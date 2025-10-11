Marco Rossi: Valahányszor pályára lép a válogatott, az infarktust kockáztatom

„Eleinte nem tudtam eldönteni, hogy Lukács Dániel, vagy Molnár Rajmund kezdjen. Aztán a héten arról győződtem meg, hogy előbbi mellett kell döntenem. 4–2–3–1-ben álltunk fel, méghozzá úgy, hogy a négy támadónk meglehetősen eltérő feladatokat látott el. Dani a középpálya és a bal oldali támadóharmad közelében mozgott” – mondta el Marco Rossi Lukács Dánielről, az első gól szerzőjéről – aki először kezdett, s talált be nemzeti csapatban.
„Összességében elég jól tartottuk a labdát, és jóformán semmit sem kockáztattunk. A mérkőzést mi irányítottuk: mi döntöttük el, hogy mikor legyen gyorsabb, vagy lassabb az iram. Megérdemeltük a győzelmet. Azonban több helyzetünk is kimaradt és több ritmusbeli hibát is ejtettünk. Örményország nem egy mikuláscsoki-gyárosokból álló válogatott. Jó képességű játékosaik vannak: mélyen tudnak védekezni, jól gyorsulnak, a rögzített játékhelyzeteket hatékonyan tudják kihasználni. Szóval, szenvedősen, de megszereztük ezt a három pontot.”
A magyar szövetségi kapitány arról is beszélt, a szünetben mutatott a játékosoknak néhány felvételt, amelyek segítségével arra hívta fel a figyelmet, hogy lehetőleg mélységből, az ő jobbhátvédjükre építve indítsuk el a támadásokat.
„Ha a szerencse jobban mellénk áll, kevesebbet szenvedtünk volna sikerért. De nekünk azon kell dolgoznunk, hogy ami rajtunk áll, azon javítsunk. Szoboszlai Dominik például ajtó-ablak helyzetet hagyott ki két méterről, de volt egy kapufánk is. A taktikai megfontolásunk abban állt, hogy úgy játszunk egy védelmét bebetonozó csapat ellen, hogy a pálya különböző részeire helyezzük át a terhelést, megforgatjuk a játékot és ez bejött. Tegnap egyébként Franciaország sem tudott betalálni Azerbajdzsán ellen, egészen a negyvenhatodik percig, aztán lőttek hármat.” – mondta el Rossi, aki szerint Örményországban nehezebb lesz a mieink számára a pontszerzés.
Rossi ezután kritikát fogalmazott meg egyes újságírókkal szemben.
„Magyarországon élek, minden NB I-es hétvégén megnézek három-négy meccset. Bárkit hívok be, mindig kritizálnak. Nekem nincs akkora merítési lehetőségem, mint például Portugáliának vagy más válogatottnak a legjobbak közül. Mi okból nem olvastam egyetlen újságban sem olyan előrejelzést, hogy Lukács Dániel kezdő lehet? Nem akarok arrogánsnak tűnni, de esetleg most mindenki magába szállhatna, hogy miért én vagyok az edző és miért önök az újságírk. Ha beküldök a pályára egy olyan játékost, akire önök nem is gondoltak, akkor lehet, mindenki maradhatna a saját kaptafájánál” – jelentette ki.
„Valahányszor pályára lép a válogatott, az infarktust kockáztatom, akkor nagy felelősség terhel. Minden edző átél hasonlót, de Magyarországon hatalmas felelősségérzetem van az ország, a labdarúgó-szövetség és a szurkolók irányába. Előfordulhat, hogy a döntéseim hibásak, de ma bejöttek.”
A kapitány ezután rátért a Portugália elleni meccsre.
„Még azelőtt, hogy az októberi válogatott összetartás megkezdődött volna, eldöntöttük, hogy Portugália ellen taktikai szempontból más meccset játszunk. Megpróbálunk kevés kockázat meghozatala mellett a védelem vonalát magasan tartva nyomást helyezni rájuk. Az, hogy mennyit tudunk támadni, a portugálokon is múlik. És közben azt is látnom kell, hogy az örmények ellen több játékosom, például Szoboszlai Dominik és Schäfer András is nagyon elfáradt. Több cserét is fáradtság miatt kellett bevetnem” – árulta el Rossi, aki arról is szót ejtett, novemberben az örmények elleni idegenbeli és az írek elleni hazai találkozót sem szabad elrontania válogatottjának.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 285 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)
A másik szombati meccsen: Portugália–Írország 1–0
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
3
3
–
–
|9–2
|+7
|9
|2. MAGYARORSZÁG
3
1
1
1
|6–5
|+1
|4
|3. Örményország
3
1
–
2
|2–8
|–6
|3
|4. Írország
3
–
1
2
|3–5
|–2
|1