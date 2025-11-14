Nemzeti Sportrádió

Ronaldo, a nyűgös herceg; Budapest, a hirtelen jött esély – a Roma csatára is érkezhet

2025.11.14. 11:10
Cristiano Ronaldo hisztije az ír sajtóban is kiemelt téma a csütörtöki meccs után (Fotó: AFP)
Az ír sajtó a portugálok legyőzése után természetesen azzal foglalkozik, hogy egy vasárnapi, budapesti győzelemmel tovább is juthat vb-selejtezős csoportjából labdarúgó-válogatottjuk, és ez most már egy megvalósítható célnak tűnik számukra. Az alábbiakban az irishexaminer.com magyar szempontból is tanulságos tudósításából szemezgettünk a csütörtöki Írország–Portugália meccs kapcsán, ami jól visszaadja a mérkőzés megítélését ír szempontból, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogyan látta a találkozót és a továbbjutási esélyeiket az írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson.

 

Az irishexaminer.com tudósítása az Írország–Portugália (2–0) vb-selejtezőről azzal kezdődik, hogy leszögezi, a portugálok kezdőcsapatából, a Transfermarkt becslése szerint Cristiano Ronaldo éri a legkevesebbet (12 millió euróra teszi az ötszörös aranylabdást a piaci portál) – persze a szerző hozzáteszi, hogy egy 40 éves legendáról beszélünk, aki közel 250 millió eurót keresett már pályafutása során. Aztán arról ír, hogy a magyar válogatott örményországi győzelmének tudatában a meccs elején kevés esély mutatkozott arra, hogy marad még esélye az utolsó forduló előtt a továbbjutásra az ír válogatottnak, de legalább láthatják a dublini szurkolók élőben, telt házas stadionban játszani Bernardo Silvát (valószínűleg nem véletlen, hogy itt a Manchester City klasszisát, és nem a később kiállított és a szurkolóknak mutogató Ronaldót emelte ki a szerző). 

 

Foci vb 2026
15 órája

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

A magyar válogatott akár még csoportelső is lehet.

 

„A meccset Írország egy hosszú passzal indította, amiből portugál bedobás lett, ennyi volt a modern futball – de ez nem a szép passzok estéje volt Írország részéről” – írja a cikk, majd azzal folytatja, hogy a Roberto Martínez irányította portugál válogatott azt tette amit szokott, labdatartásra rendezkedett be, Vitinha irányította a játékot, és a vendégek igyekeztek helyzetbe hozni Ronaldót.

A szerző ugyanakkor leszögezi, hogy a kezdeti 18 százalékos ír labdabirtoklás (ami a meccs végére 23 százalékig emelkedett) ellenére Chiedozie Ogbene és a folytatásban két gólt szerző Troy Parrott elfutásai már a meccs elején mutatták, hogy hosszú passzokkal lesz lehetősége a kontrákra az ír válogatottnak. Ahogy a magyar válogatott is bizonyította már, hogy ilyen átadásokkal a portugál védelem mögé lehet kerülni: Magyarország négy góllal zárta a Portugália elleni két meccset és Heimir Hallgrímsson (az írek szövetségi kapitánya – a szerk.) is utalt arra, hogy azt a játékot érdemes követni.” 

A cikket jegyző Brendan O’Brien nem felejtette el megemlíteni, hogy a sérülések miatt nem volt klasszikus balhátvédje a csapatnak (erre érdemes lesz a mieinknek is figyelni vasárnap, a portugálok ellen eredetileg belső védő, nem feltétlenül villámléptű Liam Scales játszott balhátvédet), és hiányzott az első számú csatára, Evan Ferguson.

A meccset a szerző azzal foglalta össze, hogy 90 perc alatt több történés volt, mint máskor egy teljes év alatt, persze Ronaldo könyöklés miatti kiállítását kiemelte, nyűgös hercegnek titulálva a portugál sztárt (a Petulance hercege kifejezés egy gyakran használt pejoratív, ironikus formula az angol sajtónyelvben, ami Károly angol herceg – ma már király – nyűgös, elkényeztetett viselkedéséből származik, annak metaforájaként alkalmazzák – a szerk.).

O’Brien a meccs konklúziójaként azt írja: „Egyetlen dolog számít, győzni kell Budapesten. Ez hirtelen megvalósítható célnak tűnik.” 

A portugálok legyőzése után a ír sajtóban vezető téma Heimir Hallgrímsson meccs utáni értékelése is. Arról már írtunk, mit mondott a kapitány a Ronaldóval történt afférjáról, most lássuk, milyen érzésekkel várja a Magyarország elleni vasárnapi vb-selejtezőt, melyen az íreknek győzniük kell ahhoz, hogy maradjon esélyük a 2002 óta várt újabb világbajnoki szereplésükre.

Mosolyogni kell, örülni a győzelemnek, de ez még csak a félidő. Az volt a célunk, hogy az utolsó meccsre maradjon esélyünk, és ez most megvan. Csak rajtunk múlik, hogy bejutunk-e a következő fordulóba. Sok pozitívum van a portugálok elleni teljesítményben, de most vissza kell nyernünk minden energiánkat. Ez a legfontosabb a magyarországi meccs előtt” – hívta fel a figyelmet Hallgrímsson a regeneráció fontosságára a meccs utáni sajtótájékoztatón, majd arról kérdezték, van-e esély arra, hogy a keretbe eredetileg meghívott, ám a portugálok ellen sérülés miatt nem nevezett AS Roma-csatár, Ferguson pályára lépjen Budapesten. A 21 éves támadó az őszi vb-selejtezőkön négy meccsen három gólt szerzett (ellenünk is betalált), ezért fontos kérdés az írek számára, hogy számíthatnak-e rá. 

Tegnap már edzett, de kell még neki egy edzés ahhoz, hogy biztosat tudjunk mondani vele kapcsolatban. Nem lesz százszázalékos állapotban, de hogy játszhat-e, még nem tudjuk. Ami fontos, hogy nem esett ki senki eltiltás miatt, és nincs újabb sérültünk sem” – fogalmazott a kapitány.

Érdekes egyébként, hogy Írországban is milyen gyorsan tud változni a közhangulat: a csütörtöki meccs előtt még lehetséges kapitányváltásról írt a helyi sajtó (mint ismert, a ferencvárosi Robbie Keane-t is a szóba jöhető utódok közé sorolták), míg ma már azzal foglalkozik a the42.ie, hogy a portugálok legyőzése érhet-e új szerződést Hallgrímssonnak.

A portugál kapitány szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja

„Majdnem hatvan percig a tizenhatoson belül helyezkedett, ahol fogták, húzták, lökdösték...”

Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen

Heimir Hallgrímsson nem értett egyet: „Egyedül az ő cselekedete eredményezett piros lapot, nekem semmi közöm hozzá!”

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)
Dublin, Aviva Stadion, 50 717 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Parrott (17., 45.)
Kiállítva: Cristiano Ronaldo (61.)

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

AZ UTOLSÓ KÉT FORDULÓ MENETRENDJE
5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG 0–1
Írország–Portugália 2–0

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15:00: MAGYARORSZÁG–Írország
15:00: Portugália–Örményország

