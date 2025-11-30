Vége az Atalanta nyeretlenségi sorozatának, a Fiorentina bánta

Raffaele Palladino csapata az első félidő hajrájában szerzett vezetést: a 41. percben Odilon Kossounou egy lecsúszott lövéssel becsapta David de Geát, így a hazaiak előnnyel mehettek szünetre.



A második játékrészben az Atalanta gyorsan lezárta a meccset. Az 51. percben Charles De Ketelaere próbálkozását még védte a Fiorentina kapusa, ám Ademola Lookman lecsapott a kipattanóra, és könyörtelenül a hálóba lőtte a labdát.

Bár a Fiorentina többször is eljutott helyzetekig – Moise Kean fejese a kapufán csattant, de Rolando Mandragora és Roberto Piccoli is ígéretes szituációkat puskázott el –, áttörni nem tudta a kiválóan védő Marco Carnesecchit és a stabil Atalanta-védelmet. A hajrában több csere és sárga lap tarkította a játékot, az eredmény már nem változott.

A bergamóiak így két hónap után újra három pontot ünnepelhettek, míg a Fiorentina idegenben továbbra is küszködik.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Atalanta–Fiorentina 2–0 (Kossounou 41., Lookman 51.)

Pisa–Internazionale 0–2 (La. Martínez 69., 83.)

Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)

Később

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)

Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)

Pénteken játszották

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)