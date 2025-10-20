Légióskörkép: az amerikai, a román és a svéd élvonalban is született magyar gól
A külföldi élvonalban szereplő légiósaink közül a múlt héten hárman szereztek gólt. A sort egy hétközi, korábbról pótolt meccsen Eppel Márton kezdte, aki fejjel talált be a Csíkszeredában a kolozsvári CFR ellen, ez volt az első gólja a román élvonalban. Ugyanazon a meccsen a kettős állampolgárságú, a nyáron a Ferencvárostól szerződtetett Pászka Lóránd is betalált egy panenkás 11-esből, sőt ő adta a gólpasszt is kapu elé ívelt szabadrúgásból. Pászkának is ez volt az első gólja a román élvonalban (igaz, ő nem számít légiósnak, hiszen Erdélyben született, csak Magyarországon lett belőle profi labdarúgó), a 99. percben értékesített 11-esével mentett pontot a Csíkszereda.
CSÍKSZEREDAI PONTMENTÉS MAGYAR GÓLOKKAL
A hétvégén az amerikai MLS-ben Gazdag Dániel megszerezte a hatodik gólját ebben az idényben, a Columbus Crew-ban pedig a negyediket. A New York Red Bulls ellen 3–1-re megnyert meccsen a szünetben csereként beállt Gazdag közeli lövésével fordítottak a hazaiak a 66. percben. A Columbus Crew sikerével bejutott a rájátszás nyolcaddöntőbjébe, ahol a Cincinnativel találkozik.
GAZDAG DÁNIEL GÓLJA A COLUMBUSBAN
Svédországban vasárnap a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron lőtt gyönyörű gólt egy 23 méteres szabadrúgásból, ez volt a második találata a 2025-ös bajnoki szezonban az AIK-ban, de a tabellán 5. helyen álló csapata 2–1-re kikapott a 2. Hammarbytól.
CSONGVAI SZABADRÚGÁSA
A szlovén másodosztályú Naftában a nyáron Kispestről igazolt Keresztes Noel már a negyedik gólját szerezte, ezúttal az Ilirija ellen 2–1-re megnyert meccsen talált be, de a 29. percben agyrázkódás miatt le kellett őt cserélni. A lendvaiak győzelmükkel élre álltak a tabellán 11 forduló után, két pont az előnyük a 2. Grosupljéval szemben.
KERESZTES NOEL EMELÉSE
LÉGIÓSAINK ELMÚLT HETI PROGRAMJA
OKTÓBER 13., HÉTFŐ
OKTÓBER 14., KEDD
OKTÓBER 15., SZERDA
OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–CFR 2–2
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 82. percben állt be, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, a 39. percben gólt szerzett, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert csere volt, nem állt be, Kelemen Dávid sérülés miatt nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, a 90+10. percben büntetőből betalált és gólpasszt is adott, Szabó Bálint nem volt a keretben, Szalay Szabolcs kezdőként 64 percet játszott, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 90+4. percben sárga lapot kapott, a következő mérkőzést kihagyja eltiltás miatt.
OKTÓBER 17., PÉNTEK
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Mönchengladbach 3–1
Union Berlin: Schäfer András betegség miatt nem volt a keretben.
2. Bundesliga (II. osztály)
Düsseldorf–Eintracht Braunschweig 1–2
Braunschweig: Szabó Levente a 79. percben állt be.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Granada 0–0
Andorra: Yaakobishvili Antal a 86. percben állt be, Yaakobishvili Áron végigjátszotta a találkozót.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Aluminij–Mura 2–2
Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadon tekintette meg a mérkőzést.
OKTÓBER 18., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Coventry City–Blackburn Rovers 2–0
Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.
West Bromwich Albion–Preston North End 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Leicester City–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk a 61. percben állt be.
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Wimbledon 1–2
Plymouth: Szűcs Kornél sérült.
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Hartberg 0–0
GAK: Jánó Zétény kezdett, a 69. percben lecserélték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Anderlecht II–Lommel SK 2–2
Lommel: Vancsa Zalán végigjátszotta a mérkőzést.
Gent II–Kortrijk 2–3
Kortrijk: Dénes Vilmos végigjátszotta a mérkőzést.
RWDM Brüsszel–FC Bruges II 3–1
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Hloraka 2–2
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 72. percben állt be.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Nashville SC–Inter Miami 2–5
Miami: Pintér Dániel nem volt kerettag.
Columbus Crew–New York Red Bulls 3–1
Columbus: Gazdag Dániel a második félidőt töltötte a pályán, ő szerezte csapata második gólját.
Sporting Kansas City–Houston Dynamo 0–0
SKC: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Marseille–Le Havre 6–2
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Hapoel Jeruzsálem 0–0
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 69. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Cracovia–Raków 2–0
Raków: Baráth Péter kispados volt.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Hamburg 2–1
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
Wolfsburg–VfB Stuttgart 0–3
Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült, nem kapott lehetőséget.
2. Bundesliga (II. osztály)
Bochum–Hertha BSC 3–2
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Cesena 1–2
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 83. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
FC Bacau–Sepsi OSK 0–2
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
Campulung–Olimpia Szatmárnémeti 3–0
Olimpia: Pintér Bence és Torvund Alexander végig a pályán volt, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre.
Voluntari–ASA Marosvásárhely 3–3
ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 74. percben állt be.
SKÓCIA
Premiership
Rangers–Dundee United 2–2
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Partizan 0–1
Topolya: Mezei Szabolcs kispados volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Kocaelispor 2–3
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, a 48. percben sárga lapot kapott.
Rizespor–Trabzonspor 1–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Besiktas–Genclerbirligi 1–2
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 88. percben állt be.
Basaksehir–Galatasaray 1–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Manchester United 1–2
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid Wien–LASK 0–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a szünetben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Lech Poznan–Pogon Szczecin 2–2
Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a 90. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 3. forduló
Sintrense (IV.)–Rio Ave 3–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, az 57. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Superliga
UTA Arad–Otelul 0–4
UTA: Zsóri Dániel nem volt kerettag.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Hammarby–AIK 2–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, ő rúgta csapata gólját szabadrúgásból.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Nagymihály 3–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 61. percben lecserélték.
Dunaszerdahelyi AC–Zsolna 1–2
DAC: Redzic Damir és Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
2. Liga (II. osztály)
Slovan Bratislava II–Somorja 1–4
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Ilirija 2–1
Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel kezdett, utóbbi szerzett egy gólt, aztán a 29. percben lecserélték. Németh Ervin kispados volt.
OKTÓBER 20., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Hermannstadt–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Eyüpspor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila