MLS: Messi-mesterhármas; Gazdag gólja is kellett a Columbus Crew fontos győzelméhez

2025.10.19. 08:43
Gazdag Dániel fontos gólt szerzett (Fotó: Imago)
Lionel Messi Gazdag Dániel MLS
A magyar válogatott Gazdag Dániel góljával fordított fontos mérkőzésen a Columbus Crew a New York Red Bulls ellen az észak-amerikai profi labdarúgóligában (Major League Soccer) magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Lionel Messi mesterhármast szerzett, de betalált többek között Thomas Müller és Szon Hung Min is.

Gazdag Dániel csereként állt be a New York Red Bull elleni szünetben, húsz perccel később pedig meg is hálálta a bizalmat: a magyar támadó ráfordulásból volt eredményes szinte a teljes védelem gyűrűjéből.

A Columbus Crew sikerével automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Cincinnativel találkozik.

Szon Hung Min góljával szerzett vezetést a Los Angeles FC, amelynek végül meg kellett elégedni az egy ponttal, de vesztes mérkőzésen betalált Thomas Müller is büntetőből.

Lionel Messi háromszor is betalált a Nashville otthonában. Az argentin legenda egyik találatát az idény végén visszavonuló Jordi Alba készítette elő – ahogyan azt már számtalanszor megtette pályafutása során.

Sallói Dániel végigjátszotta Houston Dynamo elleni találkozót. Klubja, a Sporting Kansas City nem jutott be a rájátszásba.

MAJOR LEAGUE SOCCER
Columbus Crew–New York Red Bulls 3–1
Nashville SC–Inter Miami 2–5
Colorado Rapids–Los Angeles FC 2–2
Sporting Kansas City–Houston Dynamo 0–0
Vancouver Whitecaps–FC Dallas 1–2

