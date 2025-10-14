Szalai Attila volt a legjobb a portugálok ellen – NS-osztályzatok

TÓTH Balázs 7

A 14. percben vetődött először, könnyedén védett, az egyenlítő gólnál nem volt esélye hárítani. Jó ütemben lépett ki a beadásokra, a második hazai gólnál nem adott neki esélyt a magyar védelem és Cristiano Ronaldo sem. Két szép védéssel indította a második félidőt, aztán az 53. percben kimondottan nagyot védett, a kapufa csattanását közelről hallotta. A 64. percben Joao Félix fejesénél nagyot védett, a 83. percben remekül vetődött ki.

Loic NEGO 6

Nem volt könnyű helyzetben, főleg az ő oldalát támadták a portugálok, érezni lehetett, hogy a védekezés felőrli majd minden erejét. Folyamatosan úton volt, tizennyolc labdaérintés a szünetig, tíz passzból tíz jó helyre ment, ez jó, de mind biztonsági átadás volt, nem vállalt semmi kockázatot. Ezzel együtt megbízhatóan teljesített, sokat futott, harcos volt, próbálta megbecsülni a labdát.

Willi ORBÁN 5

Nem tudta eldönteni, menjen-e Cristiano Ronaldóval vagy próbálja lesre állítani az első gólnál. A másodiknál sajnos nagyon lassan, szinte egyáltalán nem reagált a beadásra, az azt megelőző visszapasszra, amelyre mindenki kifelé mozgott, ő nem, így Cristiano Ronaldót esélye sem lehetett lesre állítani. Tétován a partjelzőre nézett, hátha kisegítik, de méterekkel maradt bent, ebben a gólban sajnos benne volt. Sajnos, ez volt az egyik leggyengébb produkciója nemzeti mezben.

SZALAI Attila 8

Jó mentéssel kezdett, amikor veszélyes helyzetben szerelte Cristiano Ronaldót. Még jobban folytatta, amikor közelről a hálóba fejelt, kihasználta, hogy Bernardo Silva ellen fejpárbajt kell nyernie! Az arcán mintha az lett volna, járt neki ez az érzés két év vesszőfutás után, megdolgozott érte. Nem tudta blokkolni a beadást az egyenlítő gól előtt, de sokszor jól lépett közbe, az 55. percben hatalmasat mentett, amikor a lécre fejelt, nem volt szerencséje. Egy rossz átadása volt, kiemelkedően játszott a világ egyik legjobb támadósora ellen.

KERKEZ Milos 5

Keveset vállalt előre felé, ha kísérte a támadást a vonal mellett és labdát kapott, a legtöbbször visszafelé, a belső védőknek adta. Még így csak a passzai 73 százaléka ment jó helyre a szünetig, az első portugál gól előtt miatta nem volt les, túlságosan visszalépett a beadás előtt, a második hazai gól előtt ő is tanácstalannak tűnt, akkor kilépett, és a helyéről lőttek gólt. A szünet után próbálkozott beadásokkal, aktívabb volt, de nem ment neki igazán a játék.

BOLLA Bendegúz 6

Neki is egy igazi világsztárt, a PSG csillagát, Nuno Mendest kellett felügyelnie, a 17. percben érzéssel tette a labdát Szoboszlai Dominik elé. A kapáslövése szépen sikerült, nem tévedett sokat, jó kombináció volt. Akárcsak az örmények ellen, ezúttal is sokszor indult be hiába, jó területeken kaphatta volna a labdát, de rendre csalódottan kellett visszafutnia. Három kulcspasszát jegyezhettük fel, hasznosan futballozott.

SCHÄFER András 6

Aktívan kezdett, sokat futott, voltak labdaszerzései, de megijedtünk, amikor a félidő közepén ülve maradt, ápolást kért. Sokat kellett kihagynia sérülés miatt, végül tudta folytatni, sajnos, nem sokáig, a szünet előtt lejött a pályáról, reménykedjünk, hogy nem kell hosszan nélkülözni őt. Tizenöt labdaérintés, hat párharcból ötöt megnyert, már sérülten mentett óriásit!

Callum STYLES 5

Ezúttal sokkal kevesebbet tudott beletenni a közösbe, mint mondjuk Dublinban, ahol jól játszott. Szürke volt, keveset vállalkozott, és amikor leütközték, testtel fellökték, az nem nézett ki jól: ebben sokkal hatékonyabb szokott lenni. A szünetig négy párharcból csak egyet nyert meg, húsz labdaérintés a pálya közepén nem túl sok. Nem vállalt kockázatot ő sem, sokszor visszafelé játszott. Nem ment neki ezúttal.

SZOBOSZLAI Dominik 7

Aktívan kezdett, az alázatát jelezte, amikor a jobbhátvéd helyén az alapvonalon szerelt, fejjel is szerzett labdákat. Ragyogóan adta be a szögletet, Szalai Attila fejére varázsolta a labdát. A következő szöglete is ötletes volt, akkor Bolla Bendegúzt hozta lövőhelyzetbe. Az 55. percben fejelhetett, de nem volt erős a kísérlet, a kapus védeni tudott. Nagyon akart most is, igazi vezérként futott rengeteget. Ötven labdaérintés, kilencven százalékos passzpontosság, és a végén pontot érő gól!

SALLAI Roland 6

Ballábas, jó lövéssel kezdett, ebből lett a vezetést eredményező szöglet. Aztán lőtt távolról, próbálkozott közelebbről, sokat mozgott a labda felé, érezni lehetett, mintha adósságot törlesztene, mindent meg akart tenni, hogy a dublini piros lap után jó benyomást keltsen. Az 52. percben nagyon felelőtlenül adta középre a labdát, elvesztettük, portugál helyzet lett belőle, de nem sok kellett volna ahhoz, hogy a felezővonalról gólt szerezzen.

VARGA Barnabás 6

Fejjátéka ezúttal is érvényesült, a kezezős szituáció előtt is ő fejelte középre a labdát. A 34. percben gyönyörűen tört be a tizenhatoson belülre, sajnos a legjobb ütemben, a lövés pillanatában lökte meg Rúben Dias. Nagyon nehéz dolga volt, ketten, hárman figyeltek rá, nagyon messze helyezkedtek tőle a társak, felőrlődött a védők között, de küzdött, futott, a védekezésből is kivette a részét, jól teljesített.

A CSERÉK KÖZÜL

TÓTH ALEX (6) sokat mozgott, de keveset találkozott a labdával, de fokozatosan feljavult, voltak jó megoldásai, LUKÁCS DÁNIEL (6) agilisan állt be, sokat próbálkozott, és egy szép gólpasszal vette ki a részét a sikerből, DÁRDAI MÁRTON (–) több pontos passzal, higgadtan állt be, VITÁLIS MILÁN (–) próbált sokat futva bekapcsolódni a játékba.