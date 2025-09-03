Leépített a PSG, tényleg huszáros lett a hajrá Marseille-ben

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA
ANGERS SCO
Érkezett: Louis Mouton (St.-Étienne, ingyen)
Kölcsönbe: Hervé Koffi (Lens)
Kölcsönből vissza: Lois Diony (Bandirmaspor)
Távozott: Farid El Melali (Beluizdad, ingyen), Zinedin Ferhat (Alzsier, ingyen), Ibrahima Niane (szerződése lejárt), Jean-Eudes Aholou (Umm-Szalal. i.), Lois Diony (Manisa, ingyen), Cédric Hountondji (Bandirmaspor), Estéban Lepaul (Rennes, 13 500 000 euró), Yahia Fofana (Rizespor, i.)
Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Lorient)
AJ AUXERRE
Érkezett: Francisco Sierralta (Watford, 1 800 000 euró), Marvin Senaya (Strasbourg, 1 500 000 euró), Josué Casimir (Le Havre, ingyen)
Kölcsönbe: Ibrahim Osman (Brighton), Usszama El-Azzuzi (Bologna), Danny Namaso (Porto, 1 000 000)
Távozott: Jubal (FK Krasznodar, i.), Gaëtan Perrin (FK Krasznodar, 5 000 000), Florian Ayé (Servette, 500 000), Szaad Aguzul (Omonia Nikosia), Gabriel Osho (Cardiff City), Ado Onaiwu (Magdeburg, i.)
Kölcsönbe: Paul Joly (Kaiserslautern)
Kölcsönből vissza: Ki-Jana Hoever (Wolverhampton), Hamed Junior Traoré (Bournemouth), Han-Noah Massengo (Burnley)
STADE BREST 29
Érkezett: Ludovic Ajorque (Mainz, kölcsön után végleg, 2 000 000), Daouda Guindo (RB Salzburg, i.), Joris Chotard (Montpellier, 2 400 000), Lucas Tousart (Brest), Pathé Mboup (Pau, 1 700 000)
Kölcsönbe: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Rémy Labeau Lascary (Lens)
Távozott: Lilian Brassier (Rennes, kölcsön után végleg, 12 000 000), Massadio Haidara (Kocaelispor, i.), Mathias Pereira Lage (St. Pauli, i.), Karamoko Dembélé (Queens Park, kölcsön után végleg, 2 000 000, Jordan Amavi (szerződése lejárt), Marco Bizot (Aston Villa), Mahdi Camara (Rennes, 8 000 000), Pierre Lees-Melou (Paris FC, 5 800 000)
Kölcsönből vissza: Edimilson Fernandes (Mainz), Ibrahim Szalah (Rennes), Soumaila Coulibaly (Dortmund), Abdallah Sima (Brighton), Abdoulaye Ndiaye (Troyes)
LOSC LILLE
Érkezett: Marius Broholm (Rosenborg, 6 000 000), Olivier Giroud (Los Angeles, i.), Arnaud Bodart (Metz, i.), Nathan Ngoy (Standard Liege, 4 500 000), Romain Perraud (Betis, 3 000 000), Berke Özer (Eyüpspor, 4 500 000), Hamza Igaman (Rangers, 11 500 000), Chancel Mbemba (Marseille, i.), Calvin Verdonk (NEC, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Tiago Morais (Rio Ave), Mohamed Bayo (Antwerpen), Rafael Fernandes (Rangers), Ugo Raghouber (Dunkerque), Alan Virginius (Young Boys)
Távozott: Andrej Ilics (Union Berlin, k. u. v., 5000 000), Rémy Cabella (Olympiakosz, i.), Angel Gomes (Marseille, i.), Jonathan David (Juventus, i.), Ismaily (szl.), Vito Mannone (szl.), Samuel Umtiti (szl.), Alan Virginius (Young Boys, 2 500 000), Gabriel Gudmundsson (Leeds United, 11 600 000), Lucas Chevalier (PSG, 40 000 000), Bafodé Diakité (Bournemouth, 35 000 000), Edon Zhegrova (Juventus, 15 500 000)
Kölcsönbe: Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep)
Kölcsönből vissza: Chuba Akpom (Ajax), Mitchel Bakker (Atalanta)
LE HAVRE AC
Érkezett: Ayumu Seko (Grasshoppers, i.), Younes Namli (PEC, i.)
