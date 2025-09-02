Nemzeti Sportrádió

Chilwell érkezésével lett teljes a Strasbourg hatalmas nyári bevásárlása

2025.09.02. 12:30
Bár a döntőben nem lépett pályára, Ben Chilwell tavasszal FA-kupát nyert a Crystal Palace kölcsönjátékosaként (Fotó: Getty Images)
Nem sokkal a hétfő éjféli piaczárás előtt a Racing Strasbourg bejelentett még egy új játékost: Ben Chilwell, a Chelsea 21-szeres angol válogatott labdarúgója a francia élvonalbeli klub 18. nyári igazolása.

Ben Chilwell szerződtetése előtt további két igazolásról számolt be hétfőn a Racing: a paraguayi támadó középpályás, Julio Enciso 18.5 millió euróért érkezett a Brightontól – érte szurkolta le a legnagyobb összeget a klub ezen a nyáron –, míg Martial Godo, az elefántcsontparti szélső hétmillióért a Fulhamtől. 

A karrierje során először légiósnak álló, 2027-ig aláíró Chilwell „testvércsapattól” futott be: a Chelsea a zászlóshajója a BlueCo multiklub modelljének, amelyhez 2023 nyarától a Strasbourg is tartozik. (Chilwell a tavaszt kölcsönben a Crystal Palace-ban töltötte.)

A Racing nem akármilyen nyarat produkált: összesen 18 labdarúgót vásárolt meg vagy kaparintott meg kölcsönbe; ehhez jön még 14 olyan játékos, aki vagy a B-csapattól került fel, vagy kölcsönidőszaka lejártával visszatért – utóbbiak közül időközben többtől már újból megvált a klub.

A Transfermarkt összesítése szerint a Strasbourg 127 millió eurót költött játékosvásárlásra ezen a nyáron, ez a jelenleg ismert adatok alapján a legmagasabb összeg a Ligue 1-ben – a PSG 103 millióval áll a második helyen (a 127 millióban még nincs benne Chilwell vételára; az angol játékos piaci értékét 15 millió euróra taksálja a transzferoldal). 

Az elzásziaknál a nyári távozók csoportja is népes: 26 játékos kerül/került más klubba, Dilane Bakwa (Nottingham) eladása 35 millió eurót hozott a konyhára, Habib Diarráért (Sunderland) 31.5 milliót kasszíroztak.

A Strasbourg a legutóbbi francia bajnokságot a hetedik helyen fejezte be, és a dán Bröndby kiejtésével ott lesz a Konferencialiga őszi ligaszakaszában.

 

