Asztalitenisz: nyeretlenül zárt a Budaörsi SC az Európa-kupában

Már továbbjutási esély nélkül várta a Budaörsi SC női asztalitenisz-csapata az Európa-kupa második szakasza csoportkörének utolsó napját, ugyanis a magyar együttes három meccs után nyeretlenül állt csoportjában. A lille-i torna záró napjára ugyancsak győzelem nélkül érkező ASD Tennistavolo Sassari volt az ellenfél, az olasz együttes három légióssal, a portugál Tatiana Garnovával, valamint a román Irina Ciobanuval és Simon Teodórával állt fel a találkozóra, míg a budaörsiek a már jól megszokott Madarász Dóra, Imre Leila, Molnár Kendra trióval próbálkoztak.

Jól indult az összecsapás, ugyanis Madarász 0:2-ről fordítva, rövidített játszmában győzte le Ciobanut, ám mint kiderült, a budaörsiek ezzel el is lőtték az összes puskaporukat. A folytatásban Imre és Molnár is kikapott, majd az olaszok 2:1-es vezetésénél Madarász sem tudta megállítani Ciobanut, így a Sassari 3.1-es győzelmével a csoport negyedik helyén zárt, megelőzve ezzel a Budaörsi SC-t.

„A négy vereség mindent egybevéve nagy csalódás, ugyanakkor a mezőny erősségét látva még értékesebb, hogy a legutóbbi három kiírásban három érmet szereztünk az Európa-kupában, ebből az egyik arany volt, ami klubszinten a magyar asztalitenisz elmúlt két évtizedének legnagyobb sikere” – mondta Somlyó Gergely a Budaörsi SC elnöke, hozzátéve, hogy a nyáron távozók – Póta Georgina, Fazekas Mária, Dari Helga és Szvitán Krisztina – hiányát megérzi a csapat.

ASZTALITENISZ

EURÓPA-KUPA, NŐK, 2. SZAKASZ, A-CSOPORT, LILLE

ASD Tennistavolo Sassari (olasz)–Budaörsi SC 3:1

Garnova–Madarász Dóra 2.3 (9, 6, –8, –8, 4:6)

Ciobanu–Imre Leila 3:1 (6, 9, –9, 2)

Simon–Molnár Kendra 3:0 (7, 7, 8)

Ciobanu–Madarász 3:0 (4, 14, 6)

A végeredmény: 1. Son Caldera TTC Mallorca (spanyol) 7 pont, 2. SKST Honodin (cseh) 7, 3. CP Lyssois Lille Métropole (francia) 7, 4. ASD Tennistavolo Sassari 5, 5. Budaörsi SC 4