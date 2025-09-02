Csaknem 4.5 milliárd euró elköltése után így állnak a PL csapatai

BRENTFORD FC

Érkezett: Michael Kayode (Fiorentina, kölcsön után végleg, 17 500 000), Caoimhín Kelleher (Liverpool, 14 800 000), Romelle Donovan (Birmingham City, 3 600 000), Jordan Henderson (Ajax, i.), Antoni Milambo (Feyenoord, 20 000 000), Dango Ouattara (Bournemouth, 42 800 000)

Kölcsönbe: Reiss Nelson (Arsenal)

Kölcsönből vissza: Frank Onyeka (Augsburg), Mads Roerslev (Wolfsburg)

Távozott: Mark Flekken (Leverkusen, 11 000 000), Ben Mee (Sheffield United, i.), Josh Dasilva (szl.), Christian Nörgaard (Arsenal, 11 600 000), Bryan Mbeumo (Manchester United, 75 000 000), Mads Roerslev (Southampton, 8 080 000), Yoane Wissa (Newcastle United, 57 700 000)

BRIGHTON & HOVE ALBION

Érkezett: Haralamposz Kosztulasz (Olympiakosz, 35 000 000), Tom Watson (Sunderland, 12 000 000), Diego Coppola (Hellas Verona, 11 000 000), Jun Do Jung (Dedzson Hana, 2 000 000), Andrew Moran (Brighton U21), James Beadle (Brighton U21), Olivier Boscagli (PSV, ingyen), Maxim De Cuyper (Club Bruges, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Kjell Scherpen (Sturm Graz), Facundo Buonanotte (Leicester City), Ibrahim Osman (Feyenoord), Abdallah Sima (Brest), Malick Yalcouyé (Sturm Graz), Julio Enciso (Ipswich Town), Valentín Barco (Strasbourg), Sztefanos Cimasz (Nürnberg), Jeremy Sarmiento (Burnley), Amario Cozier-Duberry (Blackburn), Evan Ferguson (West Ham)

Távozott: Valentín Barco (Strasbourg, 10 000 000), Joao Pedro (Chelsea, 63 700 000), Simon Adingra (Sunderland, 24 400 000), Odeluga Offiah (Preston, 1 600 000), Kjell Scherpen (Union SG, 2 000 000), Pervis Estupinán (Milan, 17 000 000), Abdallah Sima (Lens, 4 500 000), Julio Enciso (Strasbourg, 18 500 000), Tariq Lamptey (Fiorentina, 6 000 000)

Kölcsönbe: James Beadle (Birmingham City), Ibrahim Osman (Auxerre), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Carl Rushworth (Coventry), Evan Ferguson (Roma, 3 000 000), Eiran Cashin (Birmingham City), Malick Yalcouyé (Swansea City), Andrew Moran (Los Angeles FC), Jeremy Sarmiento (Cremonese), Facundo Buonanotte (Chelsea, 2 300 000), Matt O'Riley (Marseille, 2 000 000), Igor Julio (West Ham)

BURNLEY FC

Érkezett: Bashir Humphreys (Chelsea, kölcsön után végleg, 14 000 000), Marcus Edwards (Sporting CP, kölcsön után végleg, 10 000 000), Jaidon Anthony (Bournemouth, kölcsön után végleg, 9 500 000), Quilindschy Hartman (Feyenoord, 10 000 000), Zian Flemming (Millwall, kölcsön után végleg, 8 300 000), Max Weiss (Karlsruhe, 4 000 000), Axel Tuanzebe (Ipswich, i.), Loum Tchaouna (Lazio, 15 150 000), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart, 4 000 000), Kyle Walker (Manchester City, 5 780 000), Armando Broja (Chelsea, 23 000 000), Martin Dúbravka (Newcastle United), Lesley Ugochukwu (Chelsea, 28 700 000)

Kölcsönbe: Florentino (Benfica, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Hannes Delcroix (Swansea), Hjalmar Ekdal (Groningen), Han-Noah Massengo (Auxerre), Andréas Hountondji (Standard Liege), Zeki Amdouni (Benfica), Darko Csurlinov (Jagiellonia Bialystok), Michael Obafemi (Plymouth)

Távozott: CJ Egan-Riley (Marseille, i.), Josh Brownhill (szl.), Jonjo Shelvey (szl.), Nathan Redmond (szl.), Han-Noah Massengo (Augsburg, 3 000 000), James Trafford (Manchester City, 31 200 000), Dara Costelloe (Wigan, 400 000), Darko Csurlinov (Kocaelispor)

Kölcsönbe: Andréas Hountondji (St. Pauli, 400 000), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Luca Koleosho (Espanyol), Oluwaseun Adewumi (Cercle Bruges), Aaron Ramsey (Leicester City)

Kölcsönből vissza: Jeremy Sarmiento (Brighton)

Kiadás/bevétel/szaldó (Forrás: Transfermarkt)

CHELSEA FC

Érkezett: Liam Delap (Ipswich, 35 500 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Dário Essugo (Sporting CP, 22 270 000), Mamadou Sarr (Strasbourg, 14 000 000), Kendry Páez (Independiente del Valle, 10 000 000), Joao Pedro (Brighton, 63 700 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Jamie Gittens (Dortmund, 56 000 000), Jorrel Hato (Ajax, 44 180 000), Alejandro Garnacho (Manchester United, 46 200 000)

Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Brighton, 2 300 000)

Kölcsönből vissza: Joao Félix (Milan), Renato Veiga (Juventus), Axel Disasi (Aston Villa), Ben Chilwell (Crystal Palace), Carney Chukwuemeka (Dortmund), Caleb Wiley (Watford), Armando Broja (Everton), Raheem Sterling (Arsenal), Djordje Petrovics (Strasbourg), Kepa Arrizabalaga (Bournemouth), Mike Penders (Genk), Lesley Ugochukwu (Southampton), Alfie Gilchrist (Sheffield United), Andrey Santos (Strasbourg), Marc Guiu (Sunderland)

Távozott: Bashir Humphreys (Burnley, k. u. v, 14 000 000), Marcus Bettinelli (Manchester City, 2 400 000), Kepa Arrizabalaga (Arsenal, 5 800 000), Djordje Petrovics (Bournemouth, 28 900 000), Mathis Amougou (Strasbourg, 14 500 000), Noni Madueke (Arsenal, 56 000 000), Joao Félix (Al-Nasszr, 30 000 000), Armando Broja (Burnley, 23 000 000), Lesley Ugochukwu (Burnley, 28 700 000), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton, 28 650 000), Renato Veiga (Villarreal, 24 500 000), Carney Chukwuemeka (Dortmund, 20 000 000), Alfie Gilchrist (West Bromwich, 2 300 000), Christopher Nkunku (Milan, 37 000 000), Ben Chilwell (Strasbourg, i.)

Kölcsönbe: Kendry Páez (Strasbourg), Mike Penders (Strasbourg), Mamadou Sarr (Strasbourg), Marc Guiu (Sunderland), Aarón Anselmino (Dortmund), Nicolas Jackson (Bayern München, 16 500 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United)

CRYSTAL PALACE

Érkezett: Walter Benítez (PSV, i.), Borna Sosa (Ajax, 2 300 000), Yéremy Pino (Villarreal, 30 000 000), Jaydee Canvot (Toulouse, 23 000 000)

Kölcsönbe: Christantus Uche (Getafe)

Kölcsönből vissza: Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United), Naouirou Ahamada (Rennes), Odsonne Edouard (Leicester City), Rob Holding (Sheffield United, i.), Jeffrey Schlupp (Celtic, i.), Joe Whitworth (Exeter City)

Távozott: Joel Ward (szl.), Jeffrey Schlupp (Norwich City, i.), Rob Holding (Colorado Rapids, i.), Eberechi Eze (Arsenal, 69 300 000), Odsonne Édouard (Lens, 3 700 000)

Kölcsönbe: Joe Whitworth (Exeter City), Malcolm Ebiowei (Blackpool), Matheus Franca (Vasco da Gama)

Kölcsönből vissza: Matt Turner (Nottingham), Ben Chilwell (Chelsea)

EVERTON FC

Érkezett: Carlos Alcaraz (Flamengo, k. u. v., 15 000 000), Mark Travers (Bournemouth, 4 600 000), Thierno Barry (Villarreal, 30 000 000), Adam Aznu (Bayern München, 9 000 000), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea, 28 650 000), Tyler Dibling (Southampton, 40 500 000)

Kölcsönbe: Jack Grealish (Manchester City), Merlin Röhl (Freiburg, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Mason Holgate (West Bromwich)

Távozott: Neal Maupay (Marseille, k. u. v., 4 000 000), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United, i.), Mason Holgate (Al-Garafa, i.), Abdoulaye Doucouré (NEOM, i.), Asmir Begovic (Leicester City, i.), Ashley Young (Ispwich, i.), Youssef Chermiti (Rangers, 8 600 000)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Leeds), Armando Broja (Chelsea), Orel Mangala (Lyon), Jesper Lindström (Napoli)

FULHAM FC

Érkezett: Benjamin Lecomte (Montpellier, 500 000), Kevin Santos (Sahtar Doneck, 40 000 000)

Kölcsönbe: Jonah Kusi-Asare (Bayern München, 4 000 000), Samuel Chukwueze (Milan)

Kölcsönből vissza: Luke Harris (Birmingham City)

Távozott: Willian (szl.), Carlos Vinícius (Gremio, i.), Andreas Pereira (Palmeiras, 10 000 000), Martial Godo (Strasbourg, 7 000 000)

Kölcsönbe: Steven Benda (Millwall), Luke Harris (Oxford United)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

LEEDS UNITED

Érkezett: Jaka Bijol (Udinese, 18 000 000), Lukas Nmecha (Wolfsburg, i.), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, 6 000 000), Gabriel Gudmundsson (Lille, 11 600 000), Sean Longstaff (Newcastle United, 13 800 000), Anton Stach (Hoffenheim, 20 000 000), Lucas Perri (Lyon, 16 000 000), Dominic Calvert-Lewin (Everton, i.), Noah Okafor (Milan, 19 000 000), James Justin (Leicester City, 9 300 000)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Everton), Sam Greenwood (Preston), Joe Gelhardt (Hull City), Darko Gyabi (Plymouth)

Távozott: Rasmus Kristensen (Frankfurt, k. u. v., 6 000 000), Josuha Guilavogui (szl.), Junior Firpo (Betis, i.), Patrick Bamford (szerződését felbontották), Sam Greenwood (Pogon Szcezin, 2 000 000), Darko Gyabi (Hull City, i.)

Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Werder Bremen), Joe Gelhardt (Hull City), Mateo Joseph (Mallorca), Largie Ramazani (Valencia), Isaac Schmidt (Bremen)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Bournemouth), Manor Szolomon (Tottenham)

LIVERPOOL FC

Érkezett: Florian Wirtz (Leverkusen, 125 000 000), Kerkez Milos (Bournemouth, 46 900 000), Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40 000 000), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, 1 780 000), Freddie Woodman (Preston, i.), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, 95 000 000), Giovanni Leoni (Parma, 31 000 000), Trey Nyoni (Liverpool U21), Alexander Isak (Newcastle United, 144 000 000)

Kölcsönből vissza: Ben Doak (Middlesbrough), Calvin Ramsay (Kilmarnock), Stefan Bajcetic (Las Palmas), Nat Phillips (Derby County), Giorgi Mamardasvili (Valencia)

Távozott: Caoimhín Kelleher (Brentford, 14 800 000), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, 10 000 000), Nat Phillips (West Bromwich, 3 500 000), Jarell Quansah (Leverkusen, 35 000 000), Luis Díaz (Bayern München, 70 000 000), Darwin Núnez (Al-Hilal, 53 000 000), Tyler Morton (Lyon, 10 000 000), Ben Doak (Bournemouth, 23 200 000)

Kölcsönbe: Vítezslav Jaros (Ajax), Konsztantinosz Cimikasz (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa)

MANCHESTER CITY

Érkezett: Tijjani Reijnders (Milan, 55 000 000), Rajan Ait-Nuri (Wolverhampton, 36 800 000), Rayan Cherki (Lyon, 36 500 000), Marcus Bettinelli (Chelsea, 2 400 000), Sverre Nypan (Rosenborg, 15 000 000), James Trafford (Burnley, 31 200 000), Gianluigi Donnarumma (PSG, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Ipswich), Issa Kaboré (Werder Bremen), Josh Wilson-Esbrand (Stoke City), Kyle Walker (Milan), Juma Bah (Lens)

Távozott: Yan Couto (Dortmund, k. u. v., 20 000 000), Kevin De Bruyne (Napoli, i.), Scott Carson (szl.), Kyle Walker (Burnley, 5 780 000), Máximo Perrone (Como, 13 000 000), James McAtee (Nottingham, 25 500 000), Ederson (Fenerbahce, 11 000 000)

Kölcsönbe: Juma Bah (Nice), Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton), Claudio Echeverri (Leverkusen), Sverre Nypan (Middlesbrough), Manuel Akanji (Inter, 1 000 000), Issa Kaboré (Wrexham)

MANCHESTER UNITED

Érkezett: Matheus Cunha (Wolverhampton, 74 200 000), Diego León (Cerro Porteno, 4 000 000), Chido Obi (Manchester United U18), Tyler Fredricson (Manchester United U21), Bryan Mbeumo (Brentford, 75 000 000), Benjamin Sesko (RB Leipzig, 76 500 000), Senne Lammens (Antwerpen, 21 000 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Chelsea), Antony (Betis), Marcus Rashford (Aston Villa), Tyrell Malacia (PSV)

Távozott: Jonny Evans (visszavonult), Christian Eriksen (szl.), Victor Lindelöf (Aston Villa, i.), Alejandro Garnacho (Chelsea, 46 200 000), Antony (Betis, 22 000 000)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Barcelona), Toby Collyer (West Bromwich), Rasmus Höjlund (Napoli, 6 000 000), Harry Amass (Sheffield Wednesday), Jadon Sancho (Aston Villa)

NEWCASTLE UNITED

Érkezett: Antonito Cordero (Málaga, i.), Anthony Elanga (Nottingham, 61 400 000), Malick Thiaw (Milan, 35 000 000), Jacob Ramsey (Aston Villa, 45 150 000), Nick Woltemade (VfB Stuttgart, 85 000 000), Yoane Wissa (Brentford, 57 700 000)

Kölcsönbe: Aaron Ramsdale (Southampton, 4 600 000)

Kölcsönből vissza: Harrison Ashby (Queens Park)

Távozott: Lloyd Kelly (Juventus, k. u. v., 17 200 000), Jamal Lewis (szl.), Callum Wilson (West Ham, i.), John Ruddy (szl.), Sean Longstaff (Leeds United, 13 800 000), Martin Dúbravka (Burnley), Isaac Hayden (Queens Park, i.), Alexander Isak (Liverpool, 144 000 000)

Kölcsönbe: Antonito Cordero (Westerlo), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Matt Targett (Middlesbrough)

NOTTINGHAM FOREST

Érkezett: Jair Cunha (Botafogo, 12 000 000), Igor Jesus (Botafogo, 19 000 000), Dan Ndoye (Bologna, 42 000 000), Angus Gunn (Norwich City, i.), Arnaud Kalimuendo (Rennes, 30 000 000), James McAtee (Manchester City, 25 500 000), Omari Hutchinson (Ipswich Town, 43 400 000), Nicolo Savona (Juventus, 13 000 000), John Victor (Botafogo, 8 000 000), Dilane Bakwa (Strasbourg, 35 000 000), Cuiabano (Botafogo, 6 000 000)

Kölcsönbe: Douglas Luiz (Juventus, 3 000 000), Olekszandr Zincsenko (Arsenal)

Kölcsönből vissza: Marko Stamenic (Olympiakosz), Omar Richards (Rio Ave), David Carmo (Olympiakosz), Matt Turner (Crystal Palace), Emmanuel Dennis (Blackburn), Josh Bowler (Luton), Lewis O’Brien (Swansea), Tyler Bindon (Reading)

Távozott: Andrew Omobamidele (Strasbourg, k. u. v., 10 500 000), Jonathan Panzo (Rio Ave, k. u. v., i.), Harry Toffolo (Charlotte, i.), Wayne Hennessey (visszavonult), Anthony Elanga (Newcastle United, 61 400 000), Ramón Sosa (Palmeiras, 12 500 000), Danilo Oliveira (Botafogo, 23 000 000), Lewis O'Brien (Wrexham, 3 500 000), Matt Turner (Lyon, 8 000 000), Marko Stamenic (Swansea City, 2 200 000), Carlos Miguel (Palmeiras, 5 500 000), Emmanuel Dennis (szerződését felbontották), Josh Bowler (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Tyler Bindon (Sheffield United), David Carmo (Oviedo), Eric da Silva Moreira (Rio Ave), Omar Richards (Rio Ave), Josh Bowler (Blackpool)

Kölcsönből vissza: Álex Moreno (Aston Villa)

SUNDERLAND AFC

Érkezett: Enzo Le Fée (Roma, k. u. v., 23 000 000), Habib Diarra (Strsbourg, 31 500 000), Csemszdin Talbi (Club Bruges, 20 000 000), Reinildo Mandava (Atlético Madrid, i.), Simon Adingra (Brighton, 24 400 000), Noah Sadiki (Union SG, 17 000 000), Granit Xhaka (Leverkusen, 15 000 000), Robin Roefs (NEC, 10 500 000), Arthur Masuaku (Besiktas, i.), Omar Alderete (Getafe, 11 600 000), Nordi Mukiele (PSG, 12 000 000), Bertrand Traoré (Ajax, 2 900 000), Brian Brobbey (Ajax, 20 000 000)

