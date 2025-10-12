Bolla Szoboszlai kihagyott helyzetéről: Nyilván azért megjegyzem neki...

„Még nem beszéltünk róla, de azért megjegyzem neki, nyilván. Előfordul, ő is hagyhat ki helyzeteket” – reagált Bolla Bendegúz arra, hogy az első félidőben hiába hozta passzával ziccerbe a magyar válogatott csapatkapitányát, ő közelről a kapu mellé lőtt.

Ha ez a helyzet bemegy, akkor Bolla két gólpasszal zárhatott volna az örmények ellen, így viszont videónkban csak azt tudja felidézni, amit Lukács Dánielnek adott. Emellett értékelte a 2–0-ra megnyert meccset.