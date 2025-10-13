Nemzeti Sportrádió

Telitalálat volt a taktika, remekül bevált Marco Rossi terve

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
Vágólapra másolva!
2025.10.13. 07:44
null
Marco Rossi szövetségi kapitánynak nem a védelem összeállítása miatt kellett vakarnia a fejét, de utólag elmondta, remekül döntött, amikor Lukács Dánielt a kezdőcsapatba jelölte, majd a támadó helyett becserélte Gruber Zsombort (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
vb-selejtező magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi
Sok minden kiderült a magyar–örmény vb-selejtezőt követő sajtótájékoztatón. Marco Rossi szövetségi kapitány több sarkalatos pontra is kitért, elsők között arra, miért döntött Lukács Dániel mellett csatárposzton, és Tóth Barna szerepeltetésében miért nem gondolkodott egyáltalán.

Nos, az olasz tréner elárulta, Varga Barnabás távollétében azon dilemmázott a találkozó előtt, hogy a végül a kezdőcsapatba kerülő Lukács Dániel, vagy Molnár Rajmund kezdjen-e, utóbbi végül egyetlen percet sem játszott. A választás a Puskás Akadémia futballistájára esett, miután az edzéseken „élesebb” volt, sokkal veszélyesebben mozgott vetélytársánál. A magunk részéről némileg meglepő volt, hogy Tóth Barna játéka egyáltalán nem jött szóba a szövetségi kapitánynál – a paksi támadó csereként sem kapott lehetőséget –, hiszen a tömörülő örmény védőfal feltörésének egyik módja lehetett volna az oldalról érkező beadásokkal operálni. A paksi csatár ráadásul két centi híján két méter, Lukács Dániel pedig 182 centiméter, neki abszolút nem a fejjáték az erőssége. Negyvenöt percnyi játék után feltűnő volt, hogy egyál­talán nem érkeznek magas beadások sem jobbról, sem balról, az első félidőben a legveszélyesebb két jobb oldalon futó akciónknál Bolla Bendegúz laposan szolgálta ki Szobosz­lai Dominikot, azt megelőzően pedig a Liverpool játékosa lőtte félmagasan a kapu elé a labdát.

Itt érdemes megjegyezni, ha Varga Barnabás pályán van, szinte biztosan a kapu felé tudja irányítani a labdát, így azonban üres területre érkezett a labda. Levegő helyett a földön próbált tehát túljárni a válogatott az örmények eszén, amivel nem is lett volna gond, különösen így, hogy Lukács Dániel volt elöl. A gond inkább az lehetett, hogy hátulról túlságosan lassan épültek fel a támadások, a védők háromszor is meggondolták, hogy oldalra vagy előre passzoljanak, ami olyannyira lelassította a játékot, hogy gyakorlatilag csak előreívelt indításokból sikerült az örmény védősor mögé kerülni. Az alaptaktika valóban az volt – és ezt utólag meg is lehet magyarázni –, hogy a játékosok ne kapkodjanak, az első félidőben ne akarjanak mindenáron vezetést szerezni, de ez a fajta futball, a túlzott türelem alaposan rányomta bélyegét az első játékrész futballjára.

Marco Rossi elképzelése az volt, hogy a beívelések helyett inkább oldalváltásokkal bontja meg az ellenfelet a csapat, túlterhelik a bal szélt, majd gyors váltással a másik oldalon próbálnak a tizenhatoson belülre törni. A szünet előtt ezeknél az oldalváltásoknál is akadtak gondok, emlékezhetünk, Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársát, Kerkez Milost kereste a labdával a bal oldalon, ám pontatlan volt, és a védő fölött kiszállt az oldalvonalon túlra.

Érdekesség, a statisztikák (Cube-elemzések) alapján magasan Szoboszlai Dominik bal oldali szögletei után teremtette a legtöbb veszélyt az örmény kapu előtt a nemzeti csapat, a visszatámadásokból pedig sokkal több labdát szerzett a középpálya jobb oldalán. A tizenhatoson kívülről négyszer ment lövés az örmény kapura, kétszer Szoboszlai Dominik, egyszer-egyszer Callum Styles és Tóth Alex célzott, a tizenhatoson belül pedig nyolc labda suhant kapu felé, ebből született a két gól.

A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a taktika telitalálat volt, mert a csapat uralta a mérkőzést, a passzok számát (605) tekintve például majdhogynem a duplája volt az örményekénél (305). A szombati mérkőzésen a cél ezúttal szentesítette az eszközt, mi lapunkban is úgy fogalmaztunk a meccs előtt, mindegy, hogyan, milyen taktikával, milyen hadrendben, kinek a góljával, de Örményországot le kell győzni.

Sikerült – és a reménybeli vb-kijutás, vagy legalábbis a pótselejtezőt érő lehetőség szempontjából ez volt a legfontosabb.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai D. – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Sz. Muradjan, Pilojan – Hovhanniszjan, Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpercjan, Tiknizjan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

 F-CSOPORT 
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

3

3

9–2+79
2. MAGYARORSZÁG

3

1

1

1

6–5+14
3. Örményország

3

1

2

2–8–63
4. Írország

3

1

2

3–5–21
Kapcsolódó tartalom

Marco Rossi: Valahányszor pályára lép a válogatott, az infarktust kockáztatom

„Örményország nem egy mikuláscsoki-gyárosokból álló válogatott.”

Európai vb-selejtezők: ismét a magyar válogatott meccsét látták a legtöbben a helyszínen

A magyarok után a svédek és a portugálok kedvéért mentek ki legtöbben a stadionba az európai világbajnoki selejtezők legutóbbi körében.

Nézze meg a gólokat, amelyekkel a magyar válogatott legyőzte Örményországot

Előbb Lukács Dániel, majd a hajrában Gruber Zsombor is megszerezte első gólját a magyar nemzeti csapatban.

Bolla Szoboszlai kihagyott helyzetéről: Nyilván azért megjegyzem neki...

A magyar válogatott védője elmondta, beszéltek-e a mérkőzés után az első félidőben történt esetről.

 

vb-selejtező magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi
Legfrissebb hírek

Lukács Dániel és Gruber Zsombor: két út – de közös diadal!

Magyar válogatott
40 perce

Tóth Balázs ismét bizonyította, lehet rá számítani

Magyar válogatott
2 órája

Nem keserű a kenyér – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
9 órája

Megvan a 21. vb-résztvevő: Ghána hazai győzelemmel foglalta le helyét a 2026-os tornán

Foci vb 2026
10 órája

A horvátok a kijutás küszöbén; a görögök biztosan nem lesznek ott a világbajnokságon

Foci vb 2026
10 órája

Románia a 95. percben szerzett góllal legyőzte a vb-selejtezőben eddig hibátlan Ausztriát

Foci vb 2026
10 órája

Európai vb-selejtezők: ismét a magyar válogatott meccsét látták a legtöbben a helyszínen

Magyar válogatott
15 órája

Fájdalmas vereségről írnak az örmények, akik már az írek ellen készülnek

Foci vb 2026
23 órája
Ezek is érdekelhetik