Kölcsönbe: Marc Guiu (Chelsea), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Kölcsönből vissza: Pierre Ekwah (Saint-Étienne), Timothée Pembélé (Le Havre), Nectarios Triantis (Hibernian), Nazarij Ruszin (Hajduk Split), Abdoullah Ba (Dunkerque), Adil Aouchiche (Portsmouth)

Távozott: Jobe Bellingham (Dortmund, 30 500 000), Tom Watson (Brighton, 12 000 000), Pierre Ekwah (St.-Étienne, 6 000 000), Nektariosz Triantisz (Minnesota, 2 500 000)

Kölcsönbe: Adil Aouchiche (Aberdeen), Alan Browne (Middlesbrough), Jenson Seelt (Wolfsburg), Patrick Roberts (Birmingham City)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Lens), Marc Guiu (Chelsea)

TOTTENHAM HOTSPUR

Érkezett: Mathys Tel (k. u. v., 35 000 000), Kevin Danso (Lens, k. u. v., 25 000 000), Luka Vuskovic (Hajduk Split, 11 000 000), Mohammed Kudus (West Ham, 63 800 000), Takai Kota (Kawasaki Frontale, 5 800 000), Xavi Simons (RB Leipzig, 65 000 000)

Kölcsönbe: Joao Palhinha (Bayern München, 5 000 000), Randal Kolo Muani (PSG)

Kölcsönből vissza: Jang Min Hjok (Queens Park), Alfie Devine (Westerlo), Manor Szolomon (Leeds), Ashley Phillips (Stoke City), Alejo Veliz (Espanyol), Bryan Gil (Girona)

Távozott: Pierre-Emile Höjbjerg (Marseille, k. u. v., 13 500 000), Sergio Reguilón (szl.), Fraser Forster (szl.), Szon Hung Min (Los Angeles FC, 22 000 000), Bryan Gil (Girona, 6 000 000)

Kölcsönbe: Alejo Veliz (Rosario), Mikey Moore (Rangers), Alfie Devine (Preston), Jang Min Hjok (Portsmouth), Luka Vuskovic (Hamburg), Manor Szolomon (Villarreal)

Kölcsönből vissza: Timo Werner (RB Leipzig)

WEST HAM UNITED

Érkezett: Jean-Clair Todibo (Nice, k. u. v., 40 000 000), El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha, 22 000 000), Kyle Walker-Peters (Southampton, i.), Mads Hermansen (Leicester City, 20 800 000), Callum Wilson (Newcastle United, i.), Soungoutou Magassa (Monaco, 17 000 000), Mateus Fernandes (Southampton, 44 000 000), Kaelan Casey (West Ham U21), Callum Marshall (West Ham U21)

Kölcsönbe: Igor Julio (Brighton)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (Sociedad), Kurt Zouma (Al-Orobah), Maxwel Cornet (Genoa)

Távozott: Vladimír Coufal (Hoffenheim, i.), Lukasz Fabianski (szl.), Danny Ings (Sheffield United, i.), Aaron Cresswell (Stoke City, i.), Kurt Zouma (szl.), Michail Antonio (szl.), Mohammed Kudus (Tottenham, 63 800 000), Emerson Palmieri (Marseille, 700 000), Najef Aguerd (Marseille, 23 000 000)

Kölcsönbe: Kaelan Casey (Swansea City), Edson Álvarez (Fenerbahce, 2 000 000), Maxwel Cornet (Genoa)

Kölcsönből vissza: Carlos Soler (PSG), Evan Ferguson (Brighton)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Érkezett: Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo, k. u v., 27 000 000), Jhon Arias (Fluminense, 17 000 000), David Möller Wolfe (AZ, 12 000 000), Fer López (Celta Vigo, 23 000 000), Jackson Tchatchoua (Hellas Verona, 12 500 000), Tolu Arokodare (Genk, 26 000 000)

Kölcsönbe: Ladislav Krejcí (Girona, 22 500 000)

Kölcsönből vissza: Hugo Bueno (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Auxerre), Fábio Silva (Las Palmas), Chiquinho (Mallorca), Joe Hodge (Huddersfield Town)

Távozott: Matheus Cunha (Manchester United, 74 200 000), Rajan Ait-Nuri (Manchester City, 36 800 000), Pablo Sarabia (Al-Arabi, i.), Craig Dawson (szl.), Nélson Semedo (Fenerbahce, i.), Goncalo Guedes (Real Sociedad, 4 000 000), Fábio Silva (Dortmund, 22 500 000), Chiquinho (Alverca, i.)

Kölcsönbe: Tommy Doyle (Birmingham City), Nasser Djiga (Rangers), Joe Hodge (Tondela), Boubacar Traoré (Metz), Bastien Meupiyou (Alverca), Pedro Lima (Porto)

Kölcsönből vissza: Carlos Forbs (Ajax)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

ISPWICH TOWN

ÉRKEZETT: Kasey McAteer (Leicester City, 13 900 000), Azor Matusiwa (Rennes, 11 500 000), Marcelino Núnez (Norwich City, 8 650 000), Ashley Young (Everton, i.), Darnell Furlong (West Bromwich, 4 600 000), Sindre Walle Egeli (Nordsjaelland, 20 000 000)

Kölcsönbe: Jens Cajuste (Napoli, 1 200 000), Cédric Kipré (Reims), Chuba Akpom (Ajax), Iván Azón (Como)

Kölcsönből vissza: Harry Clarke (Sheffield United), Ali Al-Hamadi (Stoke City)

TÁVOZOTT: Omari Hutchinson (Nottingham, 43 400 000), Liam Delap (Chelsea, 35 500 000), Nathan Broadhead (Wrexham, 8 700 000), Axel Tuanzebe (Burnley, i.), Cameron Burgess (Swansea City, i.), Luke Woolfenden (Coventry City, 4 630 000)

Kölcsönbe: Arijanet Muric (Sassuolo), Conor Chaplin (Portsmouth), Chiedozie Ogbene (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Julio Enciso (Brighton), Ben Godfrey (Atalanta), Kalvin Phillips (Manchester City)

LEICESTER CITY

ÉRKEZETT: Asmir Begovic (Everton, i.)

Kölcsönbe: Julián Carranza (Feyenoord), Aaron Ramsey (Burnley), Jordan James (Rennes)

Kölcsönből vissza: Harry Souttar (Sheffield United), Hamza Choudhury (Sheffield United)

TÁVOZOTT: Mads Hermansen (West Ham, 20 800 000), Kasey McAteer (Ipswich, 13 900 000), James Justin (Leeds United, 9 300 000), Wilfred Ndidi (Besiktas, 8 000 000), Conor Coady (Wrexham, 2 300 000), Danny Ward (Wrexham, i.), Daniel Iversen (Preston, i.), Jamie Vardy (Cremonese, i.)

Kölcsönbe: Woyo Coulibaly (Sassuolo), Bilal El-Hannussz (VfB Stuttgart)

Kölcsönből vissza: Odsonne Édouard (Crystal Palace), Facundo Buonanotte (Brighton)

FC SOUTHAMPTON

ÉRKEZETT: Finn Azaz (Middlesbrough, 13 900 000), Caspar Jander (Nürnberg, 12 000 000), Tom Fellows (West Bromwich, 9 250 000), Damion Downs (1. FC Köln, 8 000 000), Joshua Quarshie (Hoffenheim, 3 500 000), Mads Roerslev (Brentford, 6 500 000), Leo Scienza (Heidenheim, 9 000 000)

Kölcsönbe: Elias Jelert (Galatasaray, 300 000)

Kölcsönből vissza: Macuki Kurju (Göztepe),Ben Brereton Díaz (Sheffield United), Ronnie Edwards (Queens Park), Samuel Edozie (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Mateus Fernandes (West Ham, 44 000 000), Tyler Dibling (Everton, 40 500 000), Mio. €

Kamaldeen Sulemana (Atalanta, 17 000 000), Jan Bednarek (Porto, 7 500 000), Samuel Amo-Ameyaw (Strasbourg, k. u. v., 7 000 000), Paul Onuachu (Trabzonspor, 5 670 000), Juan (Göztepe, k. u. v., 900 000), Kyle Walker-Peters (West Ham, i.), Adam Lallana (visszavonult)

Kölcsönbe: Aaron Ramsdale (Newcastle United, 4 600 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 500 000), Szugavara Jukinari (Bremen), Juan Larios (Leonesa), Joachim Kayi Sanda (Red Star), Ben Brereton Díaz (Derby County), Will Smallbone (Millwall)

Kölcsönből vissza: Albert Grönbaek (Rennes), Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Vastaggal az utolsó két nap átigazolásai.