Légióskörkép: az amerikai, a román és a svéd élvonalban is született magyar gól



A külföldi élvonalban szereplő légiósaink közül a múlt héten hárman szereztek gólt. A sort egy hétközi, korábbról pótolt meccsen Eppel Márton kezdte, aki fejjel talált be a Csíkszeredában a kolozsvári CFR ellen, ez volt az első gólja a román élvonalban. Ugyanazon a meccsen a kettős állampolgárságú, a nyáron a Ferencvárostól szerződtetett Pászka Lóránd is betalált egy panenkás 11-esből, sőt ő adta a gólpasszt is kapu elé ívelt szabadrúgásból. Pászkának is ez volt az első gólja a román élvonalban (igaz, ő nem számít légiósnak, hiszen Erdélyben született, csak Magyarországon lett belőle profi labdarúgó), a 99. percben értékesített 11-esével mentett pontot a Csíkszereda.

CSÍKSZEREDAI PONTMENTÉS MAGYAR GÓLOKKAL

A hétvégén az amerikai MLS-ben Gazdag Dániel megszerezte a hatodik gólját ebben az idényben, a Columbus Crew-ban pedig a negyediket. A New York Red Bulls ellen 3–1-re megnyert meccsen a szünetben csereként beállt Gazdag közeli lövésével fordítottak a hazaiak a 66. percben. A Columbus Crew sikerével bejutott a rájátszás nyolcaddöntőbjébe, ahol a Cincinnativel találkozik.

GAZDAG DÁNIEL GÓLJA A COLUMBUSBAN

Svédországban vasárnap a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron lőtt gyönyörű gólt egy 23 méteres szabadrúgásból, ez volt a második találata a 2025-ös bajnoki szezonban az AIK-ban, de a tabellán 5. helyen álló csapata 2–1-re kikapott a 2. Hammarbytól.

CSONGVAI SZABADRÚGÁSA

A szlovén másodosztályú Naftában a nyáron Kispestről igazolt Keresztes Noel már a negyedik gólját szerezte, ezúttal az Ilirija ellen 2–1-re megnyert meccsen talált be, de a 29. percben agyrázkódás miatt le kellett őt cserélni. A lendvaiak győzelmükkel élre álltak a tabellán 11 forduló után, két pont az előnyük a 2. Grosupljéval szemben.

KERESZTES NOEL EMELÉSE





LÉGIÓSAINK ELMÚLT HETI PROGRAMJA

OKTÓBER 13., HÉTFŐ

OKTÓBER 14., KEDD

OKTÓBER 15., SZERDA

OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–CFR 2–2

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 82. percben állt be, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, a 39. percben gólt szerzett, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert csere volt, nem állt be, Kelemen Dávid sérülés miatt nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, a 90+10. percben büntetőből betalált és gólpasszt is adott, Szabó Bálint nem volt a keretben, Szalay Szabolcs kezdőként 64 percet játszott, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 90+4. percben sárga lapot kapott, a következő mérkőzést kihagyja eltiltás miatt.

OKTÓBER 17., PÉNTEK

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Mönchengladbach 3–1

Union Berlin: Schäfer András betegség miatt nem volt a keretben.

2. Bundesliga (II. osztály)

Düsseldorf–Eintracht Braunschweig 1–2

Braunschweig: Szabó Levente a 79. percben állt be.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Granada 0–0

Andorra: Yaakobishvili Antal a 86. percben állt be, Yaakobishvili Áron végigjátszotta a találkozót.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Mura 2–2

Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadon tekintette meg a mérkőzést.

OKTÓBER 18., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Coventry City–Blackburn Rovers 2–0

Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.

West Bromwich Albion–Preston North End 2–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Leicester City–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk a 61. percben állt be.

League One (III. osztály)

Plymouth Argyle–Wimbledon 1–2

Plymouth: Szűcs Kornél sérült.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Hartberg 0–0

GAK: Jánó Zétény kezdett, a 69. percben lecserélték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Anderlecht II–Lommel SK 2–2

Lommel: Vancsa Zalán végigjátszotta a mérkőzést.

Gent II–Kortrijk 2–3

Kortrijk: Dénes Vilmos végigjátszotta a mérkőzést.

RWDM Brüsszel–FC Bruges II 3–1

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Hloraka 2–2

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 72. percben állt be.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Nashville SC–Inter Miami 2–5

Miami: Pintér Dániel nem volt kerettag.

Columbus Crew–New York Red Bulls 3–1

Columbus: Gazdag Dániel a második félidőt töltötte a pályán, ő szerezte csapata második gólját.

Sporting Kansas City–Houston Dynamo 0–0

SKC: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Marseille–Le Havre 6–2

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Hapoel Jeruzsálem 0–0

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 69. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Cracovia–Raków 2–0

Raków: Baráth Péter kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Hamburg 2–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

Wolfsburg–VfB Stuttgart 0–3

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült, nem kapott lehetőséget.

2. Bundesliga (II. osztály)

Bochum–Hertha BSC 3–2

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Cesena 1–2

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 83. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

FC Bacau–Sepsi OSK 0–2

Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.

Campulung–Olimpia Szatmárnémeti 3–0

Olimpia: Pintér Bence és Torvund Alexander végig a pályán volt, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre.

Voluntari–ASA Marosvásárhely 3–3

ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 74. percben állt be.

SKÓCIA

Premiership

Rangers–Dundee United 2–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Partizan 0–1

Topolya: Mezei Szabolcs kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Kocaelispor 2–3

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, a 48. percben sárga lapot kapott.

Rizespor–Trabzonspor 1–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

Besiktas–Genclerbirligi 1–2

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 88. percben állt be.

Basaksehir–Galatasaray 1–2

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 19., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Manchester United 1–2

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–LASK 0–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a szünetben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Lech Poznan–Pogon Szczecin 2–2

Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a 90. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

PORTUGÁLIA

Portugál Kupa, 3. forduló

Sintrense (IV.)–Rio Ave 3–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, az 57. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Otelul 0–4

UTA: Zsóri Dániel nem volt kerettag.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Hammarby–AIK 2–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, ő rúgta csapata gólját szabadrúgásból.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Nagymihály 3–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 61. percben lecserélték.

Dunaszerdahelyi AC–Zsolna 1–2

DAC: Redzic Damir és Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

2. Liga (II. osztály)

Slovan Bratislava II–Somorja 1–4

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta Lendva–Ilirija 2–1

Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel kezdett, utóbbi szerzett egy gólt, aztán a 29. percben lecserélték. Németh Ervin kispados volt.

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

19.30: Hermannstadt–FK Csíkszereda

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Eyüpspor–Kasimpasa

Kasimpasa: Szalai Attila