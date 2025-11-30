Bundesliga: a Frankfurt a 96. percben mentett pontot a Wolfsburg ellen

Nemzeti Sportrádió

2025.11.30. 20:16
Batshuayi tizenegyesből egalizált a Wolfsburg ellen (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Wolfsburg Hamburg Dárdai Bence német foci
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 12. fordulójának vasárnapi játéknapján a Wolfsburg idegenben 1–1-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurttal. A délutáni találkozón a Hamburg odahaza 2–1-re nyert a Stuttgart ellen.

A Wolfsburg a sérülés után lábadozó Dárdai Bence nélkül látogatott el Frankfurtba, és nagyon közel állt a három pont megszerzéséhez – a 96. percig 1–0-ra vezettek a vendégek, ekkor azonban tizenegyest kapott a Frankfurt. Michy Batshuayi vállalta magára a felelősséget, és nem hibázott, 1–1-gyel zárult a találkozó.

A délutáni mérkőzés is drámaian alakult, a Hamburg – a 81. perctől emberhátrányban futballozva – hazai pályán a 94. percben talált be a Stuttgart kapujába, ezzel 2–1-re megnyerte az összecsapást.

NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (Glatzel 17., F. Vieira 90+4., ill. Undav 54.)
Kiállítva: Rösing-Lelesiit (81., Hamburg)
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Batshuayi 90+6. – 11-esből, ill. Zehnter 67.)
KÉSŐBB
19.30: Freiburg–Mainz

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0

1. Bayern München1211144–9+35 34 
2. RB Leipzig1282222–13+9 26 
3. Borussia Dortmund1274121–11+10 25 
4. Bayer Leverkusen1272328–17+11 23 
5. Hoffenheim1272325–17+8 23 
6. Stuttgart1271421–17+4 22 
7. Eintracht Frankfurt1263328–23+5 21 
8. Werder Bremen1244416–21–5 16 
9. 1. FC Köln1243521–20+1 15 
10. Union Berlin1243515–19–4 15 
11. Mönchengladbach1234516–19–3 13 
12. Freiburg1134415–20–5 13 
13. Hamburg1233611–18–7 12 
14. Augsburg1231815–27–12 10 
15. Wolfsburg1223714–22–8 
16. Heidenheim1222810–27–17 
17. St. Pauli1221910–24–14 
18. Mainz1113711–19–8 
az állás

 

 

