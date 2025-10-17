Schäfer András nélkül verte meg a Mönchengladbachot az Union Berlin

Schäfer András betegség miatt kénytelen volt kihagyni az Union bajnokiját, amelyen a berliniek idénybeli harmadik győzelmüket szerezték. A fővárosi együttesből Danilho Doekhi duplájára csak a korábbi DVSC- és DVTK-játékos, Haris Tabakovic tudott válaszolni, majd a házigazda a hajrában ismét növelni tudta előnyét.

A Mönchengladbach hét mérkőzés után továbbra is nyeretlen.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Heidenheim–Werder Bremen

15.30: 1. FC Köln–Augsburg

15.30: Mainz–Bayer Leverkusen

15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Hoffenheim