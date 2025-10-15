Csányi Sándor a Nemzeti Sportnak: Újra olyan csapatunk van, amelynek bárki ellen lehet esélye

A Lisszabonban elért bravúros döntetlen után sikerült megszólaltatnunk a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökét, Csányi Sándort is, aki lapunknak elmondta, hogy „bár az Európa-bajnokság után ez hosszabb ideig nem volt érezhető, de jó érzés, hogy újra olyan csapatunk van, amelynek bárki ellen lehet esélye”.

Valóban, kedden még a világ legjobbjai közé tartozó portugálok otthonában is eséllyel vettük fel a harcot, és teljesen megérdemelten szereztünk pontot, úgy, hogy a döntetlen lehetősége már a budapesti összecsapásban is benne volt. A két találkozón összesen négy gólt szerzett a magyar válogatott, ami ugyancsak különleges fegyvertény, különösen annak fényében, hogy mostanáig 69 éven át még csak gólt sem sikerült lőni Portugáliának idegenben.

„Már a legutóbbi néhány mérkőzésen körvonalazódott egy újra erős magyar válogatott – folytatta Csányi Sándor. – De minden meccsnek vannak külön tanulságai is, jellemzői, amelyekről emlékezetes marad. A mai mérkőzésen például Lukács Dániel hívta fel magára a figyelmet a beállását követő nagyszerű játékával.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

4. FORDULÓ

PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek

PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

