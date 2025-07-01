Klubvilágbajnokság: Manchester City–Al-Hilal

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK
NYOLCADDÖNTŐ
Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi) 2–3 (1–0, 2–2) – ÉLŐ
Orlando, Camping World Stadion, 42 311 néző. Vezeti: Valenzuela (venezuelai)
Man. City: Ederson – Matheus Nunes (Akanji, 53.), R. Dias, Gvardiol (Aké, 53.), Ait-Nuri – Göndogan (Rodri, 53.) – Bernardo Silva, Reijnders (Cherki, 91.) – Savinho, Haaland (Marmus, 91.), Doku. Menedzser: Pep Guardiola
Al-Hilal: Bono – Joao Cancelo (Al-Jami, 88.), K. Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulajhi, 88.), Lodi – Rúben Neves, N. al-Davszari – Kanno (Ladzsami, 82.), Milinkovics-Szavics, Malcom (Kaio César, 64.) – Marcos Leonardo. Vezetőedző: Simone Inzaghi
Gólszerző: Bernardo Silva (9.), Haaland (55.), ill. Marcos Leonardo (46.), Malcom (52.), K. Koulibaly (90+4.)
KORÁBBAN
Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2 (Cano 3., Hércules 90+3.)
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