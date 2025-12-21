A Carolina legyőzte a Tampa Bayt, és lépéselőnybe került a csoportgyőzelem szempontjából – videó

CAROLINA PANTHERS–TAMPA BAY BUCCANEERS

Csak egy mérkőzést rendeztek vasárnap kora este, amelyen mindkét résztvevőnek volt matematikai esélye a rájátszásra. A Carolina és a Tampa Bay is csak a csoportgyőzelemben bízhat. Ahogy az várható volt, végig egy labdabirtoklásos különbség volt a csapatok között. Az utolsó pontszerzést egy mezőnygóllal a Carolina érte el, a Tampa Baynek ugyan volt még ideje, de Baker Mayfield eladta a labdát, ezzel a Panther 23–20-ra nyert és a Buccaneerst megelőzve a csoport élére állt. Mayfield 145 yarddal, 1-1 TD-vel és INT-tel zárt, a hatpontos Mike Evans jegyezte. A hazaiaknál Bryce Young 191 yardig és két touchdownpasszig jutott, a kedvenc célpontja Tetairoa McMillan (hat elkapás, 73 yard, TD) volt. A csoport sorsa így minden bizonnyal az utolsó fordulóban dől el, akkor a Panthers a Tampa Bay vendégeként lép pályára.

James Cook vezérletével aratott győzelmet a Cleveland vendégeként a Buffalo. A Bills már 13 ponttal is vezetett, azonban a Browns előbb egy touchdownnal, majd egy mezőnygóllal is zárkózott és két támadósorozatot is vezethetett az egyenlítésért vagy a győzelemért, de a vendégek védelme fellépett a legfontosabb pillanatokban. Josh Allen 130 yardot passzolt, James Cook volt a Bills támadósorának lelke, aki 117 yardot és két touchdownt futott. A hazaiaknál Shedeur Sanders 157 yardot, egy touchdownt és két interceptiont dobott. Myles Garrett Alex Wrighttal együtt földre vitte Allent, így már 22 sacket jegyzett az idényben és egyre van a rekordtól. A Billsnek 99 százalékos esélye van a rájátszásba jutásra, elég ha a Colts vagy a Texans a hátralévő három mérkőzése közül legalább egyet nem nyer meg vagy a Bills a maradék két meccséből egyet behúz.

A Billshez hasonló esély és a forgatókönyv a Los Angeles esetén is. A Cowboys ugyanis az első félideig bírta a Chargers tempóját, 17–14-re még a hazaiak vezettek, ezt követően viszont már csak a Los Angeles szerzett pontot, így Justin Herberték győzelme nem forgott veszélyben. A Chargers irányítójának 29 passzából 23 pontos volt, kereken 300 yardot passzolt, volt két passzolt illetve egy futott hatpontosa. Omario Hampton 85 yardot és egy TD-t futott, míg Quentin Johnston 104 yardot és egy touchdownt gyűjtött a levegőben. A haziaak mindkét touchdownját Dak Prescott jegyezte, egyiket George Pickens (hét elkapás, 130 yard), másikat Ryan Flournoy szerezte.

A rájátszástól az előző héten elbúcsúzó és Patrick Mahomest elvesztő Kansas City Chiefs mindössze három mezőnygólt ért el az idei 1/1-es Titans otthonában. A Tennessee a második félidőben az első helyen kiválasztott Cam Ward két touchdownpasszával magabiztosan gyűjtötte be idei harmadik győzelmét. Wardnak 228 yardja volt, a TD-ket Chig Okonkwo és Chimere Dike kapták el, továbbá Tyjae Spearsnek is volt egy futott hatpontosa. A Chiefs Gardner Minshew-t is elvesztette egy ütközés miatt, a harmadik számú irányító, Chris Oladokun 111 yardot passzolt.

14–10-re vezetett a Dolphins, amikor sorozatban 35 pontot tett fel a Bengals válasz nélkül, így végül kiütéses 45–21-re győzelmet aratott a Cincinnati. Joe Burrow 309 yardot és négy touchdownt passzolt. Ja'Marr Chase kilenc elkapásból 109 yardot gyűjtött, Tee Higgins és Mike Gesicki is jegyzett egy elkapott hatpontost. A vendégek legjobbja Chase Brown volt, aki négy elkapásból 43 yardot és két TD-t szerzett, míg 12 labdacipelésből 66 yardot és egy touchdownt gyűjtött. A Dolphinsban a sérült Tua Tagovailoa helyett Quinn Ewers irányított, 260 yardot passzolt és kétszer eladta a labdát. A Dolphins részéről De'Von Achane, Jaylen Wright és Malik Washington is futott egy hatpontost.

Megszerezte idei ötödik győzelmét a New Orleans. Az első félidőben mindkét csapat csak mezőnygólokat értékesített, a szünet után a Saints két touchdownt is elért két újabb mezőnygól mellett, míg a Jets nem szerzett pontokat, így végül nagyon sima lett a vége. A vendégek irányítója, Brady Cook 188 yardot és egy interceptiont dobott, Breece Hall a földön 54, míg Isaiah Davis elkapás után 52 yardot szerzett. Tyler Shough háromszáz passzolt yard fölé jutott, ő és Taysom Hill is passzolt egy TD-t Chris Olavénak, aki 10 elkapásból 148 yardig jutott.

Sorozatban kilencedik alkalommal szenvedett vereséget a Giants, ezúttal a Minneosta nyert New Yorkban. A mérkőzés egyetlen TD-jét JJ McCarthy futása révén a Vikings szerezte, az irányító később megsérült, helyét Max Brosmer vette át. Justin Jefferson 85 elkapott, Aaron Jones 85 futott yarddal zárt. Jaxson Dartnak visszafogott mérkőzése volt, 13 passzkíséretéből hét volt pontos 33 yardot és egy interceptiont dobott.

Cleveland Browns–Buffalo Bills 20–23 (7–7, 3–13, 7–3, 3–0)

Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers 17–34 (7–7, 10–14, 0–3, 0–10)

Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 26–9 (0–0, 9–6, 7–3, 10–0)

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 21–45 (7–7, 7–10, 0–21, 7–7)

New Orleans Saints–New York Jets 29–6 (3–3, 6–3, 7–0, 13–0)

New York Giants–Minnesota Vikings 13–16 (0–3, 10–10, 0–0, 3–3)

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 23–20 (3–7, 10–3, 7–7, 3–3)

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons

22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

22.05: Houston Texans–Las Vegas Raiders

2.20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)

2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 38–37 (7–3, 0–10, 7–10, 16–7, 8–7) – hosszabbítás után

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 18–29 (3–7, 7–0, 0–7, 8–15)

Chicago Bears–Green Bay Packers 22–16 (0–0, 0–6, 3–7, 13–3, 6–0) – hosszabbítás után