Marco Rossi marad a kapitány; Miért figyelik elit klubok Tóth Alexet, a Fradi tehetségét?

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége kedden megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, de megújulást vár tőle a csapat élén – a döntés után az MLSZ elnöke interjút adott az M4 Sportnak, amelyben a válogatott helyzete, a kapitánnyal szembeni elvárás és a szurkolókkal való párbeszéd lehetősége is szóba került

Miért figyelik elit klubok Tóth Alexet, a Fradi tehetségét? Miközben az Európa-ligában nagyszerűen teljesítő Ferencváros az NB I-ben botladozik, Tóth Alex folyamatosan hozza a nemzetközi szintet: az FTC húszéves ígéretére a kontinens elit csapatai is felfigyeltek, többek között a Juventus. Megvizsgáltuk, miért. Borsos László elemzése

A bajnokság fontosabb a Fenerbahcénak, mint az Európa-liga. Török kollégánk, Egemen Cidar igyekezett lapunkat képbe hozni abban, a Fenerbahcénál miként készülhetnek a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésre. Borsos László helyszíni jelentése

Arne Slot biztosan pályára küldi Szoboszlai Dominikot. A Liverpoolt irányító Arne Slot embert próbáló sajtótájékoztatóján a magyar szál is szóba került: Szoboszlai Dominik szereplése kulcskérdés, míg Kerkez Milos hollandiai múltja semmit sem nyom a latban. Gyenge Balázs beszámolója

A szépen fejlődő magyar válogatott a közvetlen üldözők csoportjából várhatja a vb-t. Ahhoz, hogy a magyar női kézilabda-válogatott a tavalyi Európa-bajnokság után a szerdán kezdődő világbajnokságon is bejusson a legjobb négy közé, várhatóan a címvédő francia vagy a társházigazda holland válogatott testén keresztül vezet az útja. Ők lennének a mieink lehetséges negyeddöntős ellenfelei, amennyiben az odáig vezető kihívásokat sikerrel vennék. Szendrei Zoltán írása

