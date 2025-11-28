„Nem kell félteni!” – Sárkány Zalán egyéni csúcsokat vár magától az Eb-n

– A júliusi szingapúri világbajnokság után nem sokkal visszautazott Amerikába – mi történt azóta önnel?

– A világbajnokság után kaptam egy kevéske pihenőt, nagyjából két hetet, aztán már utaztam is vissza Amerikába, hiszen elkezdődött a munka – válaszolta Sárkány Zalán, aki a rövid pályás világkupa-sorozat második állomásán Westmontban országos csúccsal nyert 800 gyorson, ez a világ idei legjobbját jelenti a ranglistán. – Kemény hónapokon vagyok túl, sokat dolgoztam, ezt szerettem volna meg is mutatni Westmontban. Sikerült, pedig nem könnyítettünk arra a versenyre.

– A kedden rajtoló rövid pályás Európa-bajnokságra sem fog?

– A westmonti versenyre azért sem könnyítettem, mert az edzőim tudták és tudják, hogy nekem az Európa-bajnokság fontos, emellett az év azon szakaszában, vagyis októberben maga a versenyzés a legfontosabb. Abból meg volt jó néhány eddig, jelenleg az enyém a legjobb idő egy mérföldön, és a második is – tizennégy másodperccel előzöm meg a többieket yardos medencében ezen a távon. Emellett négyszáz yard vegyesen és ötszáz yard gyorson is közel úsztam már az egyéni rekordjaimhoz a legutóbbi versenyen.

– Vagyis…?

– Mindez pedig jó jel az Európa-bajnokság kapcsán. Mostanra már nem csak egyedül vagyok az edzéseken, hiszen Indianában úszik Luke Whitlock és Luke Ellis, mindketten amerikaiak, előbbi ott volt a párizsi olimpián, utóbbi pedig juniorként ezüstérmes a nyílt vízi világbajnokságon – amióta együtt készülünk, másként zajlanak az edzések, már nem csak én vagyok elöl, néha bizony „megrángatnak”. De engem sem kell félteni, nyilván nemigen engedem őket nyerni egy-egy feladat során, úgyhogy már csak emiatt is keményebbek a tréningek.

– Nagyon kiegyensúlyozottnak tűnik, és már-már jókedvűen mesél a felkészülésről – tehát minden rendben önnel?

– Igen. Az úszás és az egyetem összeegyeztetése sohasem egyszerű, idén sem volt az eddig, de ez már a második évem az Indiana Egyetemen, jobban bízom az edzőimben, a csapatban, mostanra megismertük egymást, ráadásul látjuk a fejlődést is. Mindez együtt magabiztosabbá is tett és ehhez hozzájárul az is, hogy az amerikai edzőim és Szokolai Laci bácsi is folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot.

– Beszéltünk a mérföldről, ez ugye az ezerötszáz gyorsnak felel meg, ön viszont rövid pályán nyolcszáz gyorson a világbajnok – ez a szám hol helyezkedik el a szívében?

– A kedvencem! Az egyetemi bajnokság programjában ugyan szerepel az ezer yard gyors, viszont az összpontszámba nem számít bele az ezen a távon úszott időeredmény, ezért Amerikában nincs a középpontban, de Lublinban ott lesz.

– Ezerötszáz gyorson, de nyolcszázon is kemény ellenfelei lesznek Lublinban, köztük egy magyar fiú, aki a barátja. Betlehem Dáviddal netán már leosztották egymás között a számokat? Természetesen ez csak vicc, mégis: hogyan készül úgy, hogy a barátja az egyik legnagyobb vetélytársa?

– Természetesen nem beszéltünk meg előre semmit, és Dávid mellett azért lesznek még nagy nevek Lublinban, például a németek is erős csapattal indulnak az Eb-n. Mindent megteszek, hogy Lengyelországban a legjobb formámat nyújtsam: a négyszáz, nyolcszáz és ezerötszáz gyors mellett négyszáz vegyesen is indulok, az, hogy yardos medencében készülök majdnem egész évben, sokat segít, hogy a rövid pályás Eb-n is jó legyek.

– Egyáltalán foglalkozik azzal, hogy kettejüket esélyesként kezeli tulajdonképpen mindenki?

– Nem. Megvannak a saját céljaim, ezek elérése a legfontosabb. Tudom, hogy sokan nem szeretik, amikor egy úszó azt mondja, szeretne egyéni csúcsot úszni egy versenyen, pedig annál többet egy sportoló nem tehet, mint hogy élete legjobbját teljesíti – nekem is ez a tervem.

– A lublini Eb rajtkövére felálló Sárkány Zalán mennyiben más, mint aki tavaly kivonult a Duna Arénában a rövid pályás világbajnokságon?

– A mostani Zalán sokkal érettebb. E tekintetben sokat adott az is, hogy egyetemet kellett váltanom, hogy rengeteg versenyen indulhattam Amerikában – ezeknek köszönhetően a szituációkat is érettebben tudom kezelni, tudom, mi a fontos, mire kell figyelnem.

– Az Európa-bajnokság után lesz lehetősége néhány nap itthoni pihenésre, netán Magyarországon tölti a karácsonyt is?

– December hetedikén lesz a négyszáz vegyes, nyolcadikán hajnalban pedig már indulok is vissza Amerikába, a karácsonyi szünetben a családom meglátogat – jelenleg az a kötelességem, hogy minél jobban segítsem az egyetemi csapatomat, ez pedig megköveteli az edzéseket, a munka folytatását – de jól van ez így.

Ismét együtt a jó barátok?

Szokolai László (Fotó: Czinege Melinda)

A párizsi olimpiára Veszprémben együtt készült Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Sárkány Zalán – Szokolai László irányításával. Aztán a játékok után előbbi kettő Budapestre költözött és az FTC-ben folytatta a munkát Kutasi Gergely csapatában. Szeptembertől azonban Betlehem Dávid visszatért Szokolai Lászlóhoz, így amikor Sárkány Zalán a tavasz végén levizsgázik az amerikai egyetemén, újból jó barátjával dolgozhat Veszprémben.

„Kicsit meglepett, hogy Dávid visszatért Laci bácsihoz, bár nem kell csodálkozni rajta, ugyanis a korábbi évek alapján látszott, hogy Dávid fejlődése Laci bácsi mellett töretlen volt – jegyezte meg Sárkány Zalán. – Csak Dávid tudhatja, neki mi a jó, ha ebből az sül ki, hogy a tavasz végi és a nyári edzéseket együtt csinálhatjuk, az nekem is szuper lesz.”