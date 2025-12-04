Nemzeti Sportrádió

„Más sportágat űztek” – a Győr svéd szélsőjének lesújtó kritikája a norvégoktól kapott nagy pofon után

N. T.N. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 11:31
Nathalie Hagmanék a kiesés szélére sodródtak (Fotó: AFP, archív)
Címkék
Nathalie Hagman női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 Tomas Axnér Linn Blohm női kézi-vb női kézilabda-vb svéd női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság Jamina Roberts
Az előző világbajnokságon negyedik helyen végző svéd női kézilabda-válogatott a kiesés szélére sodródott, miután a brazilok után a norvégoktól is vereséget szenvedett. Ráadásul a skandináv rivális kiütéses vereséget mért a svédekre, akik önkritikusan nyilatkoztak a szerdai középdöntős meccset követően.

 

Kib.szott rossz meccs volt. Más sportágat űztek” – mondta önkritikusan az Aftonbladetnek a Győri ETO svéd válogatott jobbszélsője, Nathalie Hagman a norvégoktól elszenvedett 13 gólos vereséget követően. 

A svédeknek már a 7. percben időt kellett kérniük, majd nyolc perccel később újra. Míg a norvégok szinte mindenből gólt értek el, addig a svédek nem bírtak Katrine Lundéval, így már a szünetben 24–11-es (!) hátrányban voltak.

Mindenki ismeri Lundét, a világ egyik legjobb kapusa, és nagyon nehéz, amikor beférkőzik a gondolataidba. Csalódott és frusztrált vagyok, szinte semmi nem jött vissza abból, amit megbeszéltünk” – tette hozzá a szintén a kisalföldieket erősítő Linn Blohm, akire hét lövésből elért öt góljával még nem igazán lehetett panasz.

A svédeket irányító Tomas Axnér közben éles hangon reagált arra az újságírói felvetésre, hogy talán az időkérésekkor keményebb hangot üthetett volna meg a játékosaival, hogy ezzel felrázza őket: „Talán az ön munkahelyén így működnek a dolgok, de nálam nem. Megvan a saját stílusom, amiben hiszek. Nem gondolom, hogy ha kiabálok a már egyébként is felfokozott idegállapotban levő játékosaimmal, azzal könnyebben célt érek.”

Axnért egyébként a szakértőként dolgozó korábbi válogatott Isabelle Gulldén és Johanna Ahlm azért kritizálta, hogy az Esbjerg irányítása mellett kevesebb energiája jut a kapitányi teendőire. A szakember erre úgy reagált, nem tervezi, hogy kilépjen 2027-ig tartó szerződéséből a dán klubnál, arra azonban lát esélyt, hogy a Los Angeles-i olimpia előtti évben már csak a svéd válogatottal foglalkozzon. 

A 35 éves Jamina Roberts a torna előtt úgy nyilatkozott, hogy ez lehet az utolsó világversenye, ha csak a hetedik hely környékén zárnak. Nos, jelenleg arra van a nagyobb esély, hogy a negyeddöntőt sem érik el a svédek. A klasszis balátövő mellett több 30 év fölötti kulcsjátékosa is van a csapatnak, azonban Johanna Bundsen (34), Hagman (34), Blohm (33) és Anna Lagerquist (32) sem gondol még a visszavonulásra, az más kérdés, hogy a svédeknek viszont lassan aktuális lesz a generációváltás megtervezése. 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
IV. CSOPORT (DORTMUND)
Norvégia–Svédország 39–26 (24–11)

1. Norvégia

3

3

104–64

+40 

6   

2. Brazília

3

3

91–74

+17 

6   

3. Angola

3

2

1

81–79

+2 

4   

4. Svédország

3

1

2

84–93

–9 

2   

5. Csehország

3

3

70–87

–17 

0   

6. Dél-Korea

3

3

67–100

–33 

0   

A iv. CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

Nathalie Hagman női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 Tomas Axnér Linn Blohm női kézi-vb női kézilabda-vb svéd női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság Jamina Roberts
Legfrissebb hírek

„Magyarország nem volt félelmetes csapat” – elszalasztott esélyről beszélnek a románok

Kézilabda
4 órája

„Ez csak kézilabda, nem háború” – üzente a román kéziválogatott magyar játékosa

Kézilabda
5 órája

A dánok Jörgensen és Scaglione vezérletével 14 góllal verték meg Szenegált a mieink csoportjában

Kézilabda
16 órája

Tóvizi Petra: Szívünk-lelkünk benne volt a románok legyőzésében

Kézilabda
17 órája

Vámos Petra: Nagyot léptünk előre a céljaink felé

Kézilabda
18 órája

Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé a női kézi-vb-n

Kézilabda
19 órája

Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk

Kézilabda
19 órája

Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában

Kézilabda
21 órája
Ezek is érdekelhetik