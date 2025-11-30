Osztrák hokiliga: egy pontot szerzett az FTC Ljubljanában
A hosszabbítást kiharcolta Ljubljanában, de ott 2–1-re kikapott az Olimpijától a Ferencváros az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (ICEHL) vasárnapi játéknapján.
OSZTRÁK JÉGKORONG (ICEHL), ALAPSZAKASZ
Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után
A vasárnapi játéknap további eredményei
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Vienna Capitals (osztrák) 2–0
Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–1
Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 3–2
HC Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 2–4
Klagenfurt (osztrák)–VSV Villach (osztrák) 4–1
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Graz
23
12
3
5
3
78–53
+25
47
|2. Pustertal Wölfe
23
13
3
2
5
82–57
+25
47
|3. Klagenfurt
23
12
3
3
5
80–63
+17
45
|4. Olimpija Ljubljana
24
11
5
2
6
102–70
+32
45
|5. Bozen Südtirol
22
13
1
2
6
83–54
+29
43
|6. Salzburg
22
9
3
3
7
66–53
+13
36
|7. Villach
22
10
1
3
8
73–68
+5
35
|8. FTC
23
8
1
5
9
61–75
–14
31
|9. Fehérvár AV19
23
8
2
2
11
50–70
–20
30
|10. Linz
23
7
4
–
12
73–77
–4
29
|11. Vienna Capitals
22
6
2
3
11
54–69
–15
25
|12. Innsbruck
24
3
4
1
16
61–102
–41
18
|13. Vorarlberg
24
3
2
3
16
47–99
–52
16
