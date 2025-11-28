Bodó Richárd az RK Zagreb legyőzése után: Az eredmény nem tükrözi a valóságot

Mint beszámoltunk róla, az OTP Bank-Pick Szeged 32–26-ra felülmúlta az RK Zagrebet, ám a magyar csapat a siker ellenére nem a legjobb arcát mutatta – ehhez persze az ellenfél is kellett.

„Egyáltalán nem volt egyszerű mérkőzés, az eredmény nem tükrözi a valóságot. A zágrábiak elfáradtak a végén, ezért lett ekkora a különbség. Mindenesetre nagyon fontos két pontot húztunk be. Így már megvan a továbbjutás, a kérdés az, hogy hányadik helyen zárjuk a csoportkört. A lehető legtöbb pontot szeretnénk begyűjteni, még a Magdeburg ellen sem feltartott kézzel megyünk majd” – értékelt az összecsapást követően a szegediek balátlövője, Bodó Richárd.

A rutinos kapus, Mikler Roland így fogalmazott a meccs kapcsán: „A végén dolgoztunk meg ezért a különbségért, a mérkőzés korábbi szakaszaiban nem volt ennyire egyértelmű a helyzet. Voltak nehéz periódusaink, nem a legjobb formánkban játszottunk, de az eredménnyel azért elégedettek lehetünk. Az ellenfél ütött-vágott, kemény csata volt, de szerencsére senki nem sérült meg. A Magdeburg otthonában felszabadultan játszhatunk, ez a mi malmunkra hajthatja a vizet.”

Mikler Roland szerint van esély a Magdeburg ellen (Fotó: Török Attila)

A Szeged a Bajnokok Ligája-címvédő előtt a NEKA-hoz látogat szombaton az NB I-ben.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–RK Zagreb (horvát) 32–26 (16–16)

Szeged, 4600 néző. Vezette: Boricsics, Markovics (szerbek)

SZEGED: Mikler R. – M. SOSTARIC 9 (3), Garciandia 3, Kalaras, Mackovsek 1, Frimmel 3, Kukics 2. Csere: THULIN (kapus), Smárason 2, TOTO 4, Nikolics 1, Bodó 1, JELINIC 6. Edző: Michael Apelgren

ZAGREB: Szuljevics – GLAVAS 6 (4), Chovrebadze, BELJAVSZKIJ 7, Walczak, Gavric, Szaduszki 2. Csere: Grbavac (kapus), Gojum, Topic 4, Kavcic 2, Tufegdzsics, Pavlovic 3, Faljic, Cavar 2. Edző: Nenad Sostaric

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 9. p.: 5–3. 14. p.: 8–6. 20. p.: 9–10. 25. p.: 12–13. 28. p.: 15–15. 33. p.: 17–17. 36. p.: 18–19. 39. p.: 20–21. 43. p.: 23–22. 49. p.: 24–25. 52. p.: 26–25. 54. p.: 28–26. 56. p.: 30–26. 58. p.: 31–26

Kiállítások: 8, ill. 14 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4