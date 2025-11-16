Csányi Sándor: Egyelőre nem nagyon tudok hibáztatni senkit

Sikerült telefonon elérnünk Csányi Sándort, aki nem akart a meccs értékelésébe belemerülni, sőt elmondta, hogy egyelőre nem tud hibáztatni senkit a történtekért, főként a balszerencsét okolja, de alapos elemzés után higgadt fejjel lehet majd beszélni a részletekről.

„Nagyon bíztam a továbbjutásban, elsősorban azért, mert még a döntetlen is nekünk kedvező eredmény lett volna, jól is indult a mérkőzés. Ennél közelebb nagyon régóta álltunk, hiszen 28 éve nem jutottunk el a világbajnoki pótselejtezőkhöz.”

Arra a felvetésre, hogy ezúttal is folytatódott a szurkolók tiltakozása, röviden így reagált az MLSZ elnöke: „Nem értem, hogy pontosan miért demonstráltak a szurkolók, de fontos lett volna ma a lelátó egysége. Talán, ha a kormány által is nagyon fontosnak tartott, sokat kritizált, de sikeres 5/1-es szabályt még korábban bevezettük volna, vagy még szigorúbb lenne, akkor mostanra eredményesebb lehetne a magyar válogatott. Reméljük, a szabálymódosítások és az akadémiák munkája révén sikerül jól szerepelnünk a soron következő Nemzetek Ligája-sorozatban és az Eb-selejtezőkön, mely után a következő világbajnokságra már nem jelent majd problémát kijutni.”