Marco Rossi: Nehéz megmondani, ez a bravúr hol helyezkedik el a sorban, de megérdemeltük

„Nehéz megmondani, hol helyezkedik el ez a bravúr a sorban, sok fantasztikus meccsen vagyunk már túl erős ellenfelekkel szemben, de ez a mostani is nagyszerű volt, igazságos döntetlent játszottunk Potugáliával, a világ egyik legjobbjával. Fegyelmezetten védekeztünk, és odaértünk támadásban” – kezdte Marco Rossi.

„Olyan játékosokkal szemben, mint Cristiano Ronaldo vagy Vitinha, akik gólokkal befolyásolják vagy kontrollálják a meccset, nehéz futballozni. Szerencsések is voltunk, elég, ha csak a kapufákra gondolunk, lehetett volna 3–1, de a futball ilyen, kell hozzá szerencse, a fiúk megérdemelték ezt. Hinned kell, mert a bravúr lehetséges, még Portugália ellen is. Emlegettem hétfőn is a szerencsét, de nem csak ezen múlt, nagyon jók voltunk, büszke vagyok a srácokra.”

„Portugália így még nem jutott ki, de ezzel persze nem lesz gondjuk. Érdekes, mert most mi ütöttük el őket egy lehetőségtől, míg 2024 nyarán ők minket, hiszen, ha megverik Grúziát, bejutunk a legjobb tizenhat közé az Európa-bajnokságon. Persze Portugália már továbbjutott akkor, hat pontjuk volt, csak mondom…” – folytatta a kapitány, aki reagált arra is, hogy a válogatott minden egyes vb-selejtezős meccsén előbb szerezte első gólját, mint az ellenfele.

„Mindig jól kezdjük a meccseket, legalábbis az első huszonöt perceket biztosan, ez határozottan így van. Ez fontos, főleg úgy, hogy ebből a négyből két meccs a portugálok ellen volt. Büszke vagyok a játékosokra ez a legfontosabb. Nem tudom megígérni senkinek, hogy ilyen bravúrokra minden alkalommal képesek leszünk, de azt igen, hogy mindig küzdeni fogunk.”

Ezt követően a Nemzeti Sport Szalai Attiláról és az ő remek játékáról kérdezte Marco Rossit, aki megköszönte, hogy valaki megemlítette a védőt, akiben mindvégig bízott. Beszélt Dárdai Mártonról is a mester.

„Először is, nagyon köszönöm ezt a kérdést! Emlékszem, hányszor megkaptam, hogy miért hívom be Szalait a keretbe, nincs jó formában, minek játszik. Nagyon boldog vagyok miatta, mert tényleg jól teljesített, bizonyított, de persze azért is, mert ez a csapat számára is óriási előny. Dárdai Márton jöhet még szóba a posztján, de nincs formában jelenleg és nem vált, pedig nem játszik. Ha már ilyen játékosokról beszélünk, Lukács Dánielt ismét kiemelném, mert a gólja utána ma gólpasszt adott, pedig az ő behívását sem sokan értették.”