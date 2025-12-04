„Más sportágat űztek” – a Győr svéd szélsőjének lesújtó kritikája a norvégoktól kapott nagy pofon után

„Kib.szott rossz meccs volt. Más sportágat űztek” – mondta önkritikusan az Aftonbladetnek a Győri ETO svéd válogatott jobbszélsője, Nathalie Hagman a norvégoktól elszenvedett 13 gólos vereséget követően.

A svédeknek már a 7. percben időt kellett kérniük, majd nyolc perccel később újra. Míg a norvégok szinte mindenből gólt értek el, addig a svédek nem bírtak Katrine Lundéval, így már a szünetben 24–11-es (!) hátrányban voltak.

„Mindenki ismeri Lundét, a világ egyik legjobb kapusa, és nagyon nehéz, amikor beférkőzik a gondolataidba. Csalódott és frusztrált vagyok, szinte semmi nem jött vissza abból, amit megbeszéltünk” – tette hozzá a szintén a kisalföldieket erősítő Linn Blohm, akire hét lövésből elért öt góljával még nem igazán lehetett panasz.

A svédeket irányító Tomas Axnér közben éles hangon reagált arra az újságírói felvetésre, hogy talán az időkérésekkor keményebb hangot üthetett volna meg a játékosaival, hogy ezzel felrázza őket: „Talán az ön munkahelyén így működnek a dolgok, de nálam nem. Megvan a saját stílusom, amiben hiszek. Nem gondolom, hogy ha kiabálok a már egyébként is felfokozott idegállapotban levő játékosaimmal, azzal könnyebben célt érek.”

Axnért egyébként a szakértőként dolgozó korábbi válogatott Isabelle Gulldén és Johanna Ahlm azért kritizálta, hogy az Esbjerg irányítása mellett kevesebb energiája jut a kapitányi teendőire. A szakember erre úgy reagált, nem tervezi, hogy kilépjen 2027-ig tartó szerződéséből a dán klubnál, arra azonban lát esélyt, hogy a Los Angeles-i olimpia előtti évben már csak a svéd válogatottal foglalkozzon.

A 35 éves Jamina Roberts a torna előtt úgy nyilatkozott, hogy ez lehet az utolsó világversenye, ha csak a hetedik hely környékén zárnak. Nos, jelenleg arra van a nagyobb esély, hogy a negyeddöntőt sem érik el a svédek. A klasszis balátövő mellett több 30 év fölötti kulcsjátékosa is van a csapatnak, azonban Johanna Bundsen (34), Hagman (34), Blohm (33) és Anna Lagerquist (32) sem gondol még a visszavonulásra, az más kérdés, hogy a svédeknek viszont lassan aktuális lesz a generációváltás megtervezése.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Norvégia–Svédország 39–26 (24–11)