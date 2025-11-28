Szombati sportműsor: Iránnal játszik a magyar női kéziválogatott a világbajnokságon
NOVEMBER 29., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Budaörs
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
16.00: Brentford–Burnley
16.00: Sunderland–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Manchester City–Leeds United (Tv: Spíler1)
18.30: Everton–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
18. FORDULÓ
13.30: Leicester–Sheffield United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
17.00: Monaco–Paris SG
19.00: Paris FC–Auxerre
21.05: Olympique Marseille–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
15.30: Bayern München–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Heidenheim
15.30: Werder Bremen–1. FC Köln
15.30: Hoffenheim–Augsburg
18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
13.00: Holstein Kiel–Hertha BSC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
15.00: Genoa–Hellas Verona
15.00: Parma–Udinese
18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
16. FORDULÓ
15.30: Rózsahegy–FC Kassa
18.00: Trencsén–DAC 1904 – élőben az NSO-n!
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
12.30: Magyarország–Írország, Marbella
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, MEXIKÓ
1. FORDULÓ
Vasárnap, 3.00: Magyarország–Brazília – élőben az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Copper Mountain
18.15: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
20.45: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NCAA, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 1.30: Auburn–Alabama (Tv: Match4)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Női döntő
9.00: Svédország–Skócia (Tv: Eurosport2)
Férfidöntő
14.00: Svédország–Svájc
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
10.30: selejtezők
17.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
13.30 és 19.00: férfi és női 1. forduló
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
20.00: New York Rangers–Tampa Bay Lightning (Tv: Match4)
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Linköping–Frölunda (Tv: Sport1)
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport (Rotterdam)
18.00: Románia–Japán
20.30: Dánia–Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Svájc–Szenegál
20.30: Magyarország–Irán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
G-csoport (Stuttgart)
18.00: Brazília–Csehország
20.30: Svédország–Kuba
H-csoport (Trier)
18.00: Angola–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Kazahsztán
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Szigetszentmiklósi KSK
17.00: FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Csurgói KK–Budai Farkasok-Rév
18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged
FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA
18.45: Minden–Magdeburg (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: UNI Győr–Sopron Basket
17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm
18.00: TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA
18.00: Vasas Akadémia–Csata TKK
18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-Prima Szigetszentmiklós
19.00: TFSE–ELTE BEAC Újbuda
NBA, ALAPSZAKASZ
23.00: Minnesota Timberwolves–Boston Celtics (Tv: Sport1)
MOTORCSÓNAK
Világbajnokság, Szaúd-Arábia
14.00: futam (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
11.00 és 15.00: döntők
Női 48 kg: Szeleczki Lilla–Yalgettekin Nurselen (török)
Női +80 kg: Szira Zsófia–Türkmen Hikmetgül (török)
Férfi 75 kg: Gémes Levente–Rontani Gabriele Guidi (olasz)
Profi gála, Kellner Ferenc Sportcsarnok
19.00: nagyközépsúly, Németh Erik–Nagy István (Tv: Sport2)
RALI
Szaúdi rali, a világbajnokság 14. (utolsó) futama, Dzsidda és környéke
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC
17.00: Dunaújvárosi KSE–MEAFC-Peka Bau
18.00: Fino Kaposvár–Prestige Fitness PSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
19.00: MAFC–Debreceni EAC
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht
13.35: döntős program
SÍFUTÁS
Világkupa, Ruka
8.50: férfi és női sprint, selejtező (Tv: Eurosport1)
11.15: férfi és női sprint, futam (Tv: Eurosport1)
14.35: férfi 10 km (Tv: Eurosport1)
SÍLÖVÉSZET
Világkupa, Östersund
13.10: női váltó (Tv: Eurosport1)
16.50: férfiváltó (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS
Világkupa, Ruka
10.05: férfi HS 142, 1. rész (Tv: Eurosport1)
15.05: férfi HS 142, 2. rész (Tv: Eurosport1)
SZNÚKER
UK Championship, York
14.55 és 19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TEKVANDÓ
9.00: országos bajnokság, Körcsarnok
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
12.00: Debreceni VSE-Master Good–Szolnoki Dózsa
16.00: VasasPlaket–KSI SE
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szegedi VE
17.30: One Eger–EPS-Honvéd
18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-csoport
15.30: Alimosz NAC Betsson (görög)–UVSE Helia-D
17.30: Olympiakosz (görög)–Dunaújvárosi FVE
C-csoport
14.00: Spandau Berlin (német)–FTC-Telekom Waterpolo
D-csoport
19.30: One Eger–ZV De Zaan (holland)
NŐI EUROKUPA, 2. FORDULÓ
D-csoport
18.30: Pallanuoto Trieste (olasz)–III. Kerületi TVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Kovács Erika, L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Magyar rangadó volt az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban: FTC–Fehérvár AV19
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Balhé Argentínában: Di Maríáékat hátraarcos sorfallal köszöntötték; hallgatói játék
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
12.30: Közvetítés a ZTE–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
14.30: Közvetítés a Kazincbarcika–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
16.15: Közvetítés az ETO–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
17.00: Közvetítés az NKA Universitas Pécs–DVTK NB I-es női kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely
17.00: Közvetítés a Ferencváros–Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
19.00: Mi történik a Formula–1 utolsó előtti versenyhétvégéjén
20.30: Közvetítés a Magyarország–Irán női kézilabda-világbajnoki csoportmérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával