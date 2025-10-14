Katar és Szaúd-Arábia is kijutott a vb-re

Az ázsiai zóna negyedik szakaszában két hármas csoportban küzdenek egymással a felek, a triók győztesei kijutnak a vb-re, míg a második helyezettek egymás ellen játszanak oda-visszavágós párharcot az interkontinentális playoffon való részvételért.

Az A-csoportban Az Ománt legyőző Arab Emírségek valamivel kedvezőbb helyzetben volt, mint az Ománnal csak ikszelő Katar, de utóbbi hazai pályán kvalifikálhatta magát. A kiegyenlített játékot és kevés helyzetet hozó mérkőzésen a vendéglátó élt jobban lehetőségeivel, s a fordulás után Akram Afif előbb, a 49. percben Bualem Huhit, a 74.-ben pedig Pedro Miguelt hozta kihagyhatatlan helyzetbe.

A hajrában Tarek Szalman súlyos szabálytalanság miatt azonnali piros lapot kapott, és a vendégek a 99. percben szépítettek, de Katar a 15 perces hosszabbításban megőrizte előnyét, 2–1-re nyert, és kijutott a vb-re.

A B-csoportban Szaúd-Arábia és Irak nem bírt egymással, a szaúdiak nagy fölénye ellenére gól nélküli döntetlenre végeztek a felek, ráadásul mindkét csapat egy góllal nyert Indonézia ellen, így az döntött Szaúd-Arábia javára, hogy ők 3–2-re, az irakiak viszont csak 1–0-ra győztek.

Az Arab Emírségek a B-csoport másodikjával, Irakkal vív párharcot az interkontinentális playoffért.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

4. SZAKASZ, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Katar–Arab Emírségek 2–1

Az A-csoport végeredménye: 1. Katar 4 pont, 2. Arab Emírségek 3, 3. Omán 1

B-CSOPORT

Szaúd-Arábia–Irak 0–0

A csoport végeredménye: 1. Szaúd-Arábia (3–2) 4 p, 2. Irak (1–0) 4 p, 3. Indonézia 0 p