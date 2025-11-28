Nemzeti Sportrádió

Befejeződött az európai kupaszereplés a szekszárdi női kosarasok számára

K. Zs.K. Zs.
2025.11.28. 08:43
Fotó: Tarr KSC Szekszárd Facebook
Szekszárd női kosárlabda Európa-kupa női kosárlabda Ek
Hiába nyert szerdán a Szekszárd, a csütörtök esti eredményekkel biztossá vált, hogy nem folytathatja szereplését a női kosárlabda Európa-kupában.

A tolnai együttes szerdán nagy csatában, 74–69-re felülmúlta hazai pályán a belga Mechelent a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában, így még reménykedhetett a folytatásban, azonban a csütörtök esti eredmények nem kedveztek.

Az olasz GEAS legyőzte a Sepsit, így megszerezte a D-csoport második helyét a Szekszárd előtt, és a magyar csapat nem fért be a négy legjobb csoportharmadik közé.

A C jelű négyesből az NKA Universitas Pécs hat győzelemmel, csoportelsőként lépett tovább a 32 közé, ahol ott van az Euroligából átkerülő Sopron is.

 

