Bundesliga: a Frankfurt a 96. percben mentett pontot a Wolfsburg ellen
A Wolfsburg a sérülés után lábadozó Dárdai Bence nélkül látogatott el Frankfurtba, és nagyon közel állt a három pont megszerzéséhez – a 96. percig 1–0-ra vezettek a vendégek, ekkor azonban tizenegyest kapott a Frankfurt. Michy Batshuayi vállalta magára a felelősséget, és nem hibázott, 1–1-gyel zárult a találkozó.
A délutáni mérkőzés is drámaian alakult, a Hamburg – a 81. perctől emberhátrányban futballozva – hazai pályán a 94. percben talált be a Stuttgart kapujába, ezzel 2–1-re megnyerte az összecsapást.
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hamburg–VfB Stuttgart 2–1 (Glatzel 17., F. Vieira 90+4., ill. Undav 54.)
Kiállítva: Rösing-Lelesiit (81., Hamburg)
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (Batshuayi 90+6. – 11-esből, ill. Zehnter 67.)
KÉSŐBB
19.30: Freiburg–Mainz
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0
|1. Bayern München
|12
|11
|1
|–
|44–9
|+35
|34
|2. RB Leipzig
|12
|8
|2
|2
|22–13
|+9
|26
|3. Borussia Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21–11
|+10
|25
|4. Bayer Leverkusen
|12
|7
|2
|3
|28–17
|+11
|23
|5. Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25–17
|+8
|23
|6. Stuttgart
|12
|7
|1
|4
|21–17
|+4
|22
|7. Eintracht Frankfurt
|12
|6
|3
|3
|28–23
|+5
|21
|8. Werder Bremen
|12
|4
|4
|4
|16–21
|–5
|16
|9. 1. FC Köln
|12
|4
|3
|5
|21–20
|+1
|15
|10. Union Berlin
|12
|4
|3
|5
|15–19
|–4
|15
|11. Mönchengladbach
|12
|3
|4
|5
|16–19
|–3
|13
|12. Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15–20
|–5
|13
|13. Hamburg
|12
|3
|3
|6
|11–18
|–7
|12
|14. Augsburg
|12
|3
|1
|8
|15–27
|–12
|10
|15. Wolfsburg
|12
|2
|3
|7
|14–22
|–8
|9
|16. Heidenheim
|12
|2
|2
|8
|10–27
|–17
|8
|17. St. Pauli
|12
|2
|1
|9
|10–24
|–14
|7
|18. Mainz
|11
|1
|3
|7
|11–19
|–8
|6