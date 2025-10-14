Nemzeti Sportrádió

Katar és Szaúd-Arábia is kijutott a vb-re

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 22:44
null
Bualem Kuki is gólt szerzett, Katar kijutott a vb-re (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-selejtező Katar Arab Emírségek Szaúd-Arábia Irak
Újabb csapatok jutottak ki a 2026-os, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban rendezendő labdarúgó-világbajnokságra, miután az ázsiai zóna selejtezőjének negyedik szakaszában Katar hazai pályán 2–1-re nyert az Arab Emírségek ellen, és megelőzte riválisát, míg Szaúd-Arábiának az Irak elleni gól nélküli döntetlen is elég volt, hogy megnyerje trióját.

Az ázsiai zóna negyedik szakaszában két hármas csoportban küzdenek egymással a felek, a triók győztesei kijutnak a vb-re, míg a második helyezettek egymás ellen játszanak oda-visszavágós párharcot az interkontinentális playoffon való részvételért.

Az A-csoportban Az Ománt legyőző Arab Emírségek valamivel kedvezőbb helyzetben volt, mint az Ománnal csak ikszelő Katar, de utóbbi hazai pályán kvalifikálhatta magát. A kiegyenlített játékot és kevés helyzetet hozó mérkőzésen a vendéglátó élt jobban lehetőségeivel, s a fordulás után Akram Afif előbb, a 49. percben Bualem Huhit, a 74.-ben pedig Pedro Miguelt hozta kihagyhatatlan helyzetbe.

A hajrában Tarek Szalman súlyos szabálytalanság miatt azonnali piros lapot kapott, és a vendégek a 99. percben szépítettek, de Katar a 15 perces hosszabbításban megőrizte előnyét, 2–1-re nyert, és kijutott a vb-re.

A B-csoportban Szaúd-Arábia és Irak nem bírt egymással, a szaúdiak nagy fölénye ellenére gól nélküli döntetlenre végeztek a felek, ráadásul mindkét csapat egy góllal nyert Indonézia ellen, így az döntött Szaúd-Arábia javára, hogy ők 3–2-re, az irakiak viszont csak 1–0-ra győztek.

Az Arab Emírségek a B-csoport másodikjával, Irakkal vív párharcot az interkontinentális playoffért.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
4. SZAKASZ, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Katar–Arab Emírségek 2–1
Az A-csoport végeredménye: 1. Katar 4 pont, 2. Arab Emírségek 3, 3. Omán 1

B-CSOPORT
Szaúd-Arábia–Irak 0–0
A csoport végeredménye: 1. Szaúd-Arábia (3–2) 4 p, 2. Irak (1–0) 4 p, 3. Indonézia 0 p

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-selejtező Katar Arab Emírségek Szaúd-Arábia Irak
Legfrissebb hírek

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

Magyar válogatott
4 perce

Anglia első európai országként, gólfesztivállal jutott ki a világbajnokságra

Foci vb 2026
5 perce

Bulgária legyőzésével egy lépésre a világbajnokságtól a spanyolok

Foci vb 2026
5 perce

Így szereztünk vezetést Portugáliában, Szalai remekül fejelt a kapuba!

Magyar válogatott
1 órája

Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

Foci vb 2026
2 órája

Dél-Afrika története során negyedszer lesz ott a világbajnokságon

Foci vb 2026
2 órája

Moldova megszerezte első pontját a most zajló vb-selejtezősorozatban

Foci vb 2026
2 órája

Megvan, milyen mezben játszik Lisszabonban a magyar válogatott

Foci vb 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik