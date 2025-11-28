Nemzeti Sportrádió

100 éve született Bozsik József – képösszeállítás

2025.11.28. 07:50
Címkék
születésnap Bozsik József Képes Sport
Száz évvel ezelőtt, 1925. november 28-án született a magyar labdarúgás történetének egyik legnagyobb alakja, Bozsik József. A Bp. Honvéddal ötszörös bajnoki aranyérmes, a válogatottal 1952-ben olimpiai bajnok, 1953-ban Európa-kupa-győztes, 1954-ben világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, az Aranycsapat jobbfedezete. Az első futballista, aki százszor játszott a magyar válogatottban, s aki 1962-es visszavonulása után edzőként is szerepet vállalt, a Honvéd szakvezetője (1966–1967), majd a válogatott szövetségi kapitánya volt (1974). Mindössze 52 évesen, 1978. május 31-én hunyt el. Képösszeállításunkban rendkívül sikeres pályafutását elevenítjük fel.
1952: a futballválogatott is hozzátette a magáét a helsinki olimpia 16 magyar aranyához (Fotó: MTI)
Bozsik
1953: itthoni fogadtatás a londoni 6:3 után (Fotó: MTI/Bojár Sándor)
1954: négyszeres bajnok a Budapesti Honvéddal (az ötödik címet 1955-ben nyerte meg) (Fotó: Fortepan/Faragó György)
1954 FIFA World Cup: Hungary's National Team
1954: Puskás, Grosics, Lóránt, Hidegkuti, Bozsik, Zakariás, Lantos, Buzánszky, Tóth, Kocsis, Czibor a németek elleni vb-döntő előtt... (Fotó: AFP)
WM Finale 1954 in Bern - BR Deutschland - Ungarn 3:2 - Jozsef Bozsik (Ungarn, re.) im Duell, dahinter Schiedsrichter Wi
...amelyet a magyar csapat remekül kezdett, de kétgólos előnyről 3:2-re elveszített (Fotó: Imago Images)
Bozsik József; Sándor Károly
1959: kezet fog Sándor Károllyal a Közép-európai Kupa Honvéd–MTK döntője előtt... (Fotó: MTI/Mikó László)
Bozsik József
...a két mérkőzésen 6–5-ös összesítéssel diadalmaskodó Honvédé lett a trófea (Fotó: MTI/Mikó László)
Tichy Lajos; Bozsik József; Göröcs János; Baróti Lajos
1961: edzés előtt – az élete volt a futball (Fotó: MTI/Petrovits László)
BARCS Sándor; BOZSIK József; TICHY Lajos; MÉSZÖLY Kálmán;
1962: az Uruguay elleni budapesti meccsen volt századszor válogatott (Fotó: MTI/Mikó László)
1962: a chilei vb-n a szövetség szaktanácsadójaként volt ott, s újra találkozott a spanyoloknál játszó Puskással (mellettük Tichy és Grosics) (Fotó: puskás.com)
Bozsik József; Bozsik Péter
1963: kétéves kisfiával, Péterrel focizik (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 29-i lapszámában jelent meg.)

Ezek is érdekelhetik