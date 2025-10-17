Schäfer András nélkül verte meg a Mönchengladbachot az Union Berlin
Schäfer András betegség miatt kénytelen volt kihagyni az Union bajnokiját, amelyen a berliniek idénybeli harmadik győzelmüket szerezték. A fővárosi együttesből Danilho Doekhi duplájára csak a korábbi DVSC- és DVTK-játékos, Haris Tabakovic tudott válaszolni, majd a házigazda a hajrában ismét növelni tudta előnyét.
A Mönchengladbach hét mérkőzés után továbbra is nyeretlen.
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Heidenheim–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Augsburg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|6
|6
|–
|–
|25–3
|+22
|18
|2. Borussia Dortmund
|6
|4
|2
|–
|12–4
|+8
|14
|3. RB Leipzig
|6
|4
|1
|1
|8–8
|0
|13
|4. Stuttgart
|6
|4
|–
|2
|8–6
|+2
|12
|5. Bayer Leverkusen
|6
|3
|2
|1
|12–8
|+4
|11
|6. 1. FC Köln
|6
|3
|1
|2
|11–9
|+2
|10
|7. Union Berlin
|7
|3
|1
|3
|11–14
|–3
|10
|8. Eintracht Frankfurt
|6
|3
|–
|3
|17–16
|+1
|9
|9. Freiburg
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Hamburg
|6
|2
|2
|2
|6–8
|–2
|8
|11. St. Pauli
|6
|2
|1
|3
|8–9
|–1
|7
|12. Hoffenheim
|6
|2
|1
|3
|9–12
|–3
|7
|13. Werder Bremen
|6
|2
|1
|3
|9–14
|–5
|7
|14. Augsburg
|6
|2
|–
|4
|11–13
|–2
|6
|15. Wolfsburg
|6
|1
|2
|3
|8–10
|–2
|5
|16. Mainz
|6
|1
|1
|4
|5–10
|–5
|4
|17. Heidenheim
|6
|1
|–
|5
|4–11
|–7
|3
|18. Mönchengladbach
|7
|–
|3
|4
|6–15
|–9
|3