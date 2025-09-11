Nemzeti Sportrádió

Mégiscsak visszatérhet Bilbaóba a spanyol válogatott hátvéd – sajtóhír

2025.09.11. 21:14
Hamarosan ismét Bilbao-mezben látjuk Aymeric Laporte-ot? (Fotó: Getty Images)
A Cadena Ser úgy tudja, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megváltoztatta az Aymeric Laporte átigazolási ügyében hozott döntését, így a spanyol válogatott védő hamarosan az Athletic Bilbaóhoz szerződhet.

A nyári átigazolási időszak végén kútba esett Aymeric Laporte Bilbaóba szerződése, ám most mégis úgy néz ki, a baszk hátvéd visszatérhet nevelőegyesületébe az Al-Nasszrtól. A 31 éves Európa-bajnok, egyszeres BL-győztes, hatszoros angol bajnok játékos 2023 nyarán a Manchester Citytől szerződött a tízszeres szaúdi bajnokcsapathoz, ám az idén nyáron vissza akart térni az Athletic kötelékébe. Az üzlet meg is köttetett, ám mivel a szükséges iratok nem érkeztek meg időre a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) rendszerébe, a szervezet semmisnek nyilvánította az üzletet.

Laporte és az Athletic Bilbao azonban fellebbezett, mondván, az Al-Nasszr hibájából hiúsult meg az átigazolás, s noha az eddigi gyakorlat nem azt ígérte, hogy a FIFA felülvizsgálja döntését, a szervezet most úgy döntött: igazat ad a játékosnak és a spanyol klubnak. A Cadena Ser értesülése szerint a nemzetközi szövetség telefonon értesítette a baszk csapatot arról, hogy a fellebbezésnek minden bizonnyal helyt fog adni – mindez csütörtökön vagy pénteken válhat hivatalossá. A Bilbao azóta maga is megerősítette az értesülést, állítva, hogy a spanyol szövetség hamarosan igazolást fog kérni szaúdi társszervezetétől.

 

FIFA fellebbezés Aymeric Laporte Athletic Bilbao Al-Nasszr nemzetközi átigazolás
