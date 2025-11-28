Szombati sportműsor: Iránnal játszik a magyar női kéziválogatott a világbajnokságon

NOVEMBER 29., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Budaörs

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

16.00: Brentford–Burnley

16.00: Sunderland–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Manchester City–Leeds United (Tv: Spíler1)

18.30: Everton–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

18. FORDULÓ

13.30: Leicester–Sheffield United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

17.00: Monaco–Paris SG

19.00: Paris FC–Auxerre

21.05: Olympique Marseille–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Bayern München–St. Pauli (Tv: Arena4)

15.30: Union Berlin–Heidenheim

15.30: Werder Bremen–1. FC Köln

15.30: Hoffenheim–Augsburg

18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

13.00: Holstein Kiel–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

15.00: Genoa–Hellas Verona

15.00: Parma–Udinese

18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

16. FORDULÓ

15.30: Rózsahegy–FC Kassa

18.00: Trencsén–DAC 1904 – élőben az NSO-n!

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

12.30: Magyarország–Írország, Marbella

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, MEXIKÓ

1. FORDULÓ

Vasárnap, 3.00: Magyarország–Brazília – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Copper Mountain

18.15: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

20.45: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NCAA, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 1.30: Auburn–Alabama (Tv: Match4)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, A-DIVÍZIÓ, LOHJA

Női döntő

9.00: Svédország–Skócia (Tv: Eurosport2)

Férfidöntő

14.00: Svédország–Svájc

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi

10.30: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

13.30 és 19.00: férfi és női 1. forduló

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)

19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

20.00: New York Rangers–Tampa Bay Lightning (Tv: Match4)

SVÉD BAJNOKSÁG

15.15: Linköping–Frölunda (Tv: Sport1)

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Japán

20.30: Dánia–Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Szenegál

20.30: Magyarország–Irán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Csehország

20.30: Svédország–Kuba

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Dél-Korea

20.30: Norvégia–Kazahsztán

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Szigetszentmiklósi KSK

17.00: FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Csurgói KK–Budai Farkasok-Rév

18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged

FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA

18.45: Minden–Magdeburg (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: UNI Győr–Sopron Basket

17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm

18.00: TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA

18.00: Vasas Akadémia–Csata TKK

18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-Prima Szigetszentmiklós

19.00: TFSE–ELTE BEAC Újbuda

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Minnesota Timberwolves–Boston Celtics (Tv: Sport1)

MOTORCSÓNAK

Világbajnokság, Szaúd-Arábia

14.00: futam (Tv: Eurosport2)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok

11.00 és 15.00: döntők

Női 48 kg: Szeleczki Lilla–Yalgettekin Nurselen (török)

Női +80 kg: Szira Zsófia–Türkmen Hikmetgül (török)

Férfi 75 kg: Gémes Levente–Rontani Gabriele Guidi (olasz)

Profi gála, Kellner Ferenc Sportcsarnok

19.00: nagyközépsúly, Németh Erik–Nagy István (Tv: Sport2)

RALI

Szaúdi rali, a világbajnokság 14. (utolsó) futama, Dzsidda és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC

17.00: Dunaújvárosi KSE–MEAFC-Peka Bau

18.00: Fino Kaposvár–Prestige Fitness PSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

19.00: MAFC–Debreceni EAC

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht

13.35: döntős program

SÍFUTÁS

Világkupa, Ruka

8.50: férfi és női sprint, selejtező (Tv: Eurosport1)

11.15: férfi és női sprint, futam (Tv: Eurosport1)

14.35: férfi 10 km (Tv: Eurosport1)

SÍLÖVÉSZET

Világkupa, Östersund

13.10: női váltó (Tv: Eurosport1)

16.50: férfiváltó (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS

Világkupa, Ruka

10.05: férfi HS 142, 1. rész (Tv: Eurosport1)

15.05: férfi HS 142, 2. rész (Tv: Eurosport1)

SZNÚKER

UK Championship, York

14.55 és 19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TEKVANDÓ

9.00: országos bajnokság, Körcsarnok

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

12.00: Debreceni VSE-Master Good–Szolnoki Dózsa

16.00: VasasPlaket–KSI SE

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szegedi VE

17.30: One Eger–EPS-Honvéd

18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-csoport

15.30: Alimosz NAC Betsson (görög)–UVSE Helia-D

17.30: Olympiakosz (görög)–Dunaújvárosi FVE

C-csoport

14.00: Spandau Berlin (német)–FTC-Telekom Waterpolo

D-csoport

19.30: One Eger–ZV De Zaan (holland)

NŐI EUROKUPA, 2. FORDULÓ

D-csoport

18.30: Pallanuoto Trieste (olasz)–III. Kerületi TVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Kovács Erika, L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Magyar rangadó volt az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban: FTC–Fehérvár AV19

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Balhé Argentínában: Di Maríáékat hátraarcos sorfallal köszöntötték; hallgatói játék

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

12.30: Közvetítés a ZTE–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

14.30: Közvetítés a Kazincbarcika–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

16.15: Közvetítés az ETO–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés az NKA Universitas Pécs–DVTK NB I-es női kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely

17.00: Közvetítés a Ferencváros–Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

19.00: Mi történik a Formula–1 utolsó előtti versenyhétvégéjén

20.30: Közvetítés a Magyarország–Irán női kézilabda-világbajnoki csoportmérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával