„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálnak” – harmadszor kapott piros lapot az ellenfél
Az Írország–Magyarország (2–2) vb-selejtező 52. percében Sallai Roland egy következmények nélkül maradt ír szabálytalanság után törlesztett, amiért egyből piros lapot kapott. Josh Cullen megmozdulását (visszafogta Sallait) nem fújta le a játékvezető, ami után Dara O’Shea-t taposta meg Sallai, majd amikor villant a piros, Cullen még szükségét érezte, hogy odaszóljon valamit Sallainak.
Az Írország–Örményország (1–0) meccsen Tigran Barszegjan kapott piros lapot, miután egy szóváltást követően lefejelte Finn Azazt.
Az Írország–Portugália mérkőzésen pedig a fent már említett O’Shea az 59. percben, egy bal oldali portugál akció közben, amikor a labda még a szélen volt, meglökte Cristiano Ronaldót, aki dühében lekönyökölte az ír védőt.
Hasonló törlesztés volt ez a portugál részéről, mint Sallai esetében, és Barszegjan is azért kapott piros lapot, mert kiprovokálták az írek az örmény szélső agresszív viselkedését.
„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálják az ellenfelet – mondta a Nemzeti Sportnak az ír kiállítások kapcsán Harutjun Csatrjan, az örmény nemzeti hírügynökség (ANA) munkatársa. – Beszéltem Barszegjannal a piros lapja után, és elmondta, hogy az ellenfele odaszólt neki. Azt nem tudom, mi hangzott el közöttük, de azt később Azaz is elismerte, hogy szóváltásba keveredett Barszegjannal. Az írek azt a piszkos játékot űzik, amit az angol bajnokságokban megszoktak.”
Az említett kiállításokban szerepet játszó ír játékosok mindegyike Angliában játszik: Cullen a Premier League-ben, a Burnleyben, O’Seha és Azaz pedig a másodosztályban, előbbi az Ipswichben, utóbbi a Southamptonban.
Az írek vasárnap Budapesten fejezik be a vb-selejtező csoportkörét, jó lesz a mieinknek odafigyelni, hogy a fentiekhez hasonló esetek elkerülhetők legyenek... Mint ismeretes, a magyar válogatottat egy pont választja el a pótselejtezőtől.
Vb-selejtező: norvég játékvezető az írek elleni utolsó mérkőzésen
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)
Dublin, Aviva Stadion, 50 717 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Parrott (17., 45.)
Kiállítva: Cristiano Ronaldo (61.)
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3
AZ UTOLSÓ KÉT FORDULÓ MENETRENDJE
5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG 0–1
Írország–Portugália 2–0
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15:00: MAGYARORSZÁG–Írország
15:00: Portugália–Örményország