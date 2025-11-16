Hiába az írországi botlás, Portugáliában továbbra is a vb-győzelem a cél

EGYRE NAGYOBB A NYOMÁS a portugál válogatotton. Roberto Martínez együttese a legutóbbi két vb-selejtezőn döntetlent játszott Magyarországgal (2–2), majd 2–0-ra kikapott Írországban, igaz, így is vezeti a csoportját, és ha vasárnap hazai pályán legyőzi Örményországot, egyenes ágon kijut a világbajnokságra. Meglepő lenne, ha Portóban nem sikerülne megszereznie a három pontot, már csak azért is, mert legutóbb tizenkét éve fordult elő, hogy Portugália sorozatban három mérkőzésen nyeretlen maradt egy selejtezősorozatban.

Akkor Oroszországban 1–0-ra kapott ki a válogatott, majd 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal és 3–3-as döntetlent ért el Izrael ellen. A Real Madridban futballozó Cristiano Ronaldo mindhárom találkozón kezdett, és bár még mindig fontos tagja a nemzeti csapatnak, vasárnap biztosan nem lép pályára. Mint ismert, a negyvenéves klasszis az írek ellen lekönyökölte Dara O’Shea-t, piros lapja és az azt követő reklamálása miatt több mérkőzésre is eltilthatják. Vasárnap azonban nélküle is nyerni kell. A játékosok a legutóbbi két botlás ellenére optimisták, sőt, Bruno Fernandes kijelentette, hogy Portugáliának a vb-győzelem a fő célja. Érdekesség, hogy a Manchester United középpályása sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott Írországban, vasárnap viszont bizonyára ott lesz a kezdőcsapatban.

„Sok területen fejlődnünk kell, de nem csak azért, mert kikaptunk Írországban – idézte az A Bola a 31 éves játékost. – Elemeztük a dublini találkozót, és látjuk, miben kell fejlődnünk. De a legfontosabb, hogy ezúttal győznünk kell, mert a válogatott ahhoz van szokva, hogy megnyeri a mérkőzéseit. Az örményeket ismerjük, agresszív csapat, elöl gyors játékosai vannak, és a középpályássora is minőségi. Ám nekünk saját magunkkal és a saját erősségeinkkel kell foglalkoznunk. Továbbra is minőségi csapatunk van, és ezen a legutóbbi eredmények sem változtatnak. A magyar válogatott ellen szenvedtünk a rögzített helyzeteknél, és az utolsó percekben nem koncentráltunk eléggé, arról nem is beszélve, hogy az ellenfél kapusa ihletett formában védett. De ettől még a célunk továbbra is az, hogy megnyerjük a világbajnokságot. Minden portugál erről álmodik, és elég erős a csapatunk ahhoz, hogy ezt elérjük. Ehhez lenne az első lépés az, hogy vasárnap legyőzzük Örményországot.”

Azt jó tudni, hogy a Lisszabonban valóban nagyszerűen védő Tóth Balázs teljesítménye Bruno Fernandesben is mély nyomot hagyott. Ettől függetlenül abban igaza van, hogy a portugálok kerete továbbra is rendkívül erős, még ha nem is számít a jövő évi vb legnagyobb esélyesének.

A rend kedvéért tegyük hozzá, hogy Portugália szeptember elején nagyon simán, 5–0-ra nyert Örményországban. Még ha most nem is feltétlenül lesz ekkora különbség a két csapat között, az óriási meglepetés lenne, ha a házigazda válogatott nem szerezné meg a három pontot.

Roberto Martínez szövetségi kapitány az A Bolának „Önkritikus csapatunk van, amely egy vereség után még elszántabb. A vasárnapi mérkőzés remek alkalom a javításra, ráadásul mindenkit motivál, hogy hazai pályán, a saját szurkolóink előtt játszhatunk. Ugyanakkor sokszor elmondtam, nem szabad lebecsülni az örményeket, intelligens, kreatív csapat, masszív védelemmel.”

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!