Bundesliga: a Frankfurt a 96. percben mentett pontot a Wolfsburg ellen

A Wolfsburg a sérülés után lábadozó Dárdai Bence nélkül látogatott el Frankfurtba, és nagyon közel állt a három pont megszerzéséhez – a 96. percig 1–0-ra vezettek a vendégek, ekkor azonban tizenegyest kapott a Frankfurt. Michy Batshuayi vállalta magára a felelősséget, és nem hibázott, 1–1-gyel zárult a találkozó.

A délutáni mérkőzés is drámaian alakult, a Hamburg – a 81. perctől emberhátrányban futballozva – hazai pályán a 94. percben talált be a Stuttgart kapujába, ezzel 2–1-re megnyerte az összecsapást.

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (Glatzel 17., F. Vieira 90+4., ill. Undav 54.)

Kiállítva: Rösing-Lelesiit (81., Hamburg)

Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Batshuayi 90+6. – 11-esből, ill. Zehnter 67.)

KÉSŐBB

19.30: Freiburg–Mainz

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)

Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)

Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)

Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)

Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0