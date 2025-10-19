MLS: Messi-mesterhármas; Gazdag gólja is kellett a Columbus Crew fontos győzelméhez
Gazdag Dániel csereként állt be a New York Red Bull elleni szünetben, húsz perccel később pedig meg is hálálta a bizalmat: a magyar támadó ráfordulásból volt eredményes szinte a teljes védelem gyűrűjéből.
A Columbus Crew sikerével automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Cincinnativel találkozik.
Szon Hung Min góljával szerzett vezetést a Los Angeles FC, amelynek végül meg kellett elégedni az egy ponttal, de vesztes mérkőzésen betalált Thomas Müller is büntetőből.
Lionel Messi háromszor is betalált a Nashville otthonában. Az argentin legenda egyik találatát az idény végén visszavonuló Jordi Alba készítette elő – ahogyan azt már számtalanszor megtette pályafutása során.
Sallói Dániel végigjátszotta Houston Dynamo elleni találkozót. Klubja, a Sporting Kansas City nem jutott be a rájátszásba.
MAJOR LEAGUE SOCCER
Columbus Crew–New York Red Bulls 3–1
Nashville SC–Inter Miami 2–5
Colorado Rapids–Los Angeles FC 2–2
Sporting Kansas City–Houston Dynamo 0–0
Vancouver Whitecaps–FC Dallas 1–2