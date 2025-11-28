100 éve született Bozsik József – képösszeállítás

Száz évvel ezelőtt, 1925. november 28-án született a magyar labdarúgás történetének egyik legnagyobb alakja, Bozsik József. A Bp. Honvéddal ötszörös bajnoki aranyérmes, a válogatottal 1952-ben olimpiai bajnok, 1953-ban Európa-kupa-győztes, 1954-ben világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, az Aranycsapat jobbfedezete. Az első futballista, aki százszor játszott a magyar válogatottban, s aki 1962-es visszavonulása után edzőként is szerepet vállalt, a Honvéd szakvezetője (1966–1967), majd a válogatott szövetségi kapitánya volt (1974). Mindössze 52 évesen, 1978. május 31-én hunyt el. Képösszeállításunkban rendkívül sikeres pályafutását elevenítjük fel.
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 29-i lapszámában jelent meg.)
Közbeszólt a feleség – Kő András publicisztikája
ALAPVONAL. Nincs szükség egy könyvre, amely előtérbe helyezi a személyét, jobb a szerénység. Kétségtelen, szerény ember volt. Én azonban még nem adtam fel. Megpróbáltam meggyőzni. Érveim között szerepelt, hogy a fiatalok példaképeket keresnek, és Bozsik példakép lehet. De nem és nem. Hajthatatlan volt. Én pedig megcsalatva éreztem magam.
