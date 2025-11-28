A török lapok szerint a Fenerbahce edzője eltaktikázta magát a Ferencváros ellen
A Fanatik az elemzésében a Fenerbahce vezetőedzőjét, Domenico Tedescót kritizálta: „Ez a mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy a szerkezetek és taktikák folyamatos cserélgetése mennyire megtöri a játék ritmusát. Egy csapatnak lélektana is van, nem lehet állandóan belenyúlni...”
Varga Barnabás a Fener kapuját is bevette, a Ferencváros pontot szerzett Isztambulban
„A Fener egyszerűen nem kapta meg, amit akart. Az kiderült, hogy Marco Asensio és Anderson Talisca nem lehetnek egyszerre a pályán. Megfojtották egymás játékát, nem sikerültek a támadások. A 60. percben végrehajtott hármas cserével véget ért a passzivitás” – a SporX így látta a történteket.
A FotoMac kiemelte a Ferencváros mentális erősségét, hiszen a zöld-fehéreket nem ijesztette meg a hangulat, amely már a kezdőcsapatok bejelentésénél pokoli volt – a portál szerint a hangzavart az öltözőben is hallhatták Robbie Keane játékosai. „Hősies küzdelemmel elvittek egy pontot Isztambulból.”
Robbie Keane: Sohasem utazom sehová döntetlenért, nem ilyen a mentalitásom
Véleménycikkében szintén a kísérletezést látta a törökök legnagyobb problémájának a Hürriyet: „Elszomorító, hogy a Stuttgartot és a Nice-t legyőztük, de olyan csapatok ellen, mint a Dinamo Zagreb, a Viktoria Plzen és a Ferencváros, nem jött össze a három pont. Utóbbi három esetében Tedesco újítani akart, de egyszer sem járt sikerrel...”
A Milliyet hasonlóan vélekedett Tedesco döntéseiről, annyit azonban hozzátettek: „Nem szabad elfelejteni, hogy az FTC veretlenül érkezett Isztambulba!”
Varga Barnabás: Jó lenne a hazai porondon is elkezdeni sorozatban nyerni a mérkőzéseket
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok
FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco
FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)
Kiállítva: Durán (90+1.)
