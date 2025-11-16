Nemzeti Sportrádió

Csányi Sándor: Egyelőre nem nagyon tudok hibáztatni senkit

SZ. GY.SZ. GY.
2025.11.16. 19:33
Csányi Sándor (Fotó: Getty Images)
A magyar labdarúgás első embere az interjúfolyosón is válaszolt röviden a média kérdéseire, elmondva, hogy rendkívül csalódott, mert nagyon reménykedett abban, hogy legalább pótselejtezőn kijutunk a vb-re, és talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball. A láthatóan elkeseredett Csányi Sándor aztán lemondó, szomorú legyintéssel továbbhaladt, amikor munkatársunk, Somogyi Zsolt arról kérdezte, hogy jól látja-e, hogy könnyes az elnök úr szeme.

 

Sikerült telefonon elérnünk Csányi Sándort, aki nem akart a meccs értékelésébe belemerülni, sőt elmondta, hogy egyelőre nem tud hibáztatni senkit a történtekért, főként a balszerencsét okolja, de alapos elemzés után higgadt fejjel lehet majd beszélni a részletekről.

„Nagyon bíztam a továbbjutásban, elsősorban azért, mert még a döntetlen is nekünk kedvező eredmény lett volna, jól is indult a mérkőzés. Ennél közelebb nagyon régóta álltunk, hiszen 28 éve nem jutottunk el a világbajnoki pótselejtezőkhöz.”

Arra a felvetésre, hogy ezúttal is folytatódott a szurkolók tiltakozása, röviden így reagált az MLSZ elnöke: „Nem értem, hogy pontosan miért demonstráltak a szurkolók, de fontos lett volna ma a lelátó egysége. Talán, ha a kormány által is nagyon fontosnak tartott, sokat kritizált, de sikeres 5/1-es szabályt még korábban bevezettük volna, vagy még szigorúbb lenne, akkor mostanra eredményesebb lehetne a magyar válogatott. Reméljük, a szabálymódosítások és az akadémiák munkája révén sikerül jól szerepelnünk a soron következő Nemzetek Ligája-sorozatban és az Eb-selejtezőkön, mely után a következő világbajnokságra már nem jelent majd problémát kijutni.”

 

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Marco Rossi: Nehéz most a jövőre gondolni – videó

„Elmondtam a srácoknak, hogy semmiért nem tudok szemrehányást tenni nekik. Az MLSZ vezetőségével is egyeztetünk, milyen irányba haladjunk tovább…”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1

     
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

6

4

1

1

20–7+1313
2. Írország

6

3

1

2

9–7+210
3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10+18
4. Örményország

6

1

5

3–19–163

 

