Így született a négy gól – íme, a 2–2-re végződő Portugália–Magyarország vb-selejtező összefoglalója!

K. Zs.
2025.10.14. 23:27
Mint beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Portugáliával a kedd esti lisszaboni világbajnoki selejtezőn. Szalai Attila fejesével vezettek a mieink, Cristiano Ronaldo duplájával már-már győztesnek látszottak a portugálok, de Szoboszlai Dominik a 91. percben egyenlített. Nézze meg a mérkőzés összefoglalóját!

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 000 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács N., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

4

3

1

11–4+710
2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7+15
3. Írország

4

1

1

2

4–5–14
4. Örményország

4

1

3

2–9–73

 

Magyar válogatott
2 órája

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

A mieink rendkívül bátran játszottak, hátrányban sem adták fel, és 42 év után ismét elkerülték a vereséget portugál földön, így a vendéglátó még nem vb-résztvevő.

 

 

