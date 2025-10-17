Nemzeti Sportrádió

Schäfer András nélkül verte meg a Mönchengladbachot az Union Berlin

2025.10.17.
Danilho Doekhi (balra) duplázott (Fotó: Getty Images)
Az Union Berlin 3–1-re megverte a Borussia Mönchengladbachot a német labdarúgó Bundesliga 7. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Schäfer András betegség miatt kénytelen volt kihagyni az Union bajnokiját, amelyen a berliniek idénybeli harmadik győzelmüket szerezték. A fővárosi együttesből Danilho Doekhi duplájára csak a korábbi DVSC- és DVTK-játékos, Haris Tabakovic tudott válaszolni, majd a házigazda a hajrában ismét növelni tudta előnyét.

A Mönchengladbach hét mérkőzés után továbbra is nyeretlen.

NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Heidenheim–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Augsburg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München6625–3+2218
2. Borussia Dortmund64212–4+814
3. RB Leipzig64118–8013
4. Stuttgart6428–6+212
5. Bayer Leverkusen632112–8+411
6. 1. FC Köln631211–9+210
7. Union Berlin731311–14–310
8. Eintracht Frankfurt63317–16+19
9. Freiburg62229–908
10. Hamburg62226–8–28
11. St. Pauli62138–9–17
12. Hoffenheim62139–12–37
13. Werder Bremen62139–14–57
14. Augsburg62411–13–26
15. Wolfsburg61238–10–25
16. Mainz61145–10–54
17. Heidenheim6154–11–73
18. Mönchengladbach7346–15–93

 

 

