Ronaldo, a nyűgös herceg; Budapest, a hirtelen jött esély – a Roma csatára is érkezhet

„A meccset Írország egy hosszú passzal indította, amiből portugál bedobás lett, ennyi volt a modern futball – de ez nem a szép passzok estéje volt Írország részéről” – írja a cikk, majd azzal folytatja, hogy a Roberto Martínez irányította portugál válogatott azt tette amit szokott, labdatartásra rendezkedett be, Vitinha irányította a játékot, és a vendégek igyekeztek helyzetbe hozni Ronaldót.

A szerző ugyanakkor leszögezi, hogy a kezdeti 18 százalékos ír labdabirtoklás (ami a meccs végére 23 százalékig emelkedett) ellenére Chiedozie Ogbene és a folytatásban két gólt szerző Troy Parrott elfutásai már a meccs elején mutatták, hogy hosszú passzokkal lesz lehetősége a kontrákra az ír válogatottnak. Ahogy a magyar válogatott is bizonyította már, hogy ilyen átadásokkal a portugál védelem mögé lehet kerülni: „Magyarország négy góllal zárta a Portugália elleni két meccset és Heimir Hallgrímsson (az írek szövetségi kapitánya – a szerk.) is utalt arra, hogy azt a játékot érdemes követni.”

A cikket jegyző Brendan O’Brien nem felejtette el megemlíteni, hogy a sérülések miatt nem volt klasszikus balhátvédje a csapatnak (erre érdemes lesz a mieinknek is figyelni vasárnap, a portugálok ellen eredetileg belső védő, nem feltétlenül villámléptű Liam Scales játszott balhátvédet), és hiányzott az első számú csatára, Evan Ferguson.

A meccset a szerző azzal foglalta össze, hogy 90 perc alatt több történés volt, mint máskor egy teljes év alatt, persze Ronaldo könyöklés miatti kiállítását kiemelte, nyűgös hercegnek titulálva a portugál sztárt (a Petulance hercege kifejezés egy gyakran használt pejoratív, ironikus formula az angol sajtónyelvben, ami Károly angol herceg – ma már király – nyűgös, elkényeztetett viselkedéséből származik, annak metaforájaként alkalmazzák – a szerk.).

O’Brien a meccs konklúziójaként azt írja: „Egyetlen dolog számít, győzni kell Budapesten. Ez hirtelen megvalósítható célnak tűnik.”

A portugálok legyőzése után a ír sajtóban vezető téma Heimir Hallgrímsson meccs utáni értékelése is. Arról már írtunk, mit mondott a kapitány a Ronaldóval történt afférjáról, most lássuk, milyen érzésekkel várja a Magyarország elleni vasárnapi vb-selejtezőt, melyen az íreknek győzniük kell ahhoz, hogy maradjon esélyük a 2002 óta várt újabb világbajnoki szereplésükre.

„Mosolyogni kell, örülni a győzelemnek, de ez még csak a félidő. Az volt a célunk, hogy az utolsó meccsre maradjon esélyünk, és ez most megvan. Csak rajtunk múlik, hogy bejutunk-e a következő fordulóba. Sok pozitívum van a portugálok elleni teljesítményben, de most vissza kell nyernünk minden energiánkat. Ez a legfontosabb a magyarországi meccs előtt” – hívta fel a figyelmet Hallgrímsson a regeneráció fontosságára a meccs utáni sajtótájékoztatón, majd arról kérdezték, van-e esély arra, hogy a keretbe eredetileg meghívott, ám a portugálok ellen sérülés miatt nem nevezett AS Roma-csatár, Ferguson pályára lépjen Budapesten. A 21 éves támadó az őszi vb-selejtezőkön négy meccsen három gólt szerzett (ellenünk is betalált), ezért fontos kérdés az írek számára, hogy számíthatnak-e rá.

„Tegnap már edzett, de kell még neki egy edzés ahhoz, hogy biztosat tudjunk mondani vele kapcsolatban. Nem lesz százszázalékos állapotban, de hogy játszhat-e, még nem tudjuk. Ami fontos, hogy nem esett ki senki eltiltás miatt, és nincs újabb sérültünk sem” – fogalmazott a kapitány.

Érdekes egyébként, hogy Írországban is milyen gyorsan tud változni a közhangulat: a csütörtöki meccs előtt még lehetséges kapitányváltásról írt a helyi sajtó (mint ismert, a ferencvárosi Robbie Keane-t is a szóba jöhető utódok közé sorolták), míg ma már azzal foglalkozik a the42.ie, hogy a portugálok legyőzése érhet-e új szerződést Hallgrímssonnak.