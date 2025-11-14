„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálnak” – harmadszor kapott piros lapot az ellenfél

Az Írország–Magyarország (2–2) vb-selejtező 52. percében Sallai Roland egy következmények nélkül maradt ír szabálytalanság után törlesztett, amiért egyből piros lapot kapott. Josh Cullen megmozdulását (visszafogta Sallait) nem fújta le a játékvezető, ami után Dara O’Shea-t taposta meg Sallai, majd amikor villant a piros, Cullen még szükségét érezte, hogy odaszóljon valamit Sallainak.

Az Írország–Örményország (1–0) meccsen Tigran Barszegjan kapott piros lapot, miután egy szóváltást követően lefejelte Finn Azazt.

Az Írország–Portugália mérkőzésen pedig a fent már említett O’Shea az 59. percben, egy bal oldali portugál akció közben, amikor a labda még a szélen volt, meglökte Cristiano Ronaldót, aki dühében lekönyökölte az ír védőt.

Hasonló törlesztés volt ez a portugál részéről, mint Sallai esetében, és Barszegjan is azért kapott piros lapot, mert kiprovokálták az írek az örmény szélső agresszív viselkedését.

„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálják az ellenfelet – mondta a Nemzeti Sportnak az ír kiállítások kapcsán Harutjun Csatrjan, az örmény nemzeti hírügynökség (ANA) munkatársa. – Beszéltem Barszegjannal a piros lapja után, és elmondta, hogy az ellenfele odaszólt neki. Azt nem tudom, mi hangzott el közöttük, de azt később Azaz is elismerte, hogy szóváltásba keveredett Barszegjannal. Az írek azt a piszkos játékot űzik, amit az angol bajnokságokban megszoktak.”

Az említett kiállításokban szerepet játszó ír játékosok mindegyike Angliában játszik: Cullen a Premier League-ben, a Burnleyben, O’Seha és Azaz pedig a másodosztályban, előbbi az Ipswichben, utóbbi a Southamptonban.

Az írek vasárnap Budapesten fejezik be a vb-selejtező csoportkörét, jó lesz a mieinknek odafigyelni, hogy a fentiekhez hasonló esetek elkerülhetők legyenek... Mint ismeretes, a magyar válogatottat egy pont választja el a pótselejtezőtől.