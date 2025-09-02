Csak igazolt egy csatárt a Bayern München, csak eladta Woltemadét a VfB Stuttgart

A BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA
FC AUGSBURG
Érkezett: Chrislain Matsima (Monaco, kölcsön után végleg, 5 000 000 euró), Cédric Zesiger (Wolfsburg, kölcsön után végleg, 4 000 000 euró), Eliasz Szaad (St. Pauli, 2 000 000 euró), Robin Fellhauer (Elversberg, 700 000, euró), Han-Noah Massengo (Burnley, 3 000 000), Anton Kade (Basel, 2 250 000), Fabian Rieder (Rennes, 7 000 000)
Kölcsönbe: Iszmael Garbi (Braga, 250 000)
Kölcsönből vissza: Patric Pfeiffer (Magdeburg), Tim Breithaupt (Kaiserslautern), Maximilian Bauer (Kaiserslautern), David Colina (Vejle), Dion Beljo (Rapid Wien), Lasse Günther (Karlsruhe)
Távozott: Felix Uduokhai (Besiktas, kölcsön után végleg, 5 000 000), Irvin Cardona (St.-Étienne, kölcsön után végleg, 2 500 000), Patric Pfeiffer (Darmstadt, 700 000), Robert Gumny (Lech Poznan, ingyen), Lasse Günther (Elversberg, 300 000), Fredrik Jensen (Arisz, ingyen), Dion Beljo (Dinamo Zagreb, 4 000 000)
Kölcsönbe: Nathanaël Mbuku (Montpellier, 500 000), David Colina (Osijek, 100 000), Henri Koudossou (Nürnberg), Tim Breithaupt (Düsseldorf)
Kölcsönből vissza: Mergim Berisha (Hoffenheim), Frank Onyeka (Brentford)
BAYER 04 LEVERKUSEN
Érkezett: Jarell Quansah (Liverpool, 35 000 000 euró), Ibrahim Maza (Hertha, 12 000 000), Mark Flekken (Brentford, 11 000 000), Abdoulaye Faye (Häcken, 2 700 000), Tim Oermann (Bochum, 1 900 000), Axel Tape (PSG U23, ingyen), Malik Tillman (PSV, 35 000 000), Christian Kofane (Albacete, 5 250 000), Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, 1 300 000), Janis Blaswich (Leipzig, 2 000 000), Ernest Poku (AZ, 10 000 000), Lucas Vázquez (Real Madrid, i.), Loic Badé (Sevilla, 25 000 000), Ezequiel Fernández (Al-Kvadszia, 25 000 000), Eliessz Ben Szegir (Monaco, 32 000 000)
Kölcsönbe: Claudio Echeverri (Manchester City)
Távozott: Florian Wirtz (Liverpool, 125 000 000), Jeremie Frimpong (Liverpool, 40 000 000), Odilon Kossounou (Atalanta, kölcsön után végleg, 20 000 000), Gustavo Puerta (Hull City, k. u. v., 3 500 000), Jonathan Tah (Bayern München, 2 000 000), Lukas Hradecky (Monaco, 3 000 000), Granit Xhaka (Sunderland, 15 000 000), Amin Adli (Bournemouth, 21 000 000), Gustavo Puerta (Santander, 3 500 000)
Kölcsönbe: Tim Oermann (Sturm Graz), Matej Kovar (PSV), Abdoulaye Faye (Lorient), Piero Hincapié (Arsenal), Victor Boniface (Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum)
Kölcsönből vissza: Emiliano Buendía (Aston Villa), Nordi Mukiele (PSG), Mario Hermoso (Roma)
FC BAYERN MÜNCHEN
Érkezett: Jonathan Tah (Leverkusen, 2 000 000 euró), Tom Bischof (Hoffenheim, 300 000 euró), Luis Díaz (Liverpool, 70 000 000), Jonah Kusi-Asare (Bayern München II)
Kölcsönbe: Nicolas Jackson (Chelsea, 16 500 000)
Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Lazio), Frans Krätzig (Heidenheim), Bryan Zaragoza (Osasuna), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Paul Wanner (Heidenheim)
Távozott: Mathys Tel (Tottenham, kölcsön után végleg, 35 000 000), Frans Krätzig (RB Salzburg, 3 500 000 euró), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 1 200 000), Leroy Sané (Galatasaray, ingyen), Eric Dier (Monaco, ingyen), Sven Ulreich (szerződése lejárt), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps, i.), Adam Aznu (Everton, 9 000 000), Kingsley Coman (Al-Nasszr, 25 000 000), Paul Wanner (PSV, 15 000 000)
Kölcsönbe: Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Daniel Perec (Hamburg, 250 000), Tarek Buchmann (Nürnberg), Joao Palhinha (Tottenham, 5 000 000), Bryan Zaragoza (Celta Vigo, 1 000 000), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Jonah Kusi-Asare (Fulham, 4 000 000)
BORUSSIA DORTMUND
Érkezett: Jobe Bellingham (Sunderland, 30 500 000), Yan Couto (Manchester City, k. u. v., 20 000 000), Daniel Svensson (Nordsjaelland, k. u. v., 6 500 000), Patrick Drewes (Bochum, 200 000), Carney Chukwuemeka (Chelsea, kölcsön után végleg, 20 000 000), Fábio Silva (Wolverhampton, 22 500 000)
Kölcsönbe: Aarón Anselmino (Chelsea)
Kölcsönből vissza: Youssoufa Moukoko (Nice), Diant Ramaj (Köbenhavn), Soumaila Coulibaly (Brest)
Távozott: Youssoufa Moukoko (Köbenhavn, 5 000 000), Soumaila Coulibaly (Strasbourg, 7 500 000), Jamie Gittens (Chelsea, 56 000 000), Sébastien Haller (Utrecht, kölcsön után végleg, i.), Giovanni Reyna (Mönchengladbach, 4 000 000)
Kölcsönbe: Kjell Wätjen (Bochum, 250 000), Diant Ramaj (Heidenheim)
EINTRACHT FRANKFURT
Érkezett: Rasmus Kristensen (Leeds United, kölcsön után végleg, 6 000 000), Fenyő Noah (Frankfurt II), Jonathan Burkardt (Mainz, 21 000 000), Doan Ricu (Freiburg, 21 000 000), Michael Zetterer (Werder Bremen, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Elias Baum (Elversberg), Paxten Aaronson (Utrecht), Jessic Ngankam (Hannover), Hrvoje Smolcic (LASK), Nacho Ferri (Kortrijk), Aurélio Buta (Reims)
Távozott: Igor Matanovic (Freiburg, 6 700 000), Nacho Ferri (Westerlo, 2 000 000), Hugo Ekitiké (Liverpool, 95 000 000), Tuta (Al-Duhail, 15 000 000), Kevin Trapp (Paris FC, 1 000 000), Paxten Aaronson (Colorado Rapids, 7 000 000)
Kölcsönbe: Lisztes Krisztián (Ferencváros), Niels Nkounkou (Torino, 500 000), Junior Dina Ebimbe (Brest)
SC FREIBURG
Érkezett: Szuzuki Juito (Bröndby, 10 000 000), Cyriaque Irié (Troyes, 8 500 000), Philipp Treu (St. Pauli, 5 500 000), Derry Scherhant (Hertha, 2 000 000), Anthony Jung (Werder Bremen, i.), Igor Matanovic (Frankfurt, 6 700 000)
Kölcsönből vissza: Robert Wagner (St. Pauli), Noah Weisshaupt (St. Pauli)
Távozott: Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Manuel Gulde (visszavonult), Kiliann Sildillia (PSV, 5 800 000), Doan Ricu (Frankfurt, 21 000 000), Michael Gregoritsch (Bröndby, 1 500 000)
Kölcsönbe: Robert Wagner (Holstein Kiel, 200 000), Florent Muslija (Düsseldorf), Merlin Röhl (Everton, 2 000 000), Noah Weisshaupt (Legia Warszawa)
HAMBURGER SV
Érkezett: Rayan Philippe (Braunschweig, 2 500 000), Nicolai Remberg (Holstein Kiel, 2 400 000), Jordan Torunarigha (Gent, i.), Yussuf Poulsen (Leipzig, 1 000 000), Nicolás Capaldo (RB Salzburg, 2 100 000)
Kölcsönbe: Daniel Perec (Bayern München, 250 000), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar Doneck, 250 000), Warmed Omari (Rennes), Luka Vuskovic (Tottenham), Fábio Vieira (Arsenal), Albert Sambi Lokonga (Arsenal, 300 000)
Kölcsönből vissza: Lucas Perrin (Cercle Bruges), Németh András (Preussen Münster)
Távozott: Ludovit Reis (Club Bruges, 6 000 000), Németh András (Puskás Akadémia, 450 000), Davie Selke (Basaksehir, i.), Matheo Raab (Union Berlin, 400 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Sebastian Schonlau (Vancouver Whitecaps, 150 000)
Kölcsönbe: Lukasz Poreba (Elversberg, 170 000), Otto Stange (Elversberg)
Kölcsönből vissza: Dennis Hadzikadunic (FK Rosztov), Adedire Mebude (Westerlo), Marco Richter (Mainz), Adam Karabec (Sparta Praha)
1. FC HEIDEHEIM 1846
Érkezett: Leart Pacarada (1. FC Köln)
Kölcsönbe: Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj (Dortmund)
Kölcsönből vissza: Mikkel Kaufmann (Karlsruhe)
Távozott: Norman Theuerkauf (visszavonult), Leo Scienza (Southampton, 9 000 000)
Kölcsönbe: Maximilian Breunig (Magdeburg)
Kölcsönből vissza: Paul Wanner (Bayern München), Frans Krätzig (Bayern München)
TSG 1899 HOFFENHEIM
Érkezett: Leon Avdullahu (Basel, 8 000 000), Macsida Koki (Union SG, 4 750 000), Bernardo (Bochum, i.), Tim Lemperle (1. FC Köln, i.), Luka Hyryläinen (Hoffenheim II), Deniz Zeitler (Ingolstadt, 1 000 000), Wouter Burger (Stoke City, 4 000 000), Vladimír Coufal (West Ham, i.), Albian Hajdari (Lugano, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Florian Grillitsch (Valladolid), Joshua Quarshie (Greuther Fürth), Mergim Berisha (Augsburg), Szalai Attila (Standard Liege), Tim Drexler (Nürnberg), Muhammed Damar (Elversberg), Fisnik Asllani (Elversberg), Bambasé Conté (Karlsruhe), Nahuel Noll (Greuther Fürth)
Távozott: Joshua Quarshie (Southampton, 3 500 000), Tom Bischof (Bayern München, 300 000), Pavel Kaderábek (Sparta Praha, i.), Diadié Samassékou (Houston Dynamo, i.), Anton Stach (Leeds United, 20 000 000), Marius Bülter (1. FC Köln, 1 000 000), Luka Hyryläinen (Magdeburg, 1 000 000), Florian Grillitsch (Braga, i.), Finn Becker (Nürnberg, 250 000)
Kölcsönbe: Bambasé Conté (Elversberg), Szalai Attila (Kasimpasa), Haris Tabakovic (Mönchengladbach, 750 000), Nahuel Noll (Hannover), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Stanley Nsoki (Union Berlin, 100 000), Gift Orban (Hellas Verona, 500 000), Tim Drexler (Nürnberg)
Kölcsönből vissza: David Jurásek (Benfica), Leo Östigard (Rennes)
1. FC KÖLN
Érkezett: Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf, 5 500 000), Ragnar Ache (Kaiserslautern, 4 500 000), Sebastian Sebulonsen (Bröndby, 2 500 000), Ron-Robert Zieler (Hannover, 200 000), Marius Bülter (Hoffenheim, 1 000 000), Rav van den Berg (Middlesbrough, 8 000 000), Alessio Castro-Montes (Union Saint-Gilloise, 2 000 000)
