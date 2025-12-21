Erste Liga: kapott gól nélkül nyert az Újpest

Legutóbbi négy meccsén átlagosan 8 gólt kapott a Dunaújvárosi Acélbikák, az időben visszafelé haladva 8-at, 8-at, 7-et és 9-et. Nehéz elképzelni, hogy az utolsó előtti FEHA19-től kilenc ponttal lemaradva álló Fejér vármegyeiek formája, játékereje tudna annyit javulni, hogy ezt a hátrányt ledolgozva bejussanak a március 10-én kezdődő rájátszásba. Ezúttal a Corona Brasov verte meg a DAB-ot 8–3-ra – ráadásul az erdélyiek a második harmad végén már 7–0-ra is vezettek –, így Hetler Ádám együttese már-már kilátástalan helyzetben van.

A címvédő Gyergyói HK ezúttal Káposztásmegyeren, a Vasas Jégcentrumban lépett pályára, és hiába került kétszer is hátrányba, másodszor Vincze Péter révén egyenlített, és ezzel hosszabbításra mentette a párharcot. A ráadásban Janne Jeremias Väyrynen megszerezte második gólját a találkozón, és ezzel a bónuszpontot csapatának, amely 3–2-re győzte le a BJA HC-t.

Az Újpest kapott gól nélkül, szoros meccsen győzött a DVTK Jegesmedvék vendégeként, Rajna Miklós 41 védéssel óvta meg kapuját a góltól.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–CORONA BRASOV (romániai) 3–8 (0–4, 0–3, 3–1)

Székesfehérvár, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 257 néző. V: Németh M., Belák, Farkas I., Kocsány

DAB: Szücs – Kugyin, Mikulovics (1) / SZÉCSI 1 (1), Pozsár / Bánki, Vuoksiala / Balázsi – Jarulin, Zohovs (1), POPOVICS 1 (1) / Keresztes, Zorin, Károly (1) / Pinczés, Cseh 1, Csémi / Vadócz, Kuminka. Edző: Hetler Ádám

BRASOV: Tőke – Bors (1), Piché / Farkas T., Wardley (1) / Boriszenko (1), Molnár Zs. (1) / VALCHAR 2 (2), WELSH (2), D. LEVIN 2 (1) / Zagidullin, Kóger D. (1), Van Wormer / M. LEVIN 2, GAJDÓ B. 1 (2), Rokaly-Boldizsár / R. Vasile 1, Wong, A. Vasile (1). Edző: Matthew Myers és Strenk Hunor

Kapura lövések: 30–72

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Rengeteg hiányzónk van, őket próbáljuk pótolni, míg ellenfeleink volt NHL- és KHL-játékosokkal erősítettek, erre nekünk nincs lehetőségünk. Ami mégis bánt, inkább az, hogy nálunk mindenki sok játéklehetőséget kap, és ezzel élni kellene. Már nincs négy sorunk sem, de nem adjuk fel, próbáljuk a legjobbat kihozni a lehetőségeinkből.

Strenk Hunor: – Nagyon jól kezdtük a meccset, az történt a jégen, amit mi szerettünk volna, egyszerűen játszottunk, ám így is rengeteg helyzetet kialakítottunk. A kulcs az volt, hogy úgy tudtunk gólokat szerezni, hogy bementünk a kapu előtti területre, ezzel takartuk a kilátást a kapusuk elől, így az első két harmad igen eredményesen sikerült.

DVTK JEGESMEDVÉK–UTE 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Miskolc, 1315 néző. V: Dósa, Soós D., Varjú, Sábián

DVTK: Tóth K. – Szirányi, Szathmáry / Orosz D., Kärmeniemi / Szalay, Vokla / Szabóki – Tóth Gergő, Pineo, Djumics / Makai, Kinloch-Varga, Marklund / Trajcsik, Csiki, Rétfalvi / Pásztor, Chlepkó, Farkas M. Edző: Láda Balázs

UTE: RAJNA – RONKAINEN, FRANYÓ / Tornyai, Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Ladnyik – Kiss P. 1, Golod (1), DANSEREAU 1 / Kovács A., Burzan, Luciani / Szalma (1), Szabó Rácz, Lőczi / Kovács S., Páterka, Baróti. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 41–18

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – A fiúk átérezték a mérkőzés fontosságát. Mindenki nagyon akart, küzdött és hajtott, gólt azonban nem tudtunk szerezni, Rajna ugyanis kiválóan védett. A legközelebbi mérkőzéseinken a kapuk előtt pontosabbnak kell lennünk.

