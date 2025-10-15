Orbán Viktor: Tényleg nincs lehetetlen! Megyünk tovább, irány a vb!
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 000 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács N., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)
A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
4
3
1
–
|11–4
|+7
|10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
|8–7
|+1
|5
|3. Írország
4
1
1
2
|4–5
|–1
|4
|4. Örményország
4
1
–
3
|2–9
|–7
|3