó), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Simone Verdi (Sassuolo), Emil Audero (Palermo), Andrea Belotti (Benfica), Oliver Abildgaard (Pisa), Samuel Ballet (Zürich), Alberto Cerri (Salernitana)
Távozott: Nikolas Ioannou (Sampdoria, 2 000 000), Alessandro Bellemo (Sampdoria, 2 000 000), Simone Ghidotti (Sampdoria, 400 000), Pepe Reina (visszavonult), Simone Verdi (szl.), Gabriel Strefezza (Olympiakosz, 8 000 000), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Andrea Belotti (Cagliari, i.), Dele Alli (szerződését felbontották)
Kölcsönbe: Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo, 1 000 000), Luca Mazzitelli (Cagliari), Matthias Braunöder (Bari), Patrick Cutrone (Parma), Iván Azón (Ipswich), Noel Törnqvist (Mjällby), Yannik Engelhardt (Mönchengladbach), Fellipe Jack (Spezia)
Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Frosinone), Jonathan Ikoné (Fiorentina)
CREMONESE
Érkezett: Jari Vandeputte (Catanzaro, kölcsön után végleg, 3 300 000), Andrea Fulignati (Catanzaro, k. u. v., 1 400 000), Alberto Grassi (Empoli), Giuseppe Pezzella (Empoli, 2 000 000), Federico Baschirotto (Lecce, 3 000 000), Marco Silvestri (Empoli, i.), Antonio Sanabria (Torino, 2 500 000), Jamie Vardy (Leicester City, i.)
Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli, 250 000), Filippo Terracciano (Milan, 500 000), Warren Bondo (Milan, 500 000), Martín Payero (Udinese, 1 000 000), Faris Moumbagna (Marseille, 300 000), Jeremy Sarmiento (Brighton), Mikayil Faye (Rennes)
Kölcsönből vissza: David Okereke (Gaziantep), Leonardo Sernicola (Pisa), Giacomo Quagliata (Catanzaro), Felix Afena-Gyan (Juve Next Gen)
Távozott: Andreas Jungdal (Westerlo, k. u. v., 1 000 000), Luca Ravanelli (Monza, i.), Andrea Bertolacci (szl.), Franco Vázquez (szl.), Luka Locsosvili (Nürnberg, 1 000 000), Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna), Charles Pickel (Espanyol, 1 000 000), Mouhamadou Sarr (Spezia, 200 000)
Kölcsönbe: Andrea Fulignati (Empoli), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)
Kölcsönből vissza: Valentin Antov (Monza)
FIORENTINA
Érkezett: Nicolo Fagioli (Juventus, kölcsön után végleg, 13 500 000), Albert Gudmundsson (Genoa, k. u. v., 13 000 000), Jacopo Fazzini (Empoli, 10 000 000), Robin Gosens (Union Berlin, k. u. v., 7 000 000), Edin Dzeko (Fenerbahce, i.), Simon Sohm (Parma, 15 000 000), Roberto Piccoli (Cagliari, 25 000 000), Tariq Lamptey (Brighton, 6 000 000), Eman Kospo (Barcelona U19, 400 000)
Kölcsönbe: Mattia Viti (Nice), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Christian Kouamé (Empoli), Jonathan Ikoné (Como), Abdelhamid Szabiri (Al-Tavun), Oliver Christensen (Salernitana), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Milan), Lorenzo Lucchesi (Bari), Filippo Distefano (Frosinone), Lorenzo Amatucci (Salernitana), M’Bala Nzola (Lens), Alessandro Bianco (Monza), Niccolo Fortini (Juve Stabia), Antonín Barák (Kasimpasa), Josip Brekalo (Kasimpasa, i.), Gino Infantino (Al-Ain)
Távozott: Nico González (Juventus, kölcsön után végleg, 28 100 000), Michael Kayode (Brentford, k. u. v., 17 500 000), Szofjan Amrabat (Fenerbahce, k. u. v., 12 000 000), Cristiano Biraghi (Torino, k. u. v., 100 000), Pietro Terracciano (Milan, i.), Josip Brekalo (Oviedo, i.), Jonathan Ikoné (Paris FC, 2 000 000)
Kölcsönbe: Filippo Distefano (Carrarese), Matías Moreno (Levante, 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 250 000), Maat Daniel Caprini (Mantova), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Costantino Favasuli (Catanzaro), Oliver Christensen (Sturm Graz), M'Bala Nzola (Pisa, 1 000 000), Riccardo Sottil (Lecce, 500 000), Antonín Barák (Sampdoria), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Nicolo Zaniolo (Galatasaray), Yacine Adli (Milan), Andrea Colpani (Monza), Michael Folorunsho (Napoli), Danilo Cataldi (Lazio), Edoardo Bove (Roma)
GENOA
Érkezett: Nicolae Stanciu (Damak, i.)
Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Rennes), Valentín Carboni (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Leo Östigard (Rennes), Jean Onana (Besiktas), Maxwel Cornet (West Ham)
Kölcsönből vissza: Emil Bohinen (Frosinone), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Alessandro Marcandalli (Venezia), Seydou Fini (Excelsior), Güven Yalcin (Arouca), Alessandro Vogliacco (Parma)
Távozott: Albert Gudmundsson (Fiorentina, k. u. v., 13 000 000), Federico Valietti (Trapani, 500 000), Milan Badelj (visszavonult), Mario Balotelli (szl.), Güven Yalcin (Alanyaspor, i.), Honest Ahanor (Atalanta, 17 000 000), Mattia Bani (Palermo, 1 500 000), Koni De Winter (Milan, 20 000 000)
Kölcsönbe: Alan Matturro (Levante, 500 000), Emil Bohinen (Venezia), Alessandro Vogliacco (PAOK)
Kölcsönből vissza: Jean Onana (Besiktas), Maxwel Cornet (West Ham), Alessandro Zanoli (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Lior Kassza (Maccabi Haifa)
HELLAS VERONA
Érkezett: Cheikh Niasse (Young Boys, k. u. v., 3 500 000), Amin Sarr (Lyon, k. u. v., 3 500 000), Antoine Bernede (Lausanne, 2 000 000), Grigoris Kastanos (Salernitana, k. u. v., 1 200 000), Giovane (Corinthians, i.), Domagoj Bradaric (Salernitana, 750 000), Rafik Belgali (Mechelen, 2 000 000)
Kölcsönbe: Enzo Ebosse (Udinese), Unai Núnez (Celta Vigo), Victor Nelsson (Galatasaray, 650 000), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas, 2 000 000), Gift Orban (Hoffenheim, 500 000), Armel Bella-Kotchap (Southampton, 500 000)
Kölcsönből vissza: Thomas Henry (Palermo), Elayis Tavsan (Cesena), Sztefan Mitrovics (Leuven)
Távozott: Diego Coppola (Brighton, 11 000 000), Darko Lazovics (szl.), Davide Faraoni (szl.), Pawel Dawidowicz (szl.), Ondrej Duda (Al-Ettifak, i.), Koray Günter (Al-Ohdud, i.), Thomas Henry (Standard Liege, i.), Luan Patrick (Estrela Amadora), Jackson Tchatchoua (Wolverhampton, 12 500 000), Jayden Braaf (szerződését felbontották)
Kölcsönbe: Elayis Tavsan (Reggiana), Alphadjo Cissé (Catanzaro), Daniele Ghilardi (Roma, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Antoine Bernede (Lausanne), Nicolás Valentini (Fiorentina), Casper Tengstedt (Benfica), Domagoj Bradaric (Salernitana), Flavius Daniliuc (Salernitana)
INTERNAZIONALE
Érkezett: Luis Henrique (Marseille, 23 000 000), Petar Sucic (Dinamo Zagreb, 14 000 000), Nicola Zalewski (Roma, kölcsön után végleg, 8 000 000), Ange-Yoan Bonny (Parma, 23 000 000), Andy Diouf (Lens, 20 000 000)
Kölcsönbe: Manuel Akanji (Manchester City, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Alekszandar Sztankovics (Luzern), Pio Esposito (Spezia), Tajon Buchanan (Villarreal),Tomás Palacios (Monza), Sebastiano Esposito (Empoli), Franco Carboni (Venezia), Zinho Vanheusden (Mechelen), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria)
Távozott: Martín Satriano (Lens, kölcsön után végleg, 5 000 000), Filip Sztankovics (Venezia, kölcsön után végleg, 1 500 000), Eddie Salcedo (OFI Kréta, i.), Joaquín Correa (Botafogo, i.), Marko Arnautovic (Crvena zvezda, i.), Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 9 500 000), Tajon Buchanan (Villarreal, 9 000 000), Zinho Vanheusden (Marbella, i.), Nicola Zalewski (Atalanta, 17 000 000), Mehdi Taremi (Olympiakosz, 2 000 000)
Kölcsönbe: Franco Carboni (Empoli), Valentín Carboni (Genoa), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Sebastiano Esposito (Cagliari), Kristjan Asllani (Torino, 1 500 000), Benjamin Pavard (Marseille, 2 500 000)
JUVENTUS
Érkezett: Nico González (Fiorentina, kölcsön után végleg, 28 100 000), Lloyd Kelly (Newcastle United, k. u. v., 17 200 000), Michele Di Gregorio (Monza, k. u. v., 14 300 000), Pierre Kalulu (Milan, 14 300 000), Jonathan David (Lille, i.), Joao Mário (Porto, 12 600 000), Francisco Conceicao (Porto, k. u. v., 32 000 000), Edon Zhegrova (Lille, 15 500 000)
Kölcsönbe: Lois Openda (RB Leipzig, 3 300 000)
Kölcsönből vissza: Filip Kosztics (Fenerbahce), Daniele Rugani (Ajax), Arthur Melo (Girona), Tiago Djaló (Porto), Mattia De Sciglio (Empoli), Facundo González (Feyenoord), Fabio Miretti (Genoa)
Távozott: Nicolo Rovella (Lazio, kölcsön után végleg, 17 000 000), Nicolo Fagioli (Fiorentina, k. u. v., 13 500 000), Luca Pellegrini (Lazio, k. u. v., 4 000 000), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, k. u. v., 3 500 000), Mattia De Sciglio (szl.), Alberto Costa (Porto, 15 000 000), Samuel Mbangula (Werder Bremen, 10 000 000), Tiago Djaló (Besiktas, 3 500 000), Nicolo Savona (Nottingham, 13 000 000)
Kölcsönbe: Timothy Weah (Marseille, 1 000 000), Douglas Luiz (Nottingham, 3 000 000), Arthur Melo (Gremio), Nico González (Atlético Madrid, 1 000 000), Facundo González (Santander)
Kölcsönből vissza: Renato Veiga (Chelsea), Randal Kolo Muani (PSG)
LAZIO
Érkezett: Nicolo Rovella (Juventus, k. u. v., 17 000 000), Nuno Tavares (Arsenal, k. u. v., 5 000 000), Luca Pellegrini (Juventus, 4 000 000), Fisayo Dele-Bashiru (Hatayspor, k. u. v., 3 430 000), Samuel Gigot (Marseille, k. u. v., 500 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Castrovilli (Monza), Diego González (Atlas Guadalajara), Danilo Cataldi (Fiorentina), Fabio Andrea Ruggeri (Salernitana), Matteo Cancellieri (Parma), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia)
Távozott: Loum Tchaouna (Burnley, 15 150 000), Nicolo Casale (Bologna, 6 500 000), Gaetano Castrovilli (Bari, i.), Fabio Andrea Ruggeri (Carrarese, i.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.)
