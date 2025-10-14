Szalai Attila volt a legjobb a portugálok ellen – NS-osztályzatok

Nemzeti Sportrádió

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának F-csoportjában a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Portugáliával.Íme, lapunk osztályzatai a magyar játékosokról.

TÓTH Balázs 7

A 14. percben vetődött először, könnyedén védett, az egyenlítő gólnál nem volt esélye hárítani. Jó ütemben lépett ki a beadásokra, a második hazai gólnál nem adott neki esélyt a magyar védelem és Cristiano Ronaldo sem. Két szép védéssel indította a második félidőt, aztán az 53. percben kimondottan nagyot védett, a kapufa csattanását közelről hallotta. A 64. percben Joao Félix fejesénél nagyot védett, a 83. percben remekül vetődött ki.

Loic NEGO 6

Nem volt könnyű helyzetben, főleg az ő oldalát támadták a portugálok, érezni lehetett, hogy a védekezés felőrli majd minden erejét. Folyamatosan úton volt, tizennyolc labdaérintés a szünetig, tíz passzból tíz jó helyre ment, ez jó, de mind biztonsági átadás volt, nem vállalt semmi kockázatot. Ezzel együtt megbízhatóan teljesített, sokat futott, harcos volt, próbálta megbecsülni a labdát.

Willi ORBÁN 5

Nem tudta eldönteni, menjen-e Cristiano Ronaldóval vagy próbálja lesre állítani az első gólnál. A másodiknál sajnos nagyon lassan, szinte egyáltalán nem reagált a beadásra, az azt megelőző visszapasszra, amelyre mindenki kifelé mozgott, ő nem, így Cristiano Ronaldót esélye sem lehetett lesre állítani. Tétován a partjelzőre nézett, hátha kisegítik, de méterekkel maradt bent, ebben a gólban sajnos benne volt. Sajnos, ez volt az egyik leggyengébb produkciója nemzeti mezben.

SZALAI Attila 8

Jó mentéssel kezdett, amikor veszélyes helyzetben szerelte Cristiano Ronaldót. Még jobban folytatta, amikor közelről a hálóba fejelt, kihasználta, hogy Bernardo Silva ellen fejpárbajt kell nyernie! Az arcán mintha az lett volna, járt neki ez az érzés két év vesszőfutás után, megdolgozott érte. Nem tudta blokkolni a beadást az egyenlítő gól előtt, de sokszor jól lépett közbe, az 55. percben hatalmasat mentett, amikor a lécre fejelt, nem volt szerencséje. Egy rossz átadása volt, kiemelkedően játszott a világ egyik legjobb támadósora ellen.

KERKEZ Milos 5

Keveset vállalt előre felé, ha kísérte a támadást a vonal mellett és labdát kapott, a legtöbbször visszafelé, a belső védőknek adta. Még így csak a passzai 73 százaléka ment jó helyre a szünetig, az első portugál gól előtt miatta nem volt les, túlságosan visszalépett a beadás előtt, a második hazai gól előtt ő is tanácstalannak tűnt, akkor kilépett, és a helyéről lőttek gólt. A szünet után próbálkozott beadásokkal, aktívabb volt, de nem ment neki igazán a játék.

BOLLA Bendegúz 6

Neki is egy igazi világsztárt, a PSG csillagát, Nuno Mendest kellett felügyelnie, a 17. percben érzéssel tette a labdát Szoboszlai Dominik elé. A kapáslövése szépen sikerült, nem tévedett sokat, jó kombináció volt. Akárcsak az örmények ellen, ezúttal is sokszor indult be hiába, jó területeken kaphatta volna a labdát, de rendre csalódottan kellett visszafutnia. Három kulcspasszát jegyezhettük fel, hasznosan futballozott.

SCHÄFER András 6

Aktívan kezdett, sokat futott, voltak labdaszerzései, de megijedtünk, amikor a félidő közepén ülve maradt, ápolást kért. Sokat kellett kihagynia sérülés miatt, végül tudta folytatni, sajnos, nem sokáig, a szünet előtt lejött a pályáról, reménykedjünk, hogy nem kell hosszan nélkülözni őt. Tizenöt labdaérintés, hat párharcból ötöt megnyert, már sérülten mentett óriásit!

Callum STYLES 5

Ezúttal sokkal kevesebbet tudott beletenni a közösbe, mint mondjuk Dublinban, ahol jól játszott. Szürke volt, keveset vállalkozott, és amikor leütközték, testtel fellökték, az nem nézett ki jól: ebben sokkal hatékonyabb szokott lenni. A szünetig négy párharcból csak egyet nyert meg, húsz labdaérintés a pálya közepén nem túl sok. Nem vállalt kockázatot ő sem, sokszor visszafelé játszott. Nem ment neki ezúttal.

SZOBOSZLAI Dominik 7

Aktívan kezdett, az alázatát jelezte, amikor a jobbhátvéd helyén az alapvonalon szerelt, fejjel is szerzett labdákat. Ragyogóan adta be a szögletet, Szalai Attila fejére varázsolta a labdát. A következő szöglete is ötletes volt, akkor Bolla Bendegúzt hozta lövőhelyzetbe. Az 55. percben fejelhetett, de nem volt erős a kísérlet, a kapus védeni tudott. Nagyon akart most is, igazi vezérként futott rengeteget. Ötven labdaérintés, kilencven százalékos passzpontosság, és a végén pontot érő gól!

SALLAI Roland 6

Ballábas, jó lövéssel kezdett, ebből lett a vezetést eredményező szöglet. Aztán lőtt távolról, próbálkozott közelebbről, sokat mozgott a labda felé, érezni lehetett, mintha adósságot törlesztene, mindent meg akart tenni, hogy a dublini piros lap után jó benyomást keltsen. Az 52. percben nagyon felelőtlenül adta középre a labdát, elvesztettük, portugál helyzet lett belőle, de nem sok kellett volna ahhoz, hogy a felezővonalról gólt szerezzen.

VARGA Barnabás 6

Fejjátéka ezúttal is érvényesült, a kezezős szituáció előtt is ő fejelte középre a labdát. A 34. percben gyönyörűen tört be a tizenhatoson belülre, sajnos a legjobb ütemben, a lövés pillanatában lökte meg Rúben Dias. Nagyon nehéz dolga volt, ketten, hárman figyeltek rá, nagyon messze helyezkedtek tőle a társak, felőrlődött a védők között, de küzdött, futott, a védekezésből is kivette a részét, jól teljesített.

A CSERÉK KÖZÜL

TÓTH ALEX (6) sokat mozgott, de keveset találkozott a labdával, de fokozatosan feljavult, voltak jó megoldásai, LUKÁCS DÁNIEL (6) agilisan állt be, sokat próbálkozott, és egy szép gólpasszal vette ki a részét a sikerből, DÁRDAI MÁRTON () több pontos passzal, higgadtan állt be, VITÁLIS MILÁN () próbált sokat futva bekapcsolódni a játékba. 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 000 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács N., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

4

3

1

11–4+710
2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7+15
3. Írország

4

1

1

2

4–5–14
4. Örményország

4

1

3

2–9–73

 

 

