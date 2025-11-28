A török lapok szerint a Fenerbahce edzője eltaktikázta magát a Ferencváros ellen

„A Fener egyszerűen nem kapta meg, amit akart. Az kiderült, hogy Marco Asensio és Anderson Talisca nem lehetnek egyszerre a pályán. Megfojtották egymás játékát, nem sikerültek a támadások. A 60. percben végrehajtott hármas cserével véget ért a passzivitás” – a SporX így látta a történteket.

A FotoMac kiemelte a Ferencváros mentális erősségét, hiszen a zöld-fehéreket nem ijesztette meg a hangulat, amely már a kezdőcsapatok bejelentésénél pokoli volt – a portál szerint a hangzavart az öltözőben is hallhatták Robbie Keane játékosai. „Hősies küzdelemmel elvittek egy pontot Isztambulból.”