Kölcsönbe: Romano Floriani Mussolini (Cremonese)
Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Bayern München)
LECCE
Érkezett: Christ-Owen Kouassi (Laval, 1 000 000), Matías Pérez (Curicó Unido, 525 000), Corrie Ndaba (Kilmarnock, 930 000), Álex Sala (Córdoba, 1 500 000), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf, 5 500 000), Milos Jovics (IMT Beograd, 1 000 000), Nikola Sztulics (Royal Charleroi, 5 000 000)
Kölcsönbe: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina, 500 000)
Kölcsönből vissza: Rémi Oudin (Sampdoria), Giacomo Faticanti (Juve Next Gen), Pablo Rodríguez (Santander), Jusszef Maleh (Empoli)
Távozott: Nicola Sansone (szl.), Ante Rebic (Hajduk Split, i.), Pablo Rodríguez (Lech Poznan, 1 200 000), Federico Baschirotto (Cremonese, 3 000 000), Nikola Krsztovics (Atalanta, 25 000 000), Rémi Oudin (Catanzaro), Daniel Samek (Artis Brünn, 300 000)
Kölcsönbe: Milos Jovics (IMT Beograd)
Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Bologna)
MILAN
Érkezett: Samuele Ricci (Torino, 23 000 000), Luka Modric (Real Madrid, i.), Pietro Terracciano (Fiorentina, i.), Pervis Estupinán (Brighton, 17 000 000), Ardon Jashari (Club Bruges, 36 000 000), Zachary Athekame (Young Boys, 10 000 000), Koni De Winter (Genoa, 20 000 000), Christopher Nkunku (Chelsea, 37 000 000), David Odogu (Wolfsburg, 7 000 000), Adrien Rabiot (Marseille, 9 000 000)
Kölcsönből vissza: Davide Calabria (Bologna), Iszmael Bennaszer (Marseille), Noah Okafor (Napoli), Marco Pellegrino (Huracán), Alexis Saelemaekers (Roma), Yacine Adli (Fiorentina), Tommaso Pobega (Bologna), Lorenzo Colombo (Empoli), Devis Vásquez (Empoli), Álvaro Morata (Galatasaray)
Távozott: Tijjani Reijnders (Manchester City, 55 000 000), Pierre Kalulu (Juventus, k. u. v., 14 300 000), Marco Pellegrino (Boca Juniors, 3 500 000), Alessandro Florenzi (visszavonult), Luka Jovics (AEK Athén, i.), Davide Calabria (Panathinaikosz, i.), Theo Hernández (Al-Hilal, 25 000 000), Marco Sportiello (Atalanta, 1 000 000), Emerson Royal (Flamengo, 9 000 000), Devis Vásquez (Roma, i.), Malick Thiaw (Newcastle United, 35 000 000), Marko Lazetics (Aberdeen, i.), Noah Okafor (Leeds United, 19 000 000)
Kölcsönbe: Francesco Camarda (Lecce), Tommaso Pobega (Bologna, 1 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa), Filippo Terracciano (Cremonese, 500 000), Warren Bondo (Cremonese, 500 000), Álvaro Morata (Como), Yunus Musah (Atalanta, 4 000 000), Álex Jiménez (Bournemouth, 1 500 000), Samuel Chukwueze (Fulham)
Kölcsönből vissza: Joao Félix (Chelsea), Riccardo Sottil (Fiorentina), Kyle Walker (Manchester City), Tammy Abraham (Roma)
NAPOLI
Érkezett: Luca Marianucci (Empoli, 9 000 000), Kevin De Bruyne (Manchester City, i.), Noa Lang (PSV, 25 000 000), Mathias Ferrante (NovaRomentin, 100 000), Sam Beukema (Bologna, 31 000 000), Miguel Gutiérrez (Girona, 18 000 000)
Kölcsönbe: Lorenzo Lucca (Udinese, 9 000 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, 15 000 000), Rasmus Höjlund (Manchester United, 6 000 000), Eljif Elmasz (RB Leipzig, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Alessio Zerbin (Crotone), Michael Folorunsho (Fiorentina), Alessandro Zanoli (Genoa), Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Jesper Lindström (Everton), Antonio Vergara (Reggiana), Jens Cajuste (Ipswich Town), Valid Cseddira (Espanyol), Victor Osimhen (Galatasaray)
Távozott: Natan (Betis, kölcsön után végleg, 9 000 000 euró), Elia Caprile (Cagliari, kölcsön után végleg, 8 000 000 euró), Gianluca Gaetano (Cagliari, k. u. v., 6 000 000), Victor Osimhen (Galatasaray, 75 000 000), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid, 22 000 000)
Kölcsönbe: Rafa Marín (Villarreal, 1 000 000), Michael Folorunsho (Cagliari, 500 000), Jesper Lindström (Wolfsburg, 1 500 000), Cyril Ngonge (Torino, 1 000 000), Alessio Zerbin (Cremonese, 250 000), Jens Cajuste (Ipswich Town, 1 200 000), Giovanni Simeone (Torino, 1 000 000), Valid Cseddira (Sassuolo, 200 000), Luis Hasa (Carrarese), Alessandro Zanoli (Udinese)
Kölcsönből vissza: Noah Okafor (Milan), Philip Billing (Bournemouth), Simone Scuffet (Cagliari)
PARMA
Érkezett: Christian Ordónez (Vélez Sarsfield, 8 500 000), Abdoulaye Ndiaye (Troyes, 6 500 000), Matija Frigan (Westerlo, 9 000 000), Oliver Sörensen (Midtjylland, 8 000 000), Mariano Troilo (Belgrano, 7 200 000)
Kölcsönbe: Patrick Cutrone (Como), Gaetano Oristanio (Venezia), Benja Cremaschi (Inter Miami)
Kölcsönből vissza: Antoine Joujou (Le Havre), Rachid Kouda (Spezia)
Távozott: Drissa Camara (Gaziantep, i.), Yordan Osorio (Deportivo La Guaira, i.), Ange-Yoan Bonny (Inter, 23 000 000), Valentin Mihaila (Rizespor, 2 000 000), Simon Sohm (Fiorentina, 15 000 000), Dennis Man (PSV, 8 500 000), Antoine Hainaut (Venezia, 550 000), Giovanni Leoni (Liverpool, 31 000 000)
Kölcsönbe: Rachid Kouda (Spezia), Antoine Joujou (Famalicao)
Kölcsönből vissza: Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Vogliacco (Genoa)
PISA
Érkezett: Isak Vural (Frosinone, 4 500 000), Mateus Lusuardi (Frosinone, 500 000), Simone Scuffet (Cagliari, 900 000), Juan Cuadrado (Atalanta, i.), Henrik Meister (Rennes, k. u. v., 4 000 000), Raúl Albiol (Villarreal, i.)
Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Michel Aebischer (Bologna), M'Bala Nzola (Fiorentina, 1 000 000), Calvin Stengs (Feyenoord), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Lorran (Flamengo, 500 000)
Kölcsönből vissza: Pietro Beruatto (Sampdoria), Nicholas Bonfanti (Bari), Jan Mlakar (Hajduk Split), Francesco Coppola (Vis Pesaro)
Távozott: Nícolas (szl.), Adrian Rus (szerződését felbontották)
Kölcsönbe: Jan Mlakar (Amiens), Nicholas Bonfanti (Mantova), Pietro Beruatto (Spezia), Alexander Lind (Nordsjaelland)
Kölcsönből vissza: Leonardo Sernicola (Cremonese), Markus Solbakken (Sparta Praha), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Oliver Abildgaard (Como), Olimpiu Morutan (Ankaragücü)
ROMA
Érkezett: Neil El-Ajnaui (Lens, 23 500 000), Wesley (Flamengo, 25 000 000), Devis Vásquez (Milan, i.), Jan Ziolkowski (Legia Warszawa, 6 600 000)
Kölcsönbe: Evan Ferguson (Brighton, 3 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, 2 500 000), Leon Bailey (Aston Villa, 3 000 000), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool)
Kölcsönből vissza: Mario Hermoso (Leverkusen), Riccardo Pagano (Catanzaro), Edoardo Bove (Fiorentina), Tammy Abraham (Milan), Marash Kumbulla (Espanyol), Ola Solbakken (Empoli), Ebrima Darboe (Frosinone), Luigi Cherubini (Carrarese)
Távozott: Enzo Le Fée (Sunderland, k. u. v., 23 000 000), Samuel Dahl (Benfica, 9 000 000), Nicola Zalewski (Inter, k. u. v., 8 000 000), Mats Hummels (visszavonult), Renato Marin (PSG, ingyen), Leandro Paredes (Boca Juniors, 3 000 000), Ola Solbakken (Nordsjaelland, 950 000), Matteo Plaia (Atalanta U23, 500 000)
Kölcsönbe: Tammy Abraham (Besiktas, 2 000 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, 3 000 000), Mattia Mannini (Juve Stabia), Szaud Abdulhamid (Lens, 500 000), Marash Kumbulla (Mallorca), Luigi Cherubini (Sampdoria), Ebrima Darboe (Bari), Anass Salah-Eddine (PSV), Riccardo Pagano (Bari)
Kölcsönből vissza: Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexis Saelemaekers (Milan)
SASSUOLO
Érkezett: Tarik Muharemovic (Juve U21, k. u. v., 3 000 000), Patrick Nuamah (Brescia, i.), Jay Idzes (Venezia, 8 000 000), Fali Candé (Venezia, 3 000 000), Nemanja Matics (Lyon, i.)
