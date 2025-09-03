Leépített a PSG, tényleg huszáros lett a hajrá Marseille-ben

STADE BREST 29

Érkezett: Ludovic Ajorque (Mainz, kölcsön után végleg, 2 000 000), Daouda Guindo (RB Salzburg, i.), Joris Chotard (Montpellier, 2 400 000), Lucas Tousart (Brest), Pathé Mboup (Pau, 1 700 000)

Kölcsönbe: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Rémy Labeau Lascary (Lens)

Távozott: Lilian Brassier (Rennes, kölcsön után végleg, 12 000 000), Massadio Haidara (Kocaelispor, i.), Mathias Pereira Lage (St. Pauli, i.), Karamoko Dembélé (Queens Park, kölcsön után végleg, 2 000 000, Jordan Amavi (szerződése lejárt), Marco Bizot (Aston Villa), Mahdi Camara (Rennes, 8 000 000), Pierre Lees-Melou (Paris FC, 5 800 000)

Kölcsönből vissza: Edimilson Fernandes (Mainz), Ibrahim Szalah (Rennes), Soumaila Coulibaly (Dortmund), Abdallah Sima (Brighton), Abdoulaye Ndiaye (Troyes)

LOSC LILLE

Érkezett: Marius Broholm (Rosenborg, 6 000 000), Olivier Giroud (Los Angeles, i.), Arnaud Bodart (Metz, i.), Nathan Ngoy (Standard Liege, 4 500 000), Romain Perraud (Betis, 3 000 000), Berke Özer (Eyüpspor, 4 500 000), Hamza Igaman (Rangers, 11 500 000), Chancel Mbemba (Marseille, i.), Calvin Verdonk (NEC, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Tiago Morais (Rio Ave), Mohamed Bayo (Antwerpen), Rafael Fernandes (Rangers), Ugo Raghouber (Dunkerque), Alan Virginius (Young Boys)

Távozott: Andrej Ilics (Union Berlin, k. u. v., 5000 000), Rémy Cabella (Olympiakosz, i.), Angel Gomes (Marseille, i.), Jonathan David (Juventus, i.), Ismaily (szl.), Vito Mannone (szl.), Samuel Umtiti (szl.), Alan Virginius (Young Boys, 2 500 000), Gabriel Gudmundsson (Leeds United, 11 600 000), Lucas Chevalier (PSG, 40 000 000), Bafodé Diakité (Bournemouth, 35 000 000), Edon Zhegrova (Juventus, 15 500 000)

Kölcsönbe: Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep)

Kölcsönből vissza: Chuba Akpom (Ajax), Mitchel Bakker (Atalanta)

LE HAVRE AC

Érkezett: Ayumu Seko (Grasshoppers, i.), Younes Namli (PEC, i.)

Kölcsönbe: Damián Pizarro (Le Havre), Reda Khadra (Reims)

Távozott: Josué Casimir (Auxerre, i.), Fodé Ballo-Touré (Metz, i.), André Ayew (szl.), Arthur Desmas (szl.), Daler Kuzjaev (szl.), Aliou Thiaré (Dinamo Kijev, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Junior Mwanga (Strasbourg), Mahamadou Diawara (Lyon), Timothée Pembélé (Sunderland), Iljesz Huszni (PSG), Antoine Joujou (Parma)

RC LENS

Érkezett: Jeremy Agbonifo (Häcken, 6 500 000), Martín Satriano (Inter, k. u. v., 5 000 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, 4 500 000), Robin Risser (Strasbourg, 3 000 000), Félix Correia (Gil Vicente, 7 000 000), Samson Baidoo (Lens, 7 000 000), Matthieu Udol (Metz, 3 500 000), Florian Thauvin (Udinese, 6 000 000), Mamadou Sangaré (Rapid Wien, 8 000 000), Abdallah Sima (Brighton, 4 500 000), Odsonne Édouard (Crystal Palace, 3 700 000)

Kölcsönbe: Szaud Abdulhamid (Roma, 500 000)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Sunderland)

Távozott: Kevin Danso (Tottenham, k. u. v., 25 000 000), Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, k. u. v., 7 000 000), Óscar Cortés (Rangers, k. u. v., 5 250 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, k. u. v., 3 000 000), Nampalys Mendy (Watford, i.), Mathew Ryan (Levante, i.), Denis Petric (szl.), Neil El-Ajnaui (Roma, 23 500 000), Salis Abdul Samed (Nice, 2 500 000), Andy Diouf (Inter, 20 000 000)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Marseille, 2 000 000), Goduine Koyalipou (Levante, 500 000), Anassz Zaruri (Panathinaikosz), Jeremy Agbonifo (Basel), Martín Satriano (Lyon, 1 000 000), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Tavun)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), M’Bala Nzola (Fiorentina), Jeremy Agbonifo (Häcken)