Kölcsönbe: Damián Pizarro (Le Havre), Reda Khadra (Reims)
Távozott: Josué Casimir (Auxerre, i.), Fodé Ballo-Touré (Metz, i.), André Ayew (szl.), Arthur Desmas (szl.), Daler Kuzjaev (szl.), Aliou Thiaré (Dinamo Kijev, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Junior Mwanga (Strasbourg), Mahamadou Diawara (Lyon), Timothée Pembélé (Sunderland), Iljesz Huszni (PSG), Antoine Joujou (Parma)
RC LENS
Érkezett: Jeremy Agbonifo (Häcken, 6 500 000), Martín Satriano (Inter, k. u. v., 5 000 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, 4 500 000), Robin Risser (Strasbourg, 3 000 000), Félix Correia (Gil Vicente, 7 000 000), Samson Baidoo (Lens, 7 000 000), Matthieu Udol (Metz, 3 500 000), Florian Thauvin (Udinese, 6 000 000), Mamadou Sangaré (Rapid Wien, 8 000 000), Abdallah Sima (Brighton, 4 500 000), Odsonne Édouard (Crystal Palace, 3 700 000)
Kölcsönbe: Szaud Abdulhamid (Roma, 500 000)
Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Sunderland)
Távozott: Kevin Danso (Tottenham, k. u. v., 25 000 000), Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, k. u. v., 7 000 000), Óscar Cortés (Rangers, k. u. v., 5 250 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, k. u. v., 3 000 000), Nampalys Mendy (Watford, i.), Mathew Ryan (Levante, i.), Denis Petric (szl.), Neil El-Ajnaui (Roma, 23 500 000), Salis Abdul Samed (Nice, 2 500 000), Andy Diouf (Inter, 20 000 000)
Kölcsönbe: Facundo Medina (Marseille, 2 000 000), Goduine Koyalipou (Levante, 500 000), Anassz Zaruri (Panathinaikosz), Jeremy Agbonifo (Basel), Martín Satriano (Lyon, 1 000 000), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Tavun)
Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), M’Bala Nzola (Fiorentina), Jeremy Agbonifo (Häcken)
FC LORIENT
Érkezett: Noah Cadiou (Rodez, 1 000 000), Arsene Kouassi (AC Ajaccio, 1 200 000)
Kölcsönbe: Dermane Karim (Lommel), Abdoulaye Faye (Leverkusen), Bamo Meité (Marseille)
Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Angers), Isaak Touré (Udinese), Théo Le Bris (Guingamp)
Távozott: Yoann Cathline (Utrecht, k. u. v., 2 800 000), Julien Laporte (Montpellier, i.), Julien Ponceau (Valladolid, i.), Gédéon Kalulu (Aris Limassol, i.)
Kölcsönbe: Formose Mendy (Watford)
Kölcsönből vissza: Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
OLYMPIQUE LYON
Érkezett: Ruben Kluivert (Casa Pia, 3 780 000), Afonso Moreira (Sporting CP B, 2 000 000), Tyler Morton (Liverpool, 10 000 000), Pavel Sulc (Viktoria Pilsen, 7 500 000), Matt Turner (Nottingham, 8 000 000), Dominik Greif (Mallorca, 4 000 000)
Kölcsönbe: Adam Karabec (Sparta Praha, 300 000), Martín Satriano (Lens, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Le Havre), Adryelson (Anderlecht), Orel Mangala (Everton)
Távozott: Rayan Cherki (Manchester City, 36 500 000), Szaid Benrahma (NEOM, k. u. v., 12 000 000), Amin Sarr (Hellas Verona, k. u. v., 3 500 000), Johann Lepenant (Nantes, k. u. v., 2 500 000), Alexandre Lacazette (NEOM, i.), Nicolás Tagliafico (szl.), Adryelson (Al-Vaszl, 2 000 000), Lucas Perri (Leeds United, 16 000 000), Jordan Veretout (Al-Arabi, 500 000), Nemanja Matics (Sassuolo, i.), Zsorzs Mikautadze (Villarreal, 31 000 000)
Kölcsönbe: Matt Turner (New England Revolution), Duje Caleta-Car (Sociedad, 500 000), Saël Kumbedi (Wolfsburg, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Thiago Almada (Botafogo), Warmed Omari (Rennes)
OLYMPIQUE MARSEILLE
Érkezett: Jonathan Rowe (Norwich City, 14 500 000), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham, kölcsön után végleg, 13 500 000), Neal Maupay (Everton, k. u. v., 4 000 000), CJ Egan-Riley (Burnley, i.), Angel Gomes (Lille, i.), Igor Paixao (Feyenoord, 30 000 000), Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Kvadszia, i.), Najef Aguerd (West Ham, 23 000 000)
Kölcsönbe: Facundo Medina (Lens, 2 000 000), Timothy Weah (Juventus, 1 000 000), Hamed Traoré (Bournemouth), Matt O'Riley (Brighton, 2 000 000), Benjamin Pavard (Inter, 2 500 000), Emerson Palmieri (West Ham, 700 000), Arthur Vermeeren (RB Leipzig, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Rennes), Bamo Meité (Montpellier), Azzedin Unahi (Panathinaikosz)
Távozott: Luis Henrique (Inter, 23 000 000), Pau López (Deportivo Toluca, kölcsön után végleg, 4 800 000), Samuel Gigot (Lazio, kölcsön után végleg, 500 000), Amar Dedic (RB Salzburg, 100 000), Chancel Mbemba (Lille, i.), Luiz Felipe (Vallecano, i.), Valentin Rongier (Rennes, 5 500 000), Quentin Merlin (Rennes, 13 000 000), Jonathan Rowe (Bologna, 17 000 000), Azzedin Unahi (Girona, 6 000 000), Adrien Rabiot (Milan, 9 000 000)
Kölcsönbe: Ismaël Koné (Sassuolo, 2 500 000), Faris Moumbagna (Cremonese, 300 000), Derek Cornelius (Rangers), Bamo Meité (Lorient)
Kölcsönből vissza: Iszmael Bennaszer (Milan), Jonathan Rowe (Norwich City)
FC METZ
Érkezett: Michel Mboula (Sanliurfaspor, kölcsön után végleg, 150 000), Jessy Deminguet (Strasbourg, kölcsön után végleg), Jean-Philippe Gbamin (Zürich, i.), Otman Csraibi (Radzsa Casablanca, i.), Jonathan Fischer (Fredrikstad, 3 000 000), Terry Yegbe (Elfsborg, 3 000 000), Habib Diallo (Al-Sabab, i.), Fodé Ballo-Touré (Le Havre, i.)
