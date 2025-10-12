Európai vb-selejtezők: ismét a magyar válogatott meccsét látták a legtöbben a helyszínen

A mieink mérkőzését látták legtöbben a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőinek első októberi fordulójában – derül ki a labdarúgással kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data platformnak az X-en közzétett bejegyzéséből.

A magyar válogatott Örményország elleni meccsét 57 285-en látták a helyszínen a Puskás Arénában, a második legtöbb szurkoló (50 151) Solnában, a Svédország–Svájc összecsapásra látogatott ki, a harmadik legtöbben (48 821) a Portugália–Írország találkozót tekintették meg a lisszaboni José Alvalade Stadionban.

Amint arról beszámoltunk, szeptemberi világbajnoki selejtezőkben úgyszintén Budapesten, a Magyarország–Portugália mérkőzésen volt a legtöbb néző az európai zónában, a dél-európaiak 3–2-es sikerével végződő meccset 61 473-an látták.