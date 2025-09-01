Nemzeti Sportrádió

Kölcsönadta fiatal középpályását a Liverpool – hivatalos

2025.09.01. 23:41
Harvey Elliott az Aston Villához került (Fotó: avfc.co.uk)
Manchester United Liverpool Harvey Elliott Aston Villa angol labdarúgás Jadon Sancho nemzetközi átigazolás angol bajnokság
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Aston Villa megszerezte egyéves kölcsönszerződés keretein belül Harvey Elliottot a Liverpoolból és Jadon Sanchót a Manchester Unitedből. A „vörös ördögök” eközben kapust igazoltak.

Az átigazolási időszak hajrájában két játékos szerződtetését is bejelentette az Aston Villa. Előbb érkezett Jadon Sancho a Manchester Unitedből, majd Harvey Elliott a Liverpoolból. Mindketten kölcsönben kerültek a birminghami együtteshez.

A 23-szoros angol válogatott Sancho a Borussia Dortmundban vált ismertté, a németek színeiben 158 mérkőzésen 53 gólt és 67 gólpasszt szerzett. Ezt követően 2021-ben 85 millió euróért igazolt Manchesterbe, ahol 83 meccsen 12 gólt és hat gólpasszt ért el. Ezzel a teljesítménnyel nem tudott megragadni a „vörös ördögöknél”: egy évet Dortmundnál, majd egyet a Chelsea-nél töltött kölcsönbe, ezúttal pedig az Aston Villához került.

A 22 éves korosztályos válogatott Elliott a Fulham színeiben mutatkozott be a PL-ben, majd Liverpoolhoz került, amelyben fiatal kora ellenére már csaknem 150 mérkőzésen lépett pályára. Jürgen Klopp utolsó évében alapembernek számított, 34 bajnokin is szerepet kapott, azonban Arne Slotnál ez mindössze 18 mérkőzésre csökkent, az előző idényben nem érte el az ezer játékpercet sem. Az Aston Villának a kölcsönszerződés lejárta után vásárlási kötelezettsége lesz, s 35 millió fontot fizet majd a Liverpoolnak a futballista játékjogáért.

A Manchester United eközben megszerezte 21 millió euróért Senne Lammenst a Royal Antwerpentől.

 