Kölcsönbe: Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev), Boubacar Traoré (Wolverhampton)
Távozott: Arthur Atta (Udinese, k. u. v., 8 000 000), Fali Candé (Venezia, 1 900 000), Ablie Jallow (Servette, i.), Arnaud Bodart (Lille, i.), Benjamin Tetteh (Maribor, k. u. v.), Matthieu Udol (Lens, 3 500 000), Papa Amadou Diallo (Norwich City, 5 000 000)
Kölcsönbe: Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi), Idrissa Gueye (Udinese)
AS MONACO
Érkezett: Eric Dier (Bayern München, i.), Paul Pogba (egyesület nélküli), Lukas Hradecky (Leverkusen, 3 000 000), Stanis Idumbo (Sevilla, 10 000 000)
Kölcsönbe: Ansu Fati (Barcelona)
Kölcsönből vissza: Myron Boadu (Bochum), Paris Brunner (Cercle Bruges)
Távozott: Ismail Jakobs (Galatasaray, k. u. v., 8 000 000), Chrislain Matsima (Augsburg, k. u. v., 5 000 000), Saimon Bouabré (NEOM, 10 000 000), Soungoutou Magassa (West Ham, 17 000 000), Wilfried Singo (Galatasaray, 30 770 000), Myron Boadu (PSV, 800 000), Breel Embolo (Rennes, 13 000 000), Eliessz Ben Szegir (Leverkusen, 32 000 000)
Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Brest)
Kölcsönből vissza: Moatasem Al-Musrati (Besiktas)
FC NANTES
Érkezett: Johann Lepenant (Lyon, k. u. v., 2 500 000), Kvon Hjok Kju (Nantes, 250 000), Chidozie Awaziem (Colorado Rapids, 850 000)
Kölcsönbe: Amady Camara (Sturm Graz), Hong Hjun Szok (Mainz, 400 000), Mayckel Lahdo (AZ), Junior Mwanga (Strasbourg)
Kölcsönből vissza: Jean-Kévin Duverne (Kortrijk), Ignatius Ganago (New England Revolution)
Távozott: Moses Simon (Paris FC, 7 000 000), Pedro Chirivella (Panathinaikosz, 2 000 000), Marcus Coco (szl.), Florent Mollet (szl.), Douglas Augusto (FK Krasznodar, 6 500 000), Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail, 4 000 000), Tino Kadewere (Arisz Szaloniki, i.), Nathan Zézé (NEOM, 20 000 000)
Kölcsönbe: Alban Lafont (Panathinaikosz)
Kölcsönből vissza: Meschack Elia (Young Boys), Saidou Sow (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Sorba Thomas (Huddersfield)
OGC NICE
Érkezett: Yehvann Diouf (Reims, 6 500 000), Isak Jansson (Rapid Wien, 10 000 000), Kojo Peprah Oppong (Norrköping, 2 680 000), Kevin Carlos (Basel, 6 000 000), Salis Abdul Samed (Lens, 2 500 000), Charles Vanhoutte (Union SG, 6 000 000)
Kölcsönbe: Tiago Gouveia (Benfica)
Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), Mattia Viti (Empoli), Ajub Amraui (Martigues), Billal Brahimi (St. Truiden), Rares Ilie (Catanzaro)
Távozott: Jean-Clair Todibo (West Ham, kölcsön után végleg, 40 000 000), Marcin Bulka (NEOM, 15 000 000), Gaëtan Laborde (Al-Diraija, 4 000 000), Evann Guessand (Aston Villa, 30 000 000), Pablo Rosario (Porto, 3 750 000), Billal Brahimi (szerződését felbontották), Badredin Buanani (VfB Stuttgart, 15 000 000)
Kölcsönbe: Mattia Viti (Fiorentina), Rares Ilie (Empoli)
Kölcsönből vissza: Baptiste Santamaria (Rennes)
PARIS FC
Érkezett: Nhoa Sangui (Reims, 9 500 000), Moses Simon (Nantes, 7 000 000), Thibault De Smet (Reims, k. u. v., 1 500 000), Otávio (FC Porto, 17 000 000), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 1 000 000), Willem Geubbels (St. Gallen, 9 000 000), Pierre Lees-Melou (Brest, 5 800 000), Jonathan Ikoné (Fiorentina, 2 000 000), Hamari Traoré (Sociedad, 4 500 000)
