Osztrák hokiliga: egy pontot szerzett az FTC Ljubljanában

K. Zs.K. Zs.
2025.11.30. 20:35
Jussi Tammela ütötte az FTC gólját (Fotó: Dömötör Csaba)
A hosszabbítást kiharcolta Ljubljanában, de ott 2–1-re kikapott az Olimpijától a Ferencváros az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (ICEHL) vasárnapi játéknapján.

OSZTRÁK JÉGKORONG (ICEHL), ALAPSZAKASZ
Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom 2–1 (0–0,  1–1,  0–0, 1–0) – hosszabbítás után
Jegyzőkönyv később…

A vasárnapi játéknap további eredményei
HCB Südtirol Alperia (olasz)–Vienna Capitals (osztrák) 2–0
Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–1
Graz 99ers (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 3–2
HC Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 2–4
Klagenfurt (osztrák)–VSV Villach (osztrák) 4–1

AZ ÁLLÁS

M

GY

HGY

HV

V

L–K

Gk 

  1. Graz

23

12

3

5

3

78–53

+25

47 

  2. Pustertal Wölfe

23

13

3

2

5

82–57

+25

47 

  3. Klagenfurt

23

12

3

3

5

80–63

+17

45 

  4. Olimpija Ljubljana

24

11

5

2

6

102–70

+32

45 

  5. Bozen Südtirol

22

13

1

2

6

83–54

+29

43 

  6. Salzburg

22

9

3

3

7

66–53

+13

36 

  7. Villach

22

10

1

3

8

73–68

+5

35 

  8. FTC

23

8

1

5

9

61–75

–14

31 

  9. Fehérvár AV19

23

8

2

2

11

50–70

–20

30 

10. Linz

23

7

4

12

73–77

–4

29 

11. Vienna Capitals

22

6

2

3

11

54–69

–15

25 

12. Innsbruck

24

3

4

1

16

61–102

–41

18 

13. Vorarlberg

24

3

2

3

16

47–99

–52

16 

 

