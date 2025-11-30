Nemzeti Sportrádió

Vége az Atalanta nyeretlenségi sorozatának, a Fiorentina bánta

2025.11.30. 20:13
Ademola Lookman (balra) megpecsételte a három pont sorsát (Fotó: Getty Images)
Fiorentina Serie A Atalanta
Az Atalanta megtörte hétmeccses nyeretlenségi szériáját az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A), és magabiztos, 2–0-s győzelmet aratott a Fiorentina felett a 13. fordulóban vasárnap.

Raffaele Palladino csapata az első félidő hajrájában szerzett vezetést: a 41. percben Odilon Kossounou egy lecsúszott lövéssel becsapta David de Geát, így a hazaiak előnnyel mehettek szünetre.


A második játékrészben az Atalanta gyorsan lezárta a meccset. Az 51. percben Charles De Ketelaere próbálkozását még védte a Fiorentina kapusa, ám Ademola Lookman lecsapott a kipattanóra, és könyörtelenül a hálóba lőtte a labdát.

Bár a Fiorentina többször is eljutott helyzetekig – Moise Kean fejese a kapufán csattant, de Rolando Mandragora és Roberto Piccoli is ígéretes szituációkat puskázott el –, áttörni nem tudta a kiválóan védő Marco Carnesecchit és a stabil Atalanta-védelmet. A hajrában több csere és sárga lap tarkította a játékot, az eredmény már nem változott.

A bergamóiak így két hónap után újra három pontot ünnepelhettek, míg a Fiorentina idegenben továbbra is küszködik.

OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Fiorentina 2–0 (Kossounou 41., Lookman 51.)
Pisa–Internazionale 0–2 (La. Martínez 69., 83.)
Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)
Később
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)
Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)
Pénteken játszották
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)

  1. Milan

13

8

4

1

19–9

+10 

28 

  2. Internazionale

13

9

4

28–13

+15 

27 

  3. Roma

12

9

3

15–6

+9 

27 

  4. Napoli

12

8

1

3

19–11

+8 

25 

  5. Bologna

12

7

3

2

21–8

+13 

24 

  6. Como

13

6

6

1

19–7

+12 

24 

  7. Juventus

13

6

5

2

17–12

+5 

23 

  8. Lazio

13

5

3

5

15–10

+5 

18 

  9. Udinese

13

5

3

5

14–20

–6 

18 

10. Sassuolo

13

5

2

6

16–16

17 

11. Atalanta

13

3

7

3

16–14

+2 

16 

12. Cremonese

12

3

5

4

13–16

–3 

14 

13. Torino

13

3

5

5

12–23

–11 

14 

14. Lecce

13

3

4

6

10–17

–7 

13 

15. Cagliari

13

2

5

6

13–19

–6 

11 

16. Genoa

13

2

5

6

13–20

–7 

11 

17. Parma

13

2

5

6

9–17

–8 

11 

18. Pisa

13

1

7

5

10–18

–8 

10 

19. Fiorentina

13

6

7

10–21

–11 

20. Verona

13

6

7

8–20

–12 

 

 