Jason Morgan: – Miskolcon mindig nagy fegyvertény győzni. Jól játszottunk, Rajna Miklós kiválóan védett, és kapott gól nélkül tudtuk lehozni a meccset.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–GYERGYÓI HK (romániai) 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1) – hosszabbításban

Budapest, Vasas Jégcentrum, 562 néző. V: Korbuly, Rencz, Dömötör, Szabó D.

BJA HC: FARKAS R. – Szabó B. (1), Szabó Dániel 1 / Pozsgai (1), Varga A. / Jurkovics, Szamel / Zimányi – Honejsek (1), Nagy G., TURBUCZ 1 / V. Razumnjak, Novotny, Horváth B. / Molnár B., Keresztes, Pilon (1) / Nádasy, Weidemann, Banga. Edző: Kangyal Balázs

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Jalasvaara / Mesikämmen, FEJES (1) / Imre, Szabó T. / Ádám – Orban (1), Gerads, BODÓ (2) / Vincze P. 1, Ravasz, Sárpátki / Ambrus G., Császár, VÄYRYNEN 2 / Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 24–40

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Jó meccs volt, sok nézővel, nagy tempóval. Sokat dolgoztunk, küzdöttünk, az emberelőnyeink is jól néztek ki. Igaz, kaptunk gólt emberhátrányban, de a liga legjobb csapatától ez nem szégyen. Nem szabad szó nélkül elmenni Farkas Roland elképesztő teljesítménye mellett, ő kellett hozzá, hogy egyáltalán legyen esélyünk pontot szerezni.

Markus Juurikkala: – Szoros, kiegyenlített meccs volt. Nem játszottunk olyan jól az első és a második harmadban, ahogy szerettünk volna, de a harmadikban már elég helyzetet alakítottunk ki. Tudtuk, hogy jó csapat a BJA HC, ezért kemény mérkőzésre számítottunk, és örülök, hogy sikerült hátrányból visszajönnünk, és megnyerni hosszabbításban a párharcot.

DEBRECENI EAC–CSÍKSZEREDA SC 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)

Debrecen, 378 néző. V: Szabó D., Mach, Kolláth, Vincze D.

DEBRECEN: Szeles – USZTYINYENKO 1 (1), Mazsuga / Kiss P., Bukor / Haranghy, Dobmayer / Mártonffy – Mozer, Galoha 1 (1), SENFELD 1 (3) / VARTTINEN 1 (1), Kreisz 1, Krutov (1) / Molnár Z., Jeliszejev (1), Szita (1) / Kulesov, Mihalik G., Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – MacEachern, Láday / Salló, Kristó / Kovács E., AHOLA (2) / Both – Péter 1, Gymer, BECZE (2) / Ritchie 1, Farley, Silló / Rokaly N., Reisz, Fodor / Nyisztor, Márton, Kedves T. Edző: Péter Róbert

Kapura lövések: 40–26

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Berta Ákos másodedző: – Az első két harmadban nem igazán tündökölt a csapatunk, rengeteg lehetőséget adtunk az ellenfélnek a gólszerzésre. A második szünetben sikerült végre megnyugodnunk, és innentől kezdve már sima ügyünk volt. Összességében nehéz meccset nyertünk meg, egy nagyszerű, rutinos játékosokat felvonultató ellenféllel szemben.

Péter Róbert: – Az első harmadban felvettük a tempót a hazaiakkal, és a számok is azt mutatják, hogy ugyanannyi minőségi helyzetet alakítottunk ki, mint ők A második harmadban buta szabálytalanságokkal nehezítettük meg a dolgunkat, a harmadikban pedig már nem tudtunk megújulni, túl sokat kivett a csapatból, hogy a meccs eleje óta csak loholtunk az egyenlítés után.