Kölcsönbe: Tom Krauss (Mainz, 500 000), Cenk Özkacar (Valencia, 225 000), Kristoffer Lund (Palermo), Jakub Kaminski (Wolfsburg)
Kölcsönből vissza: Rasmus Carstensen (Lech Poznan), Said El Mala (Viktoria Köln), Malek El Mala (Viktoria Köln)
Távozott: Max Finkgräfe (RB Leipzig, 4 000 000), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, i.), Tim Lemperle (Hoffenheim, i.), Mathias Olesen (Greuther Fürth, i.), Mark Uth (visszavonult), Philipp Pentke (szl.), Damion Downs (Southampton, 8 000 000), Steffen Tigges (Paderborn, 400 000), Leart Pacarada (Heidenheim)
Kölcsönbe: Rasmus Carstensen (Aarhus), Julian Pauli (Dynamo Dresden)
Kölcsönből vissza: Anthony Racioppi (Hull City)
RB LEIPZIG
Érkezett: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid, k. u. v., 20 000 000), Ezechiel Banzuzi (Leuven, 16 000 000), Max Finkgräfe (1. FC Köln, 4 000 000), Johan Bakayoko (PSV, 18 000 000), Andrija Makszimovics (Crvena zvezda, 14 000 000), Yan Diomande (Leganés, 20 000 000), Romulo (Göztepe, 20 000 000), Conrad Harder (Sporting CP, 24 000 0000)
Kölcsönből vissza: André Silva (Werder Bremen), Eljif Elmasz (Torino), Janis Blaswich (RB Salzburg), Timo Werner (Tottenham)
Távozott: Ilaix Moriba (Celta Vigo, k. u. v., 6 000 000), Yussuf Poulsen (Hamburg, 1 000 000), Janis Blaswich (Leverkusen, 2 000 000), Benjamin Sesko (Manchester United, 76 500 000), André Silva (Elche, 1 000 000), Xavi Simons (Tottenham, 65 000 000)
Kölcsönbe: Lutsharel Geertruida (Sunderland), Lois Openda (Juventus, 3 300 000), Eljif Elmasz (Napoli, 2 000 000), Arthur Vermeeren (Marseille, 3 000 000), Yannick Eduardo (Dordrecht, 100 000)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa)
1. FSV MAINZ 05
Érkezett: Benedict Hollerbach (Union Berlin, 10 000 000), Kasey Bos (Melbourne Victory, 500 000), William Böving (Sturm Graz, 3 500 000)
Kölcsönbe: Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, 200 000)
Kölcsönből vissza: Ben Bobzien (Klagenfurt), Marco Richter (Hamburg), Edimilson Fernandes (Brest), Tom Krauss (Bochum)
Távozott: Ludovic Ajorque (Brest, k. u. v., 2 000 000), Jonathan Burkardt (Frankfurt, 21 000 000), Edimilson Fernandes (Young Boys, 600 000)
Kölcsönbe: Moritz Jenz (Wolfsburg), Tom Krauss (1. FC Köln, 500 000), Marco Richter (Darmstadt), Hong Hjun Szeok (Nantes, 400 000)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Érkezett: Jens Castrop (Nürnberg, 4 500 000), Kevin Diks (Köbenhavn, i.), Macsino Suto (Holstein Kiel, 8 000 000), Giovanni Reyna (Dortmund, 4 000 000)
Kölcsönbe: Haris Tabakovic (Hoffenheim, 750 000), Yannik Engelhardt (Como)
Kölcsönből vissza: Oscar Fraulo (Utrecht)
Távozott: Stefan Lainer (RB Salzburg, i.), Alassane Pléa (PSV, 4 500 000), Itakura Ko (Ajax, 10 500 000), Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo, 500 000), Julian Weigl (Al-Kvadszia, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tomas Cvancara (Antalyaspor, 750 000)
FC ST. PAULI
Érkezett: Fudzsita Dzsoel Csima (St. Truiden, 3 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, k. u. v., 3 000 000), Jannik Robatsch (Klagenfurt, 400 000), Simon Spari (Klagenfurt, 200 000), Mathias Pereira Lage (Brest, i.), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, i.), Louis Oppie (Arminia Bielefeld, 2 000 000), Martijn Kaars (Magdeburg, 4 000 000)
Kölcsönbe: Andréas Hountondji (Burnley, 400 000)
Kölcsönből vissza: Maurides (Debrecen)
Távozott: Philipp Treu (Freiburg, 5 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, 4 500 000), Eliasz Szaad (Augsburg, 2 000 000), Carlo Boukhalfa (St. Gallen, i.), Johannes Eggestein (Austria Wien, i.), Sascha Burchert (visszavonult), Simon Zoller (vv.), Maurides (Radomiak Radom, 50 000)
Kölcsönből vissza: Robert Wagner (Freiburg), Siebe Van der Heyden (Mallorca), Noah Weisshaupt (Freiburg)
VfB STUTTGART
Érkezett: Lorenz Assignon (Rennes, 12 000 000), Noah Darvich (Barcelona U18, 1 000 000), Lazar Jovanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Chema Andrés (Real Madrid, 3 000 000), Tiago Tomás (Wolfsburg, 13 000 000), Badredin Buanani (Nice, 15 000 000)
Kölcsönbe: Bilal El-Hannussz (Leicester City)
Kölcsönből vissza: Juan José Perea (Zürich), Silas (Crvena zvezda)
Távozott: Dzsong Vu Jong (Union Berlin, k. u. v., 4 000 000), Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Jacob Bruun Larsen (Burnley, 4 000 000), Juan José Perea (Zürich, i.), Enzo Millot (Al-Ahli Szaúdi, 30 000 000), Anrie Chase (RB Salzburg, 2 000 000), Nick Woltemade (Newcastle United, 85 000 000)
Kölcsönbe: Dennis Seimen (Paderborn, 250 000)
Kölcsönből vissza: Fabian Rieder (Rennes), El Bilal Touré (Atalanta)
SV WERDER BREMEN
Érkezett: Patrice Covic (Werder U19), Samuel Mbangula (Juventus, 10 000 000)
Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton), Karl Hein (Arsenal), Isaac Schmidt (Leeds United), Victor Boniface (Leverkusen)
Kölcsönből vissza: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Isak Hansen-Aaröen (Aalborg), Olivier Deman (Antwerpen)
Távozott: Milos Veljkovics (Crvena zvezda, i.), Anthony Jung (Freiburg, i.), Oliver Burke (Union Berlin, i.), Marvin Ducksch (Birmingham City, 2 000 000), Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt, 5 000 000)
Kölcsönbe: Dawid Kownacki (Hertha, 500 000)
Kölcsönből vissza: Derrick Köhn (Galatasaray), Issa Kaboré (Manchester City), André Silva (RB Leipzig)
1. FC UNION BERLIN
Érkezett: Andrej Ilics (Lille, k. u. v., 5 000 000), Ilyas Ansah (Paderborn, 4 000 000), Dzsong Vu Jong (VfB Stuttgart, 4 000 000), Oliver Burke (Werder Bremen, i.), Matheo Raab (Hamburg, 400 000), Derrick Köhn (Galatasaray, 4 000 000), Dmitro Bogdanov (Dynamo Dresden, 600 000)
Kölcsönbe: Stanley Nsoki (Hoffenheim, 100 000)
Kölcsönből vissza: Paul Jaeckel (Braunschweig), Alex Král (Espanyol), Livan Burcu (Magdeburg)
Távozott: Benedict Hollerbach (Mainz, 10 000 000), Robin Gosens (Fiorentina, 7 000 000), Ivan Prtajin (Kaiserslautern, 1 000 000), Kevin Volland (1860 München, i.), Jérome Roussillon (szl.), Alexander Schwolow (Heart, i.), Paul Jaeckel (Preussen Münster, 300 000), Kevin Vogt (Bochum, i.)
Kölcsönbe: Bénes László (Kayserispor), Lucas Tousart (Brest)
VFL WOLFSBURG
Érkezett: Mohamed Amura (Union SG, k. u. v., 14 750 000), Aaron Zehnter (Paderborn, 4 500 000), Denis Vavro (Köbenhavn, k. u. v., 2 000 000), Jakub Zielinski (Legia Warszava, 900 000), Vini Souza (Sheffield United, 15 000 000)
Kölcsönbe: Jesper Lindström (Napoli, 1 500 000), Saël Kumbedi (Lyon, 1 000 000), Adam Daghim (RB Salzburg, 2 000 000), Jenson Seelt (Sunderland)
Kölcsönből vissza: Bartol Franjic (Dinamo Zagreb), Moritz Jenz (Mainz), Nicolas Cozza (Nantes), Vacláv Cerny (Rangers), Dzenan Pejcsinovics (Fortuna Düsseldorf)
Távozott: Sebastiaan Bornauw (Leeds United, 6 000 000), Cédric Zesiger (Augsburg, k. u. v., 4 000 000), Lukas Nmecha (Leeds United, i.), Kevin Behrens (Lugano, i.), Tiago Tomás (VfB Stuttgart, 13 000 000), David Odogu (Milan, 7 000 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 300 000), Philipp Schulze (Verl, 200 000), Vacláv Cerny (Besiktas, 6 000 000)
Kölcsönbe: Jakub Kaminski (1. FC Köln), Bartol Franjic (Venezia), Aster Vranckx (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Mads Roerslev (Brentford)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
HOLSTEN KIEL
ÉRKEZETT: Jonas Therkelsen (Strömsgodset, 1 900 000), Kasper Davidsen (Aalborg, 1 600 000), Adrián Kaprálik (Zsolna, 1 500 000), Frederik Roslyng (Horsens, 1 200 000), Marcus Müller (Osnabrück, 250 000), Hamza Muqaj (CZ Jena, 250 000), Mladen Cvjetinovic (Ingolstadt, 200 000), Armin Gigovic (FK Rosztov, k. u. v., i.), Stefan Schwab (PAOK, i.)
Kölcsönbe: Robert Wagner (Freiburg, 200 000)
Kölcsönből vissza: Tymoteusz Puchacz (Plymouth Argyle)
TÁVOZOTT: Macsino Suto Machino (Mönchengladbach, 8 000 000), Nicolai Remberg (Hamburg, 2 400 000), Armin Gigovic (Young Boys, 2 200 000), Benedikt Pichler (Hannov, 750 000), Finn Porath (Schalke, 500 000), Jonas Sterner (Hannover, 500 000), Fiete Arp (Odense, 250 000), Colin Kleine-Bekel (Bochum, i.), Lewis Holtby (NAC, i.), Timo Becker (Schalke, i.)
Kölcsönbe: Max Geschwill (Magdeburg)
VFL BOCHUM
ÉRKEZETT: Philipp Strompf (Ulm, 100 000), Colin Kleine-Bekel (Holstein Kiel, i.), Ibrahim Sissoko (St.-Étienne, i.), Kevin Vogt (Union Berlin, i.)
Kölcsönbe: Kjell Wätjen (Dortmund, 250 000), Leandro Morgalla (RB Salzburg, 200 000), Michael Obafemi (Burnley), , Farid Alfa-Ruprecht (Leverkusen)
Kölcsönből vissza: Moritz-Broni Kwarteng (Düsseldorf)
TÁVOZOTT: Tim Oermann (Leverkusen, 1 900 000), Moritz Broschinski (Basel, 1 800 000), Lukas Daschner (St. Gallen, 650 000), Patrick Drewes (Dortmund, 200 000), Dani de Wit (Utrecht, i.), Bernardo (Hoffenheim, i.), Ivan Ordec (szl.), Cristian Gamboa (visszavonult)
Kölcsönből vissza: Myron Boadu (Monaco), Jakov Medic (Ajax), Tom Krauss (Mainz), Jorgosz Maszurasz (Olympiakosz)
Vastaggal az utolsó két nap átigazolásai.