100 éve született Bozsik József – képösszeállítás

ALAPVONAL. Nincs szükség egy könyvre, amely előtérbe helyezi a személyét, jobb a szerénység. Kétségtelen, szerény ember volt. Én azonban még nem adtam fel. Megpróbáltam meggyőzni. Érveim között szerepelt, hogy a fiatalok példaképeket keresnek, és Bozsik példakép lehet. De nem és nem. Hajthatatlan volt. Én pedig megcsalatva éreztem magam.