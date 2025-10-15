Nemzeti Sportrádió

Csányi Sándor a Nemzeti Sportnak: Újra olyan csapatunk van, amelynek bárki ellen lehet esélye

• Lisszabon
2025.10.15. 07:16
Csányi Sándor Lukács Dániel remek játékának is örült
Portugália Csányi Sándor magyar váliogatott
A magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott a portugáliai vb-selejtezőn. A mérkőzés után Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke is nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

A Lisszabonban elért bravúros döntetlen után sikerült megszólaltatnunk a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökét, Csányi Sándort is, aki lapunknak elmondta, hogy „bár az Európa-bajnokság után ez hosszabb ideig nem volt érezhető, de jó érzés, hogy újra olyan csapatunk van, amelynek bárki ellen lehet esélye”

Valóban, kedden még a világ legjobbjai közé tartozó portugálok otthonában is eséllyel vettük fel a harcot, és teljesen megérdemelten szereztünk pontot, úgy, hogy a döntetlen lehetősége már a budapesti összecsapásban is benne volt. A két találkozón összesen négy gólt szerzett a magyar válogatott, ami ugyancsak különleges fegyvertény, különösen annak fényében, hogy mostanáig 69 éven át még csak gólt sem sikerült lőni Portugáliának idegenben. 

„Már a legutóbbi néhány mérkőzésen körvonalazódott egy újra erős magyar válogatott – folytatta Csányi Sándor. – De minden meccsnek vannak külön tanulságai is, jellemzői, amelyekről emlékezetes marad. A mai mérkőzésen például Lukács Dániel hívta fel magára a figyelmet a beállását követő nagyszerű játékával.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

Szalai Attila volt a legjobb a portugálok ellen – NS-osztályzatok

Tóth Balázs és Szoboszlai Dominik is kiemelkedően játszott.

Így született a négy gól – íme, a 2–2-re végződő Portugália–Magyarország vb-selejtező összefoglalója!

Szalai Attila fejesével vezettek a mieink, Cristiano Ronaldo duplájával fordítottak a portugálok, de Szoboszlai Dominik a 91. percben egyenlített.

Marco Rossi: Nehéz megmondani, ez a bravúr hol helyezkedik el a sorban, de megérdemeltük

A szövetségi kapitány beszélt Szalai Attila remek játékáról, s arról, hogy ő mindvégig bízott benne, ezzel szemben elárulta, jelenleg nem kérdés, hogy Dárdai Márton előtt van.

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

A mieink rendkívül bátran játszottak, hátrányban sem adták fel, és 42 év után ismét elkerülték a vereséget portugál földön, így a vendéglátó még nem vb-résztvevő.
Roberto Martínez: Magyarország nagyon jó ebben…

A portugál kapitány nem aggódik a kijutás miatt, de korántsem vette félvállról a meccset, szerinte jól játszottak, ám jó ellenfélnek bizonyultak a mieink.

Orbán Viktor: Tényleg nincs lehetetlen! Megyünk tovább, irány a vb!

„A vb-n a helyünk!”, „Mindig a végén van vége!” – írta Facebook-posztjaiban a miniszterelnök a portugálok elleni 2–2 után.

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Portugália ellen nyújtott teljesítményét!

Ki volt a legjobb a lisszaboni döntetlen során?

Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

Barszegjan felelőtlensége sokba került a vendégeknek, Ferguson gólra váltotta egyetlen helyzetét, és ez elég volt az ír örömhöz.

 