Távozott:
FC PARIS SAINT-GERMAIN
Érkezett: Lucas Chevalier (Lille, 40 000 000), Ilja Zabarnij (Bournemouth, 63 000 000), Renato Marin (Roma, i.), Ibrahim Mbaye (PSG U23), Noham Kamara (PSG U19)
Kölcsönből vissza: Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims), Iljesz Huszni (Le Havre), Nordi Mukiele (Leverkusen), Carlos Soler (West Ham), Milan Skriniar (Fenerbahce), Marco Asensio (Aston Villa)
Távozott: Milan Skriniar (Fenerbahce, 6 000 000), Nordi Mukiele (Sunderland, 12 000 000), Arnau Tenas (Villarreal, 2 500 000), Gianluigi Donnarumma (Manchester City, 30 000 000), Carlos Soler (Sociedad, 6 000 000), Marco Asensio (Fenerbahce, 7 500 000)
Kölcsönbe: Yoram Zague (Köbenhavn), Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham)
FC STADE RENNES
Érkezett: Lilian Brassier (Brest, k. u. v., 12 000 000), Valentin Rongier (Marseille, 5 500 000), Quentin Merlin (Marseille, 13 000 000), Mahdi Camara (Brest, 8 000 000), Estéban Lepaul (Angers, 13 500 000), Breel Embolo (Monaco, 13 000 000)
Kölcsönbe: Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, 2 750 000)
Kölcsönből vissza: Glen Kamara (Al-Sabab), Leo Östigard (Hoffenheim), Fabian Rieder (VfB Stuttgart), Baptiste Santamaria (Nice), Albert Grönbaek (Southampton), Warmed Omari (Lyon), Ibrahim Szalah (Brest), Bertug Yildirim (Getafe)
Távozott: Adrien Truffert (Bournemouth, 13 500 000), Lorenz Assignon (VfB Stuttgart, 12 000 000), Steve Mandanda (szl.), Furuhasi Kjogo (Birmingham City, 9 000 000), Azor Matusiwa (Ipswich, 11 500 000), Henrik Meister (Pisa, k. u. v., 4 000 000), Baptiste Santamaria (Valencia, 2 000 000), Kazeem Olaigbe (Trabzonspor, 5 000 000), Arnaud Kalimuendo (Nottingham, 30 000 000), Ibrahim Szalah (Basel, 2 000 000), Fabian Rieder (Augsburg, 7 000 000)
Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Genoa), Warmed Omari (Hamburg), Leo Östigard (Genoa), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Ayanda Sishuba (Montpellier)
Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Marseille), Naouirou Ahamada (Crystal Palace)
RC STRASBOURG ALSACE
Érkezett: Andrew Omobamidele (Nottingham, 10 500 000), Valentín Barco (Brighton, k. u. v., 10 000 000), Pape Demba Diop (Zulte Waregem, 7 500 000), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton, k. u. v., 7 000 000), Maxi Oyedele (Legia Warszawa, 6 000 000), Mathis Amougou (Chelsea, 14 500 000), Soumaila Coulibaly (Dortmund, 7 500 000), Joaquín Panichelli (Alavés, 16 500 000), Lucas Högsberg (Nordsjaelland, 15 000 000), Ishé Samuels-Smith (Chelsea U21, 7 500 000), Ben Chilwell (Chelsea, i.), Martial Godo (Fulham, 7 000 000), Julio Enciso (Brighton, 18 500 000)
Kölcsönbe: Mike Penders (Chelsea), Mamadou Sarr (Chelsea), Kendry Páez (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B)
Kölcsönből vissza: Jessy Deminguet (Metz), Rabby Nzingoula (Montpellier), Robin Risser (Red Star), Milos Lukovics (Heerenveen), Marvin Senaya (Lausanne), Junior Mwanga (Le Havre), Saidou Sow (Nantes)
