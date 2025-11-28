Befejeződött az európai kupaszereplés a szekszárdi női kosarasok számára
Hiába nyert szerdán a Szekszárd, a csütörtök esti eredményekkel biztossá vált, hogy nem folytathatja szereplését a női kosárlabda Európa-kupában.
A tolnai együttes szerdán nagy csatában, 74–69-re felülmúlta hazai pályán a belga Mechelent a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában, így még reménykedhetett a folytatásban, azonban a csütörtök esti eredmények nem kedveztek.
Az olasz GEAS legyőzte a Sepsit, így megszerezte a D-csoport második helyét a Szekszárd előtt, és a magyar csapat nem fért be a négy legjobb csoportharmadik közé.
A C jelű négyesből az NKA Universitas Pécs hat győzelemmel, csoportelsőként lépett tovább a 32 közé, ahol ott van az Euroligából átkerülő Sopron is.
