Telitalálat volt a taktika, remekül bevált Marco Rossi terve

Nos, az olasz tréner elárulta, Varga Barnabás távollétében azon dilemmázott a találkozó előtt, hogy a végül a kezdőcsapatba kerülő Lukács Dániel, vagy Molnár Rajmund kezdjen-e, utóbbi végül egyetlen percet sem játszott. A választás a Puskás Akadémia futballistájára esett, miután az edzéseken „élesebb” volt, sokkal veszélyesebben mozgott vetélytársánál. A magunk részéről némileg meglepő volt, hogy Tóth Barna játéka egyáltalán nem jött szóba a szövetségi kapitánynál – a paksi támadó csereként sem kapott lehetőséget –, hiszen a tömörülő örmény védőfal feltörésének egyik módja lehetett volna az oldalról érkező beadásokkal operálni. A paksi csatár ráadásul két centi híján két méter, Lukács Dániel pedig 182 centiméter, neki abszolút nem a fejjáték az erőssége. Negyvenöt percnyi játék után feltűnő volt, hogy egyál­talán nem érkeznek magas beadások sem jobbról, sem balról, az első félidőben a legveszélyesebb két jobb oldalon futó akciónknál Bolla Bendegúz laposan szolgálta ki Szobosz­lai Dominikot, azt megelőzően pedig a Liverpool játékosa lőtte félmagasan a kapu elé a labdát.

Itt érdemes megjegyezni, ha Varga Barnabás pályán van, szinte biztosan a kapu felé tudja irányítani a labdát, így azonban üres területre érkezett a labda. Levegő helyett a földön próbált tehát túljárni a válogatott az örmények eszén, amivel nem is lett volna gond, különösen így, hogy Lukács Dániel volt elöl. A gond inkább az lehetett, hogy hátulról túlságosan lassan épültek fel a támadások, a védők háromszor is meggondolták, hogy oldalra vagy előre passzoljanak, ami olyannyira lelassította a játékot, hogy gyakorlatilag csak előreívelt indításokból sikerült az örmény védősor mögé kerülni. Az alaptaktika valóban az volt – és ezt utólag meg is lehet magyarázni –, hogy a játékosok ne kapkodjanak, az első félidőben ne akarjanak mindenáron vezetést szerezni, de ez a fajta futball, a túlzott türelem alaposan rányomta bélyegét az első játékrész futballjára.

Marco Rossi elképzelése az volt, hogy a beívelések helyett inkább oldalváltásokkal bontja meg az ellenfelet a csapat, túlterhelik a bal szélt, majd gyors váltással a másik oldalon próbálnak a tizenhatoson belülre törni. A szünet előtt ezeknél az oldalváltásoknál is akadtak gondok, emlékezhetünk, Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársát, Kerkez Milost kereste a labdával a bal oldalon, ám pontatlan volt, és a védő fölött kiszállt az oldalvonalon túlra.

Érdekesség, a statisztikák (Cube-elemzések) alapján magasan Szoboszlai Dominik bal oldali szögletei után teremtette a legtöbb veszélyt az örmény kapu előtt a nemzeti csapat, a visszatámadásokból pedig sokkal több labdát szerzett a középpálya jobb oldalán. A tizenhatoson kívülről négyszer ment lövés az örmény kapura, kétszer Szoboszlai Dominik, egyszer-egyszer Callum Styles és Tóth Alex célzott, a tizenhatoson belül pedig nyolc labda suhant kapu felé, ebből született a két gól.

A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a taktika telitalálat volt, mert a csapat uralta a mérkőzést, a passzok számát (605) tekintve például majdhogynem a duplája volt az örményekénél (305). A szombati mérkőzésen a cél ezúttal szentesítette az eszközt, mi lapunkban is úgy fogalmaztunk a meccs előtt, mindegy, hogyan, milyen taktikával, milyen hadrendben, kinek a góljával, de Örményországot le kell győzni.

Sikerült – és a reménybeli vb-kijutás, vagy legalábbis a pótselejtezőt érő lehetőség szempontjából ez volt a legfontosabb.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai D. – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Sz. Muradjan, Pilojan – Hovhanniszjan, Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpercjan, Tiknizjan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0

Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország