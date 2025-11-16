Portugália kilenc gólt vágott az örményeknek, megszerezte a csoport első helyét

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Portugália–Örményország 9–1 (5–1)

Porto, Estadio do Dragao, 46 702 néző. Vezette: Peljto (bosnyák)

Portugália: Diogo Costa – Semedo, Renato Veiga, Rubén Dias (Rubén Neves, 73.), Joao Cancelo (Matheus Nunes, 73.) – Joao Neves, Bernardo Silva (F. Conceicao, 56.), Vitinha (Joao Félix, 67.) – Bruno Fernandes, G. Ramos, Rafael Leao (Forbs, 56.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Örményország: Avagjan – Pilojan (Harutjunjan, 56.), Sz. Muradjan (Bandikjan, 82.), Mrktcsjan, Tiknizjan – Agahaszarjan (Szevikjan, a szünetben), K. Muradjan, Szpercjan – K. Hovhanniszjan, Ranos (Elojan, 65.), Szerobjan (Sagojan, a szünetben). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

Gólszerző: Renato Veiga (7.), G. Ramos (28.), Joao Neves (29., 41., 81.), Bruno Fernandes (45+3., 51., 72. – az elsőt és a harmadik 11-esből), F. Conceicao (90+2.), ill. Szpercjan (18.)

A csoport másik mérkőzésén: Magyarország–Írország 2–3

Harmadjára összejött: Portugália csoportelsőként jutott ki a világbajnokságra. Roberto Martínez csapata már az októberi, Magyarország elleni meccsen bebiztosíthatta volna a kvalifikációt (2–2), majd a múlt héten Dublinban (0–2) is, de a szükséges győzelmek elmaradtak. Persze a kvartett leggyengébb tagjával, Örményországgal szemben egyértelműnek tűnt, hogy csak meglesz az áhított siker, de a portói találkozón szintén akadt némi izgalom, mert miután a portugálok viszonylag hamar megszerezték a vezetést egy lesgyanús góllal, a vendégek szinte a semmiből kiegyenlítettek, átmeneti zavart okozva a hazai gépezetben. A félidő utolsó harmadára aztán helyreállt a világ rendje, Portugália futószalagon kezdte el termelni a gólokat, aminek az lett a vége, hogy a szünetre 5–1-es előnnyel mehetett pihenni, a csoportelsőség kérdése pedig eldőlt.

A fordulást követően érezhetően visszavett a portugál válogatott, de így is berámolt további négy gólt, Bruno Fernandes és Joao Neves pedig egyaránt mesterhármassal zárt, és még az sem zavarta meg az ünneplést, hogy az országot napok óta sújtó özönvízszerű esőzés a meccs végén ismét ízelítőt adott az erejéből.

A selejtezősorozat messze legjobb portugál teljesítményéből kimaradt Cristiano Ronaldo, mert az írek ellen kiállítottak, és eltiltás miatt nem játszhatott. A csapatkapitány a mérkőzést megelőzően küldött egy biztató üzenetet a többieknek a közösségi oldalán, de a Do Dragao Stadionba nem látogatott ki, majd nem sokkal a lefújás után már gratulált is: „Kint vagyunk a vébén, mindent bele, Portugália.” A jelek szerint nélküle hajlamos gálázni a válogatott, amely a Luxemburg elleni 2024-es Eb selejtezőjén szerzett legutóbb kilenc gólt (9–0). Ezzel együtt Ronaldo aligha kerül ki a nemzeti csapatból, így ő lehet az első futballista, aki hat világbajnokságon is szerepel (meg persze Messi, ha továbbra is az argentin válogatott rendelkezésére áll – a szerk.).

A portói főszereplők közül Roberto Martínez, akit szintén sok kritika ért az elmúlt napokban, felszabadultan nyilatkozott a portugál közszolgálati televíziónak. „Most már álmodhatunk a minél jobb világbajnoki szereplésről, de a legfontosabb, hogy tökéletesen felkészüljünk a tornára. A csapat szenzációs választ adott a dublini pofonra, minden elismerésem a játékosoké. Egyértelmű, hogy Ronaldóval erősebb a válogatott, ahogy Nuno Mendessel és Pedro Netóval is, de igazán az számít, ha tudjuk, hogy a pályára lépő tizenegyünk képes kivívni a sikert” – fogalmazott Martínez, míg Joao Neves a következőket mondta az RTP-nek: „Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem az első, a második és a harmadik gólomat a válogatottban, de nekem a kollektív siker mindig felülírja az egyénit. Irány a világbajnokság!”