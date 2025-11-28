Nemzeti Sportrádió

A török lapok szerint a Fenerbahce edzője eltaktikázta magát a Ferencváros ellen

2025.11.28. 08:34
null
Talán már más összeállításban küldené fel csapatát Domenico Tedesco... (Fotó: Getty Images)
Öt forduló elteltével is veretlen a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A zöld-fehérek az alapszakasz 5. fordulójában a Fenerbahce otthonában értek el 1–1-es döntetlent csütörtökön. A török lapok szerint a hazaiak pontvesztéséért leginkább a csapat vezetőedzője, Domenico Tedesco a felelős.

A Fanatik az elemzésében a Fenerbahce vezetőedzőjét, Domenico Tedescót kritizálta: „Ez a mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy a szerkezetek és taktikák folyamatos cserélgetése mennyire megtöri a játék ritmusát. Egy csapatnak lélektana is van, nem lehet állandóan belenyúlni...”

Európa-liga
13 órája

Varga Barnabás a Fener kapuját is bevette, a Ferencváros pontot szerzett Isztambulban

Az első félidőben a zöld-fehérek kétszer, a hajrában a hazaiak egyszer találták el a kapufát. Az FTC továbbra is veretlen az El-alapszakaszban.

„A Fener egyszerűen nem kapta meg, amit akart. Az kiderült, hogy Marco Asensio és Anderson Talisca nem lehetnek egyszerre a pályán. Megfojtották egymás játékát, nem sikerültek a támadások. A 60. percben végrehajtott hármas cserével véget ért a passzivitás” – a SporX így látta a történteket.

A FotoMac kiemelte a Ferencváros mentális erősségét, hiszen a zöld-fehéreket nem ijesztette meg a hangulat, amely már a kezdőcsapatok bejelentésénél pokoli volt – a portál szerint a hangzavart az öltözőben is hallhatták Robbie Keane játékosai. „Hősies küzdelemmel elvittek egy pontot Isztambulból.”

Európa-liga
11 órája

Robbie Keane: Sohasem utazom sehová döntetlenért, nem ilyen a mentalitásom

Domenico Tedesco: Ugyan nem láttam még statisztikákat, szerintem Varga Barnabás több párharcot veszített, mint általában szokott, a szögletnél azonban jól érkezett és fejelt.

Véleménycikkében szintén a kísérletezést látta a törökök legnagyobb problémájának a Hürriyet: „Elszomorító, hogy a Stuttgartot és a Nice-t legyőztük, de olyan csapatok ellen, mint a Dinamo Zagreb, a Viktoria Plzen és a Ferencváros, nem jött össze a három pont. Utóbbi három esetében Tedesco újítani akart, de egyszer sem járt sikerrel...”

A Milliyet hasonlóan vélekedett Tedesco döntéseiről, annyit azonban hozzátettek: „Nem szabad elfelejteni, hogy az FTC veretlenül érkezett Isztambulba!”

Európa-liga
12 órája

Varga Barnabás: Jó lenne a hazai porondon is elkezdeni sorozatban nyerni a mérkőzéseket

Dibusz Dénes: Az utolsó néhány perc már nem a futballról szólt.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok
FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez  – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco
FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)
Kiállítva: Durán (90+1.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon54111–2+912
  2. Midtjylland54112–5+712
  3. Aston Villa5418–3+512
  4. Freiburg5328–3+511
  5. Real Betis5328–3+511
  6. FERENCVÁROS5329–5+411
  7. Braga53119–5+410
  8. Porto53117–4+310
  9. Genk53117–5+210
10. Celta Vigo53211–7+49
11. Lille53210–6+49
12. Stuttgart5328–4+49
13. Viktoria Plzen5236–2+49
14. Panathinaikosz5329–7+29
15. Roma5327–5+29
16. Nottingham Forest52219–5+48
17. PAOK522110–7+38
18. Bologna52217–4+38
19. Brann Bergen52216–3+38
20. Fenerbahce52215–508
21. Celtic52127–8–17
22. Crvena zvezda52124–5–17
23. Dinamo Zagreb52127–10–37
24. Basel5237–706
25. Ludogorec5238–11–36
26. Young Boys5237–12–56
27. Go Ahead Eagles5234–9–56
28. Sturm Graz51134–7–34
29. Salzburg5145–10–53
30. Feyenoord5144–9–53
31. FCSB5143–8–53
32. Utrecht5142–7–51
33. Rangers5142–9–71
34. Malmö5142–10–81
35. Maccabi Tel-Aviv5141–14–131
36. Nice554–12–80

 