Kölcsönbe: Sebastian Walukiewicz (Torino, 1 000 000), Ismaël Koné (Marseille, 2 500 000), Arijanet Muric (Ipswich Town), Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester City), Valid Cseddira (Napoli, 200 000), Alieu Fadera (Como, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Janis Antiste (Nürnberg), Uros Racsics (Braga), Stefano Turati (Monza), Agustín Álvarez (Elche), Andrea Pinamonti (Genoa)
Távozott: Emil Konradsen Ceide (Rosenborg, k. u. v., 1 500 000), Andrei Marginean (FC Dinamo, 450 000), Pedro Obiang (Monza, i.), Andrea Consigli (szl.), Jeremy Toljan (Levante, i.), Uros Racsics (Arisz, 3 000 000)
Kölcsönbe: Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Ruan (Atlético Mineiro), Filippo Missori (Avellino), Agustín Álvarez (Monza), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna)
Kölcsönből vissza: Luca Mazzitelli (Como), Simone Verdi (Como), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Matteo Lovato (Salernitana)
TORINO
Érkezett: Marcus Pedersen (Feyenoord, k. u. v., 3 500 000), Cristiano Biraghi (Fiorentina, k. u. v., 100 000), Ardian Ismajli (Empoli, i.), Franco Israel (Sporting CP, 4 000 000), Zakaria Abuhlal (Toulouse, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tino Anjorin (Empoli), Cyril Ngonge (Napoli, 1 000 000), Giovanni Simeone (Napoli, 1 000 000), Kristjan Asllani (Inter, 1 500 000), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt, 500 000)
Kölcsönből vissza: Pietro Pellegri (Empoli), Saba Szazonov (Empoli)
Távozott: Yann Karamoh (szl.), Karol Linetty (Kocaelispor, i.), Samuele Ricci (Milan, 23 000 000), Antonio Donnarumma (Salernitana, i.), Antonio Sanabria (Cremonese, 2 500 000)
Kölcsönbe: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, 15 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Amine Salama (Reims), Eljif Elmasz (RB Leipzig), Borna Sosa (Ajax)
UDINESE
Érkezett: Arthur Atta (Metz, k. u. v., 8 000 000), Nicolo Bertola (Spezia, i.), Luca Kjerrumgaard (Odense, 5 000 000), Alessandro Nunziante (Benevento, 1 500 000), Jakub Piotrowski (Ludogorec, 3 000 000), Szaba Goglicsidze (Empoli, 4 000 000), Lennon Miller (Motherwell, 5 500 000), Adam Buksa (Midtjylland, 5 000 000), Leonardo Buta (Moreirense)
Kölcsönbe: Nicolo Zaniolo (Galatasaray, 2 500 000), Idrissa Gueye (Metz), Alessandro Zanoli (Napoli)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Jagiellonia Bialystok), Vakoun Bayo (Watford)
Távozott: Jaka Bijol (Leeds, 18 000 000), Lazar Szamardzsics (Atalanta, k. u. v., 14 800 000), Nehuén Pérez (Porto, k. u. v., 13 300 000), Florian Thauvin (Lens, 6 000 000), Lautaro Giannetti (Antalyaspor, 500 000), Alexis Sánchez (Sevilla, i.)
Kölcsönbe: Luca Kjerrumgaard (Watford), Enzo Ebosse (Hellas Verona), Leonardo Buta (Eibar), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese, 1 000 000), Brenner (Cincinnati), Damián Pizarro (Le Havre), Lorenzo Lucca (Napoli, 9 000 000)
Kölcsönből vissza: Isaak Touré (Lorient)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
FC EMPOLI
ÉRKEZETT: Stiven Shpendi (Cesena, k. u. v., 2 200 000), Salvatore Elia (Spezia, 1 700 000), Marco Curto (Como, 750 000), Gerard Yepes (Sampdoria), Thomas Campaniello (Empoli U19)
Kölcsönbe: Matteo Lovato (Salernitana, 300 000), Rares Ilie (Nice), Franco Carboni (Inter), Andrea Fulignati (Cremonese), Marco Nasti (Cremonese)
Kölcsönből vissza: Lorenzo Ignacchiti (Reggiana)
TÁVOZOTT: Jacopo Fazzini (Fiorentina, 10 000 000), Luca Marianucci (Napoli, 9 000 0000), Szaba Goglicsidze (Udinese, 4 000 000), Liberato Cacace (Wrexham, 2 500 000), Giuseppe Pezzella (Cremonese, 2 000 000), Liam Henderson (Sampdoria, i.), Ardian Ismajli (Torino, i.), Alberto Grassi (Cremonese), Viktor Kovalenko (szl.)
Kölcsönbe: Jacopo Seghetti (Livorno), Tino Anjorin (Torino), Emmanuel Gyasi (Palermo)
Kölcsönből vissza: Mattia De Sciglio (Juventus), Youssef Maleh (Lecce), Jacopo Bacci (Padova), Szymon Zurkowski (Spezia), Devis Vásquez (Milan), Mattia Viti (Nice), Lorenzo Colombo (Milan), Ola Solbakken (Roma), Saba Szazonov (Torino), Junior Sambia (Salernitana), Christian Kouamé (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter)
VENEZIA FC
ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Juventus, k. u. v., 3 500 000), Andrea Adorante (Juve Stabia, 2 500 000), Fali Candé (Metz, 1 500 000), Filip Sztankovics (Inter, k. u. v., 1 500 000), Seid Korac (Vojvodina, 1 400 000), Ahmed Sidibé (Koper, 1 000 000), Antoine Hainaut (Parma, 550 000), Kevin Cannavo (Vis Pesaro, 500 000), Michael Venturi (Cosenza, 300 000)
Kölcsönbe: Bartol Franjic (Wolfsburg), Emil Bohinen (Genoa)
Kölcsönből vissza: Antonio Candela (Valladolid), Alessandro Plizzari (Pescara)
TÁVOZOTT: Jay Idzes (Sassuolo, 8 000 000), Fali Candé (Sassuolo, 3 000 000), Federico Tavernaro (Vis Pesaro, 100 000), Francesco Zampano (Modena, i.), Ionut Radu (Celta Vigo, i.)
Kölcsönbe: Alvin Okoro (Juventus U21, 250 000), Antonio Candela (Spezia), Gaetano Oristanio (Parma)
Kölcsönből vissza: Franco Carboni (Inter), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina), Mirko Maric (Genoa), Alessandro Marcandalli (Genoa), Fali Candé (Metz), Alessio Zerbin (Napoli)
AC MONZA
ÉRKEZETT: Filippo Delli Carri (Padova, 700 000), Jacopo Sardo (Saarbrücken, 350 000), Nicolas Galazzi (Brescia, i.), Demba Thiam (SPAL, i.), Pedro Obiang (Sassuolo, i.), Luca Ravanelli (Cremonese, i.)
Kölcsönbe: Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, 250 000), Agustín Álvarez (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Valentin Antov (Cremonese), Andrea Colpani (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Michele Di Gregorio (Juventus, k. u. v., 14 300 000), Jorgosz Kirjakopulosz (Panathinaikosz, 2 000 000), Pedro Pereira (Genclerbirligi, i.), Silvere Ganvoula (Al-Fajha, 1 400 000), Samuele Vignato (szl.), Luca Caldirola (szl.), Roberto Gagliardini (szl.), Stefano Sensi (szl.)
Kölcsönbe: Kevin Martins (Sambenedettese)
Kölcsönből vissza: Stefano Turati (Sassuolo), Alessandro Bianco (Fiorentina), Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio), Sztefan Lekovics (Crvena zvezda), Kacper Urbanski (Bologna), Gaetano Castrovilli (Lazio), Tomás Palacios (Inter)
Vastaggal az utolsó két nap átigazolásai.