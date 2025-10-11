Marco Rossi: Valahányszor pályára lép a válogatott, az infarktust kockáztatom

„Eleinte nem tudtam eldönteni, hogy Lukács Dániel, vagy Molnár Rajmund kezdjen. Aztán a héten arról győződtem meg, hogy előbbi mellett kell döntenem. 4–2–3–1-ben álltunk fel, méghozzá úgy, hogy a négy támadónk meglehetősen eltérő feladatokat látott el. Dani a középpálya és a bal oldali támadóharmad közelében mozgott” – mondta el Marco Rossi Lukács Dánielről, az első gól szerzőjéről – aki először kezdett, s talált be nemzeti csapatban.

„Összességében elég jól tartottuk a labdát, és jóformán semmit sem kockáztattunk. A mérkőzést mi irányítottuk: mi döntöttük el, hogy mikor legyen gyorsabb, vagy lassabb az iram. Megérdemeltük a győzelmet. Azonban több helyzetünk is kimaradt és több ritmusbeli hibát is ejtettünk. Örményország nem egy mikuláscsoki-gyárosokból álló válogatott. Jó képességű játékosaik vannak: mélyen tudnak védekezni, jól gyorsulnak, a rögzített játékhelyzeteket hatékonyan tudják kihasználni. Szóval, szenvedősen, de megszereztük ezt a három pontot.”

A magyar szövetségi kapitány arról is beszélt, a szünetben mutatott a játékosoknak néhány felvételt, amelyek segítségével arra hívta fel a figyelmet, hogy lehetőleg mélységből, az ő jobbhátvédjükre építve indítsuk el a támadásokat.

„Ha a szerencse jobban mellénk áll, kevesebbet szenvedtünk volna sikerért. De nekünk azon kell dolgoznunk, hogy ami rajtunk áll, azon javítsunk. Szoboszlai Dominik például ajtó-ablak helyzetet hagyott ki két méterről, de volt egy kapufánk is. A taktikai megfontolásunk abban állt, hogy úgy játszunk egy védelmét bebetonozó csapat ellen, hogy a pálya különböző részeire helyezzük át a terhelést, megforgatjuk a játékot és ez bejött. Tegnap egyébként Franciaország sem tudott betalálni Azerbajdzsán ellen, egészen a negyvenhatodik percig, aztán lőttek hármat.” – mondta el Rossi, aki szerint Örményországban nehezebb lesz a mieink számára a pontszerzés.