Távozott: Habib Diarra (Sunderland, 31 500 000), Mamadou Sarr (Chelsea, 14 000 000), Robin Risser (Lens, 3 000 000), Marvin Senaya (Auxerre, 1 500 000), Jessy Deminguet (Metz), Steven Baseya (Alverca, 400 000), Moise Sahi Dion (Dender, i.), Dilane Bakwa (Nottingham, 35 000 000)
Kölcsönbe: Milos Lukovics (Las Palmas), Óscar Perea (Avs Futebol), Junior Mwanga (Nantes), Pape Demba Diop (Nürnberg)
Kölcsönből vissza: Andrew Omobamidele (Nottingham), Djordje Petrovics (Chelsea)
FC TOULOUSE
Érkezett: Mario Sauer (Zsolna, 850 000), Abu Francis (Cercle Bruges, 2 100 000), Julián Vignolo (CA Racing, 1 500 000), Emersonn (Göztepe, 3 200 000)
Kölcsönből vissza: Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday)
Távozott: César Gelabert (Gijón, k. u. v., 2 000 000), Gabriel Suazo (Sevilla, i.), Joshua King (Al-Halidzs, i.), Shavy Babicka (Crvena zvezda, 4 000 000), Zakaria Abuhlal (Torino, 8 000 000), Vincent Sierro (Al-Sabab, 3 000 000), Jaydee Canvot (Crystal Palace, 23 000 000)
Kölcsönbe: Ibrahim Cissoko (Bolton)
Kölcsönből vissza: Miha Zajc (Fenerbahce)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
REIMS
ÉRKEZETT: Elie N'Tamon (Torreense, 2 000 000), Nicolas Pallois (Nantes, i.), Antoine Leautey (Amiens), Théo Leoni (Anderlecht, 600 000)
Kölcsönbe: Norman Bassette (Coventry City)
Kölcsönből vissza: Amine Salama (Torino), Maxime Busi (NAC), Adama Bojang (Grasshoppers),
TÁVOZOTT: Amadou Koné (NEOM, 13 330 000), Nhoa Sangui (Paris FC, 9 500 000), Mamadou Diakhon (Club Bruges, 8 500 000), Yehvann Diouf (Nice, 6 500 000), Ito Dzsunja (Genk, 2 800 000), Thibault De Smet (Paris FC, k. u. v., 1 500 000), Fallou Fall (Fredrikstad, k. u. v., 500 000)
Kölcsönbe: Cédric Kipré (Ipswich Town), Pape Sissoko (Debrecen), Reda Khadra (Le Havre), Jordan (Tondela), Oumar Diakité (Cercle Bruges, 150 000), Malcolm Jeng (Feyenoord)
Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (PSG)
AS SAINT-ÉTIENNE
ÉRKEZETT: Pierre Ekwah (Sunderland, k. u. v., 6 000 000), Chico Lamba (Arouca, 6 000 000), Joao Ferreira (Watford, 3 000 000),
Irvin Cardona (Augsburg, k. u. v., 2 500 000), Sztrahinja Sztojkovics (Crvena zvezda, 2 300 000), Ebenezer Annan (Crvena zvezda, 2 000 000), Mahmud Dzsaber (Maccabi Haifa, 2 000 000), Maxime Bernauer (Dinamo Zagreb, 1 200 000)
TÁVOZOTT: Mahmud Bentajg (Zamalek, 1 000 000), Pierre Cornud (Maccabi Haifa, 850 000), Junisz Abdelhamid (FAR Rabat, i.)
MONTPELLIER HSC
ÉRKEZETT: Julien Laporte (Lorient, i.), Alexandre Mendy (Caen)
Kölcsönbe: Nathanaël Mbuku (Augsburg, 500 000), Ayanda Sishuba (Rennes)
TÁVOZOTT: Joris Chotard (Brest, 2 400 000), Otman Mamma (Watford, 1 300 000), Benjamin Lecomte (Fulham, 500 000), Kiki Kouyaté (Antwerpen, i.), Falaye Sacko (Neftcsi, i.), Issiaga Sylla (Aszterasz, i.), Jordan Ferri (Sampdoria)
Kölcsönbe: Modibo Sagnan (Rizespor), Dimitry Bertaud (szl.), Vabi Hazri (szl.)
Kölcsönből vissza: Rabby Nzingoula (Strasbourg), Bamo Meité (Marseille), Andy Delort (Algier)
Vastaggal az utolsó két nap átigazolásai.